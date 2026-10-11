फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

सड़क पर सीना थामकर गिरे बुजुर्ग के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी, CPR देकर लौटाईं उखड़ती सांसें

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के व्यस्त महानगर चौराहे पर रविवार दोपहर खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला. पत्नी के साथ बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग अनिल को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वह सीना पकड़कर सड़क पर गिर पड़े. बुजुर्ग को तड़पता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई, तभी ड्यूटी पर तैनात रहीमनगर चौकी के सिपाही संदीप यादव ने सूझबूझ का परिचय दिया. उसने बिना एक पल गंवाए सड़क पर ही बुजुर्ग को सीपीआर देना शुरू किया. सिपाही की लगातार कोशिशों से बुजुर्ग की थमती सांसें लौट आईं और होश आने के बाद उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.

DCP मध्य विक्रांत वीर ने बताया ​सिपाही संदीप यादव की त्वरित कार्रवाई और समझदारी ने एक नागरिक की अनमोल जान बचाई है. सिपाही संदीप ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है. ​पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर जांबाज सिपाही को इस सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है.