फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

एक ही थाना इलाके में दो लोगों की हत्या से दहशत

मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जिले में शुक्रवार को अदलहाट थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. पहला मामला अदलहाट थाना क्षेत्र के गोठौरा गांव की है. नाली में गंदा पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में गुरुवार के शाम मारपीट हो गई. जिसमें राम प्यारे उर्फ पप्पू उम्र 51 वर्ष घायल हो गए. जिसे आनन फानन में परिजन अस्पताल में इलाज के लिए गए. जिनकी शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. अदलहाट थाना प्रभारी बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दूसरी घटना अदलहाट थाना क्षेत्र के विक्सी गांव की है. घर में सो रही बुजुर्ग लुई देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है गुरुवार की रात्रि में घर में खाना खाकर सभी लोग घर में सोने चले गये थे. शुक्रवार को सुबह 6 बजे जब लोग जगाने गए तो देखा मलुई देवी मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं. मृतक के नाक कान से खून निकल रहा था. वहीं मलुई देवी के गले से चांदी की चैन, सोने की अंगूठी , हाथ का बेरवा गायब था. सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉड व फारेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर सबूत इकट्ठा की है.