फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

दीपावली पर चाक चौबंद सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर खाकी की तैनाती, अफवाह फैलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन

मेरठ: दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को लेकर मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. जमीन से आसमान तक निगरानी हो रही है, एआई ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है. हर जगह फोर्स तैनात है, एसपी ट्रैफिक को यातायात व्यवस्था को लेकर पहले ही निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी लोगों को समस्या न हो यह प्राथमिकता है. एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि चाहे सर्राफा मार्केट हो या फिर अन्य मार्केट हो , जहां जहां भीड़ हो रहती है और साथ में चाहे धर्मस्थल हों सभी जगह पुलिस का कड़ा पहरा है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

आसामाजिक तत्वों पर खास नजर

एसएसपी ने बताया कि हर थाना क्षेत्र में एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की गई है, साथ में यातायात प्रबंधन को लेकर भी अलग से कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है. सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो लगातार सड़कों पर रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, साथ ही ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखेंगे जो कहीं ना कहीं संदिग्ध लगें.

सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात

SSP का कहना है कि थानों में भी छोटी-छोटी QRT टीम को भी हर जगह लगाया गया है. सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है, ताकि कोई किसी तरह की ऐसी कोई पोस्ट साझा ना करें जो कि समाज में गलत मैसेज जाए. सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की ही जा रही है. साथ ही महिला फोर्स भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात है. इसके अलावा सादा वर्दी में भी महिला पुरुष को भी लगाया गया है.

सोशल मीडिया पर निगरानी

बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ट पैदल गश्त की जा रही है. लगातार सभी अधिकारी अलग-अलग क्षेत्र में भ्रमणशील है. सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है. साथ ही एएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी किसी तरह की अफवाह किसी ने फैलाने की कोशिश की तो ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी.

