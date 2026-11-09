ETV Bharat / state

फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

ETV Bharat
फटाफट अंदाज़ में यूपी की ख़बरें (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 1:23 PM IST

|

Updated : November 9, 2026 at 1:40 PM IST

Choose ETV Bharat

यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

1:39 PM, 9 Nov 2026 (IST)

अग्नि पीड़ितों के लिए सीएम योगी से आर्थिक सहायता की मांग

लखीमपुर खीरी: यूपी की सीमा से लगे नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर से सटी बनगवां मंडी में रविवार रात भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने 20 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं. अचानक लगी आग से करीब 50 लाख रूपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. अग्निकांड की घटना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है. वहीं विधायक रोमी साहनी ने अग्निकांड में हुए नुकसान की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए सहयोग की मांग की है.

ETV Bharat
विधायक ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी (Photo Credit; ETV Bharat)

1:16 PM, 9 Nov 2026 (IST)

दो किशोरियों के शव पेड़ पर लटके हुए मिले, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्रों के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एक ही पेड़ से दो किशोरियों के शव लटके मिले. मृतक किशोरियां आपस में गहरी सहेलियां बताई जा रही. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस और आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया.

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों किशोरियां गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर साथ रहती थीं. जिसका परिवार वाले विरोध करते थे. परिजनों ने किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि दोनों किसी तनाव में नहीं दिख रही थीं, ऐसे में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सिटी एसपी देवेंद्र कुमार का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

ETV Bharat
मौके पर पुलिस के आलाधिकारियों ने की जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : November 9, 2026 at 1:40 PM IST

TAGGED:

UP LIVE
UP BREAKING
UP TODAY NEWS
यूपी न्यूज

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.