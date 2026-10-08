फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

रायबरेली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सांसद राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को डिटेन करने व एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी विरोध जताया गया. जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की अगुवाई में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर लोकतंत्र का काला दिन भी मनाया. इस दौरान जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार नहीं किए जाते और जेल नहीं भेजे जाते तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने हमारे शीर्ष नेताओं को दिल्ली में जिस तरह डिटेन किया गया है, वह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है. महिला जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया वह भाजपा के लोगों की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है. इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे.