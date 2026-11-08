फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:56 AM IST
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घाटमपुर एसडीएम की अपील, कुम्हार से खरीदें मिट्टी के दीये
कानपुर: जगमगाती चाइनीज झालरों और बिजली वाली लाइटों की चकाचौंध रोशनी के बीच, पारंपरिक मिट्टी से दीये बनाने वाले कुम्हारों की आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है. इसीको देखते हुए घाटमपुर के एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर के किसी कुम्हार के घर से मिट्टी के दीये और खिलौने खरीदें. आपका एक छोटा सा सहयोग किसी गरीब के घर में दीवाली की असली खुशियां ला सकता है और उसकी पुश्तैनी कला को टूटने से बचा सकता है.
घाटमपुर एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि, भदरस गांव में ऐसे सैंकड़ों परिवार रहते हैं जो पीढ़ियों से इस कला को जिंदा रखे हुए हैं. पिछले साल प्रशासन ने इन परिवारों को 50 से अधिक पट्टे भी दिए थे और इन्हें आधुनिक इलेक्ट्रिक चाक व भट्टियां दिलाने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है.
पुरानी लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा को फेंके नहीं इस संस्था को दें
आगरा: दीपोत्सव पर हर घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन किया जाता है. ऐसे में पिछले साल पूजे गए लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां लोग जहां तहां फेंक देंते हैं. जबकि, हर मूर्ति का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विसर्जन किया जाना चाहिए. इसको लेकर ब्राह्मण परिषद ने एक संकल्प लिया है कि, शहर में जो भी पुराने जक्ष्मी जी और गणेश जी हैं. उन्हें ससम्मान विधिविधान से विसर्जन कराएंगे. ब्राह्मण परिषद के कार्यक्रम संयोजक सुनील दुबे ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शहर के 101 स्थानों से पुराने गणेश जी और लक्ष्मी जी को उठाकर हमारी टीम विधिविधान से यमुना नदी में विसर्जित करेगी.
25 हजार दीपों से मिनी स्टेडियम जगमग
वाराणसी: बनारस में शनिवार को परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने राष्ट्रप्रेम, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक सद्भाव की नई मिसाल पेश की. अलग अलग खेलों से जुड़े सैकड़ों खिलाड़ियों ने ‘राष्ट्र के नाम’ भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर पूरे खेल परिसर को दीपों की रोशनी से जगमगा दिया. हॉकी, हैंडबॉल, रग्बी, टेबल टेनिस, मिक्स्ड मार्शल आर्ट (एमएमए), जूडो और एथलेटिक्स सहित कई खेलों के करीब 410 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने पूरे परिसर में करीब 25 हजार मिट्टी के दीपों और मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया. खेल परिसर में मौजूद लोगों ने इस अनूठे आयोजन का आनंद लिया और खिलाड़ियों की पहल की सराहना की.
कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने कहा कि इस दीपोत्सव का उद्देश्य केवल दीपावली की खुशियां मनाना नहीं, बल्कि युवाओं और खिलाड़ियों के माध्यम से समाज में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय अखंडता, एकता और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करना है.
दीपावली पर चाक चौबंद सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर खाकी की तैनाती, अफवाह फैलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन
मेरठ: दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को लेकर मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. जमीन से आसमान तक निगरानी हो रही है, एआई ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है. हर जगह फोर्स तैनात है, एसपी ट्रैफिक को यातायात व्यवस्था को लेकर पहले ही निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी लोगों को समस्या न हो यह प्राथमिकता है. एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि चाहे सर्राफा मार्केट हो या फिर अन्य मार्केट हो , जहां जहां भीड़ हो रहती है और साथ में चाहे धर्मस्थल हों सभी जगह पुलिस का कड़ा पहरा है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.
आसामाजिक तत्वों पर खास नजर
एसएसपी ने बताया कि हर थाना क्षेत्र में एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की गई है, साथ में यातायात प्रबंधन को लेकर भी अलग से कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है. सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो लगातार सड़कों पर रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, साथ ही ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखेंगे जो कहीं ना कहीं संदिग्ध लगें.
सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात
SSP का कहना है कि थानों में भी छोटी-छोटी QRT टीम को भी हर जगह लगाया गया है. सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है, ताकि कोई किसी तरह की ऐसी कोई पोस्ट साझा ना करें जो कि समाज में गलत मैसेज जाए. सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की ही जा रही है. साथ ही महिला फोर्स भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात है. इसके अलावा सादा वर्दी में भी महिला पुरुष को भी लगाया गया है.
सोशल मीडिया पर निगरानी
बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ट पैदल गश्त की जा रही है. लगातार सभी अधिकारी अलग-अलग क्षेत्र में भ्रमणशील है. सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है. साथ ही एएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी किसी तरह की अफवाह किसी ने फैलाने की कोशिश की तो ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी.