फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर खड़ी एसी बस की छत में लगी आग

कुशीनगर के फाजिलनगर में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बिहार से दिल्ली जा रही एसी बस की छत पर अचानक आग लग गई. बस फाजिलनगर के महुआ स्थित कॉयल्टी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए खड़ी थी. इसी दौरान बस की छत से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल बस की छत पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर यात्री बसों की सुरक्षा और एसी सिस्टम के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



शैलेन्द्र गुप्ता

कुशीनगर

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