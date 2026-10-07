फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

24 घंटे के अंदर तीन सड़क हादसों में तीन की मौत, 5 घायल

उन्नाव: जिले में बुधवार को अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. दो हादसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए, जबकि तीसरी घटना बांगरमऊ क्षेत्र में हुई. हादसों की सूचना पर संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजने के साथ मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे. पहला हादसा रात करीब 12.30 बजे हसनगंज थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 281.04 के पास हुआ. जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार टी. जिसमें एक शख्स की मौके ही मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए.

दूसरा हादसा रात करीब दो बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 254.500 पर हुआ. जहां आई-20 कार की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

तीसरी घटना बांगरमऊ थाना क्षेत्र के डहन गांव के पास सुबह करीब 8.45 बजे हुई. जहां 50 वर्षीय घसीटे साइकिल से जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी. हादसे में घसीटे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्नाव में विभिन्न हादसों में तीन लोगों की जान गई है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यातायात सुचारु रूप से चालू है.