फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपाईयों का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग
बरेली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बरेली में प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए निकले. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए. साथ में भाजपा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इसके बाद कार्यकर्ता गांधी पार्क पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. प्रदर्शन के दौरान सपा सरकार के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है. उन्होंने कहा कि देश में जब अराजकता और बेईमानी का माहौल बना था, तब जयप्रकाश नारायण ने लोगों को एकजुट किया था. गंगवार ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की.
ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
संतकबीरनगर: समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम के नेतृत्व में संतकबीरनगर जिले में भी पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे. केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त करने और आगामी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है.
नाले में मिली लाश की गुत्थी सुलझी, 15 हजार के लेनदेन विवाद में युवक की हत्या
प्रयागराज: जिले के झूसी थाना क्षेत्र स्थित नाले से युवक का शव मिलने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महज 15 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद में शांतनु दुबे नामक युवक की धारदार हथियार (चापड़) से वार कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी उज्ज्वल सेनगुप्ता समेत 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त चापड़ व मोबाइल फोन बरामद किए हैं. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से दो मजदूरों की मौत
हरदोई:जिले के रूपापुर इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे दो युवा कारीगर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गए. लोहे की सीढ़ी हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से दोनों युवक बुरी तरह झुलस गए. जिनकी मेडिकल कॉलेज हरदोई में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना सवायजपुर थाना क्षेत्र के रूपापुर पुलिस चौकी के पास की है. चौकी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य होना था. इसके लिए ग्राम मुंडेर निवासी अजय (25) और ग्राम कंजरपुरवा निवासी सूरज (24) को काम पर लगाया गया था. हरपालपुर क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है.
राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
रायबरेली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सांसद राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को डिटेन करने व एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी विरोध जताया गया. जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की अगुवाई में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर लोकतंत्र का काला दिन भी मनाया. इस दौरान जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार नहीं किए जाते और जेल नहीं भेजे जाते तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने हमारे शीर्ष नेताओं को दिल्ली में जिस तरह डिटेन किया गया है, वह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है. महिला जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया वह भाजपा के लोगों की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है. इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे.