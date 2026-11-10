फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

पैसे के लेनदेन में बाइक सवार युवक की गोली मरकर हत्या

मैनपुरी: यूपी के मैनपुरी जिले के करहल थाना इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक अपने दो साथियों के साथ नगला अलाई से करहल की ओर आ रहा था. कनकपुर के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए कनपटी पर गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान अरजेश (22) पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नगला अलाई के रूप में हुई. हत्या के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी, सीओ अजय सिंह चौहान और प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पाण्डेय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

