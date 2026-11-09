फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

दो किशोरियों के शव पेड़ पर लटके हुए मिले, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्रों के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एक ही पेड़ से दो किशोरियों के शव लटके मिले. मृतक किशोरियां आपस में गहरी सहेलियां बताई जा रही. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस और आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया.

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों किशोरियां गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर साथ रहती थीं. जिसका परिवार वाले विरोध करते थे. परिजनों ने किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि दोनों किसी तनाव में नहीं दिख रही थीं, ऐसे में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सिटी एसपी देवेंद्र कुमार का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.