फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

अनोखा विरोध प्रदर्शन: कांग्रेसियों ने निकाली ज्ञानेश कुमार की अर्थी जुलूस

कानपुर: सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. सोमवार को कानपुर में कांग्रेसियों ने ज्ञानेश कुमार का अर्थी जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी का एक कार्यकर्ता फूट फूटकर रोता भी दिखा. जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के केशवपुरम आवास विकास इलाके में यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र चंचल कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठे और एक अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी व देश लूटने के आरोप लगाए. प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान वोट चोर लिखे पोस्टरों को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और एक प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर आक्रोश जताया.