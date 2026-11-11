फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:12 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:37 AM IST
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बांदा के जंगल में युवक का शव मिला, कनपटी में गोली का निशान
बांदा में मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस नें शव की शिनाख्त की तो पता चला कि युवक हमीरपुर का रहने वाला है. इसके सिर में गोली लगने का निशान पाया गया है. वहीं प्रथमदृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है. वहीं अन्य पहलुओं को भी जांच कर रही है. वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी थी और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. सीओ प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि शव की पहचान अंशु पुत्र विजयबहादुर के रूप में की गई है. युवक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्यवाही की जा रही है.
फिरोजाबाद में हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दीपावली के दिन की थी हत्या
फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा में दीपावली के दिन जमीन की रंजिश के चलते रूप सिंह (48) की हत्या कर दी गई थी. पत्नी अनीता के मुताबिक दीपावली पूजन के बाद रूप सिंह जब घर से निकले तो आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और कुल्हाड़ी, ईट से उन पर प्रहार किया.रूप सिंह को बचाने के लिए उनका बेटा वीरू आया तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया और उसे भी गंभीर चोट आयीं. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने रूप सिंह को मृत घोषित कर दिया.इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करायी गयी थी.सीओ सिरसागंज चंचक त्यागी ने बताया कि आरोपी राजीव को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से असलहे और कारतूस बरामद किए गए हैं.
मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या के प्रयास में दो शातिर गिरफ्तार
मेरठ: थाना परतापुर पुलिस ने हत्या के प्रयास की घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस के मुताबिक नौ नवंबर को थाना परतापुर क्षेत्र के इंद्रापुरम पीर वाली गली मे रोहित कसाना के भाई कुलदीप पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर घायल कर दिया गया था. इस संबंध में थाना परतापुर में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी व सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी. 10 नवंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त शिवांश उर्फ चिंटू को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान शिवांश की निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस टीम 11 नवंबर की रात एलएंडटी के पास स्थित निर्माणाधीन इमारत पर पहुंची. वहां पहले से छिपे उसके साथी अभिषेक ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे. जवाबी कार्रवाई और घेराबंदी कर पुलिस ने दूसरे अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुंदरपाल को भी गिरफ्तार कर लिया. इसकी पुष्टि सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश सिंह ने की.
मानव तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को किया गिरफ्तार
मानव तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डीसीपी यमुना नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि यह गिरोह लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें शादी विवाह का लालच देता है. जब लड़कियां गिरह के जाल में फंस जाती हैं तो उन्हें पैसों के एवज में दूसरे राज्यों में शादी विवाह के बहाने बेच दिया जाता है. जो लड़कियां शादी का सपना लेकर दूसरे राज्यों में जाती हैं तो वहां उनके साथ देह व्यापार कराया जाता है. पुलिस के अनुसार वीना उर्फ मालती नाम की गिरफ्तार महिला इस गिरोह की सरगना है. गिरोह में प्रयागराज के सुनील कुमार पाल और राजेंद्र कुमार भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है. गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जो लोग भी जांच में गिरोह से संबंध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
अमेठी में 15 मुकदमों वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
अमेठी: अमेठी पुलिस ने अप्रेशन चक्रव्यूह के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और मारपीट समेत 15 मुकदमों में नामजद हिस्ट्रीशीटर को मंगलवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद किया है. आरोपी स्कॉर्पियो वाहन से जा रहा था, जिसके आवश्यक दस्तावेज भी वह पुलिस को नहीं दिखा सका. आरोपी के खिलाफ अमेठी जिले के विभिन्न थानों में कुल 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है.पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।.
कानपुर में थार से LIC एजेंट को रौंदने वाली ठेकेदार की इटली से लौटी बेटी को मिली जमानत
कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छोटी दिवाली की रात एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. पनकी क्षेत्र के निवासी और 60 वर्षीय एलआईसी एजेंट संतोष सिंह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदकर स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी चला रही ठेकेदार गुड्डू सचान की बेटी गीत सचान ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और करीब 80 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. हादसे में संतोष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी युवती हाल ही में इटली से पढ़ाई पूरी कर लौटी है और थार चलाना सीख रही थी. पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में कोर्ट में पेश किए जाने पर उसे 25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया. रविवार शाम हुई इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सड़क हादसे के इस मामले को किस आधार पर हत्या की धारा में दर्ज किया गया. वहीं आरोपी को जमानत मिलने पर मृतक के बेटे राहुल सिंह चौहान का गुस्सा फूट पड़ा है. और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर मामले में ढिलाई और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए हैं. राहुल सिंह ने मांग की है कि आरोपी युवती का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए ताकि वह विदेश न जा सके। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर अविश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की है.
मुजफ्फरनगर में शमीम हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा
मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस ने मंगलवार देर शाम मुठभेड़ में तीन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर मात्र 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री शमीम हत्याकांड का खुलासा कर दिया. ई-रिक्शा लूटने के इरादे से रिक्शा चालक शमीम की हत्या की गई थी. इसके खुलासे के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था. थाना सिविल लाइन पुलिस ने संधावली बाईपास के पास के पास मुठभेड़ के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि तीसरे आरोपी को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास, अनिल और आकाश सैनी के रूप में हुई है. एसएसपी सूरज कुमार राय के पर्यवेक्षण में हुई इस कार्रवाई में पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही.
बुलंदशहर ज़िले में मंदिर के दानपात्र में चोरी, डेढ़ लाख की नकदी गायब
बुलंदशहर ज़िले के सिकंदराबाद क्षेत्र में मंदिर के दानपात्र में चोरी हो गई. चोरों ने दानपत्र से करीब डेढ़ लाखों रुपए की नकदी उड़ाई. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक व्यक्ति को चिन्हित किया है. सीओ प्रेमसुख दरिया का कहना है कि आज दिनांक 10 अक्टूबर को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरोधन में शिव मन्दिर में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर में चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही थाना सिकन्द्राबाद पुलिस मौके पर पहुंची मौके पर पहुंचकर मंदिर के पुजारी से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात में वह वहीं मंदिर में सो रहा थे और मंदिर का गेट खुला हुआ था. रात के समय अज्ञात चोरों ने दान पात्र में रखे पैसों को चुरा लिया और फरार हो गए. शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी.
बुलंदशहर के डिबाई में चकरोड विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत
बुलंदशहर जिले के डिबाई थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर कलां में चकरोड डालने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. खूनी संघर्ष में कल्याण सिंह की मौत हो गई. वहीं, 12 लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी सिटी अंतिरक्ष जैन का कहना है झगड़े में शामिल सभी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. नामजद तहरीर के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.