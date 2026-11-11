फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

कानपुर में थार से LIC एजेंट को रौंदने वाली ठेकेदार की इटली से लौटी बेटी को मिली जमानत

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छोटी दिवाली की रात एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. पनकी क्षेत्र के निवासी और 60 वर्षीय एलआईसी एजेंट संतोष सिंह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदकर स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी चला रही ठेकेदार गुड्डू सचान की बेटी गीत सचान ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और करीब 80 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. हादसे में संतोष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी युवती हाल ही में इटली से पढ़ाई पूरी कर लौटी है और थार चलाना सीख रही थी. पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में कोर्ट में पेश किए जाने पर उसे 25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया. रविवार शाम हुई इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सड़क हादसे के इस मामले को किस आधार पर हत्या की धारा में दर्ज किया गया. वहीं आरोपी को जमानत मिलने पर मृतक के बेटे राहुल सिंह चौहान का गुस्सा फूट पड़ा है. और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर मामले में ढिलाई और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए हैं. राहुल सिंह ने मांग की है कि आरोपी युवती का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए ताकि वह विदेश न जा सके। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर अविश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की है.