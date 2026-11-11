फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

भैयादूज पर जिला जेल में उमड़ा बहनों का सैलाब

एटा: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैयादूज के पर्व एटा जिला कारागार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा. इस अवसर पर अपने भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंच रही हैं. बहनें अपने साथ मिठाई और पूजन सामग्री लेकर पहुंचीं और जेल में निरुद्ध भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की. जेल परिसर में सुबह से ही बहनों की आवाजाही बनी हुई है. त्योहार के अवसर पर भाई-बहनों के बीच भावुकता और अपनत्व का माहौल देखने को मिल रहा है.

जेल अधीक्षक अंकेक्षिता श्रीवास्तव ने बतया कि मुलाकात की व्यवस्था इस तरह की गई है कि अधिक से अधिक बहनें बिना किसी परेशानी के अपने भाइयों से मिल सकें. पांच शिविरों के जरिए मुलाकात कराई जा रही है. अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और मुलाकात की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखना है.