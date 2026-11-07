फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 7:48 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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प्रतापगढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
सांडवा चंद्रिका क्षेत्र के छतरपुर शिवाला मैदान में मलखान फाउंडेशन समिति के तत्वावधान में खेलकूद प्रतियोगिता एवं मेले का आयोजन किया गया. इस मौके पर रोमांचक मुकाबले से भरपूर कबड्डी प्रतियोगिता में तेजगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि मेजबान छतरपुर की टीम उपविजेता रही. 5 किमी दौड़ में अयोध्या के आनंद वर्मा पहले स्थान पर रहे. वहीं, महिला वर्ग में धरौली गांव, सांडवा चंद्रिका ब्लॉक की अंशिका धुरिया रही. प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य के प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने फीता काटकर किया. यहां श्याम सिंह, इंद्रसेन मलिक सिंह, राजू सिंह कछवाह, राजीव सिंह, बलवंत सिंह, विमलेश सिंह, लवकुश सिंह, कुलदीप सिंह, पार्थ सिंह, सुधीर सिंह आदि मौजूद रहे.
कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर खड़ी एसी बस की छत में लगी आग
कुशीनगर के फाजिलनगर में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बिहार से दिल्ली जा रही एसी बस की छत पर अचानक आग लग गई. बस फाजिलनगर के महुआ स्थित कॉयल्टी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए खड़ी थी. इसी दौरान बस की छत से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल बस की छत पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर यात्री बसों की सुरक्षा और एसी सिस्टम के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
शैलेन्द्र गुप्ता
कुशीनगर
9838896081
फर्रुखाबाद में दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर खास इंतजाम, डीएम ने परखीं व्यवस्थाएं
फर्रुखाबाद में दीपावली पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ.अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने प्रमुख बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने लाल गेट से चौक तक पैदल भ्रमण कर बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं दुकानों तथा प्रमुख चौराहों पर की गई सजावट का जायजा लिया. अफसरों ने व्यापारियों एवं आमजन से संवाद किया तथा त्योहार के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की. जिलाधिकारी ने बाजार क्षेत्र में स्थित मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेट एवं डिब्बों पर अंकित वैधता तिथि तथा अन्य आवश्यक विवरणों की जांच की. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए.