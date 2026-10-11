फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:55 PM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
LIVE FEED
सीएम योगी कल देंगे किसानों को सौगात: 9.18 लाख से अधिक अन्नदाता के खातों में जाएंगे 493 करोड़ की राशि
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानि 12 अक्टूबर को बाढ़, अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान उठाने वाले प्रदेशभर के किसानों को अनुदान के रूप में 493 करोड़ की धनराशि जारी करेंगे. राज्य के 9 लाख 18 हजार 91 किसानों को डीबीटी के जरिए मिलने वाले अनुदान को गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में जारी करेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि 'सुपर अल नीनो' और अन्य आपदाओं के चलते प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात व बाढ़ का सामना करना पड़ा है. सबसे अधिक नुकसान सितंबर के अंतिम सप्ताह में आए अर्नव चक्रवात से हुआ. राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है.
हरदोई में 'जश्ने गौसुल आजम' कार्यक्रम में दिया गया इंसानियत की खिदमत का पैगाम
हरदोई: यूपी के हरदोई शहर के मोहल्ला खंजन पुरवा में 'जश्ने गौसुल आजम' का भव्य आयोजन किया गया. इस महफिल में औलिया-ए-किराम की तालीमात (शिक्षाओं) पर रोशनी डालते हुए मोहब्बत, अमन-ओ-सलामती और इंसानियत की खिदमत का पैगाम आमजन तक पहुंचाया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सूफी जाबिर अली ने की, जबकि संचालन हाफिज मुकीम ने बेहतरीन अंदाज में किया. महफिल के दौरान मास्टर फैयाज खां, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद वासिल, फैयाजुद्दीन, फरहान सागरी, शुऐब कमर, मेराज, फैयाज, आमान और साकिब सैफी सहित कई नामी नातख्वानों ने बेहतरीन नात, मनकबत और सूफियाना कलाम पेश किए.
हैवानियत! लखनऊ में दो नाबालिग सौतेली बेटियों से दुष्कर्म, एक के गर्भवती होने पर खुलासा
जालौन: यूपी के जालौन जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले के थाना रामपुरा इलाके में सौतेले पिता ने दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने पर पाप से पर्दा उठा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. सीओ अंबुज का कहना है कि तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई. मामला गंभीर और संवेदनशील है, तत्काल कार्रवाई की जा रही है.
प्रेमी युगल का आम के बाग में मिला शव, गांव में मचा हड़कंप
उन्नाव: जिले के बिहार थाना क्षेत्र के धमनीखेड़ा गांव में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित आम के बाग में एक प्रेमी युगल की लाश मिली. एक युवक और युवती के शव को देख इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली है. दोनों रिश्ते में भाई-बहन लगते थे. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है. दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
पत्नी ने 14 माह की बेटी को छत से फेंका और खुद भी दी जान
कानपुर: यूपी के कानपुर शहर के गुजैनी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. शादी की तीसरी सालगिरह मना रहे फैमिली में पारिवारिक कलह ने एक झटके में सब कुछ उजाड़ दिया. मामूली विवाद से आहत महिला ने गुस्से में आकर अपनी 14 महीने की मासूम बच्ची को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दी. गनीमत रही कि नीचे मौजूद पति ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को हवा में ही पकड़ लिया. जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को महिला की मौत हो गई. गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि, पुलिस मामले की गहराई से जांच-पड़ताल कर रही है. परिजनों की ओर से अभी कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गन्ने के खेत में सांप-नेवले की खूनी जंग, 45 मिनट तक चला संघर्ष
लखीमपुर खीरी: सांप और नेवले की दुश्मनी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन जब दोनों आमने-सामने आ जाएं तो मुकाबला कैसा होता है, इसका नजारा रविवार सुबह जिले के दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के लुधौरी गांव में देखने को मिला. यहां गन्ने के खेत में सांप और नेवले के बीच करीब 45 मिनट तक खूनी संघर्ष चलता रहा. लेकिन अंत वही हुआ जो सदियों से चलता आया है. ग्रामीणों को गन्ने के तने से मृत अवस्था में सांप मिला. दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र की इस घटना को लेकर वन दारोगा अखिलेश रावत ने बताया कि खेत में दिखाई दिया काले रंग का सांप धामिन प्रजाति का है. यह सांप गन्ने जैसे पौधों पर भी आसानी से चढ़ सकता है. धामिन जहरीला सांप नहीं होता है.
ADGP ने भारत नेपाल सीमा का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
बलरामपुर: त्योहारों के सीजन को लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक ने कोयलाबास बॉर्डर थाना कोतवाली जरवा का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए. ADGP ने सीमा पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति, वाहन और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की चेकिंग करने और बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार न करने देने के भी निर्देश दिए.
सड़क पर सीना थामकर गिरे बुजुर्ग के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी, CPR देकर लौटाईं उखड़ती सांसें
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के व्यस्त महानगर चौराहे पर रविवार दोपहर खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला. पत्नी के साथ बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग अनिल को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वह सीना पकड़कर सड़क पर गिर पड़े. बुजुर्ग को तड़पता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई, तभी ड्यूटी पर तैनात रहीमनगर चौकी के सिपाही संदीप यादव ने सूझबूझ का परिचय दिया. उसने बिना एक पल गंवाए सड़क पर ही बुजुर्ग को सीपीआर देना शुरू किया. सिपाही की लगातार कोशिशों से बुजुर्ग की थमती सांसें लौट आईं और होश आने के बाद उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.
DCP मध्य विक्रांत वीर ने बताया सिपाही संदीप यादव की त्वरित कार्रवाई और समझदारी ने एक नागरिक की अनमोल जान बचाई है. सिपाही संदीप ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है. पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर जांबाज सिपाही को इस सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है.
भौंकने पर स्ट्रीट डॉग को लाइसेंसी बंदूक से मारी थी गोली; CCTV से दबोचा गया आरोपी
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में बेजुबान जानवर पर बर्बरता दिखाते हुए लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर जान लेने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने रविवार को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपी की पहचान बादशाहखेड़ा निवासी 42 वर्षीय संदीप कुमार तिवारी के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी डीबीबीएल दोनाली बंदूक, एक खोखा कारतूस, चार जिंदा कारतूस और शस्त्र लाइसेंस बरामद कर लिया है. अपर पुलिस उपायुक्त धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पशु प्रेमियों की शिकायत के बाद तालकटोरा पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की शिनाख्त की और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
कासगंज क्रिएटर इवेंट एंड अवॉर्ड्स 2026 में डिजिटल क्रिएटर्स का सम्मान
कासगंज: जिले के अमांपुर रोड स्थित रजत गार्डन में कासगंज क्रिएटर इवेंट एंड अवॉर्ड्स 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और आगरा समेत कई जिलों से पहुंचे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा और भाजपा नेता बॉबी कश्यप ने डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया.
सिलेंडर गैस के रिसाब से झुलसे से व्यक्ति की मौत, तीन अन्य का इलाज जारी
गोरखपुर: जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर फेज-एक स्थित एलआइजी-156 मकान में गैस रिसाव से लगी आग में झुलसे रंजन दास (75) की रविवार सुबह मौत हो गई. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा. हादसे में झुलसी उनकी पत्नी जया दास (70) और घर में काम करने वाली दशावती देवी (65) की हालत गंभीर बनी हुई है. गैस एजेंसी का हाकर इंद्रेश (40) भी आग की चपेट में आने से झुलस गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया था. मामले की जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुंचे सीओ रवि कुमार सिंह लोगों से पूछताछ की और घटना की जानकारी ली.