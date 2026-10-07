फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:47 PM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
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मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी
लखीमपुर खीरी: जंगली जानवरों के आतंक से तबाह हो रही फसलों और मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है. जिले के पलिया तहसील में दुधवा मुख्यालय पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक पार्क प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन या प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों में बेहद आक्रोश व्याप्त है. किसानों को व्यापक मंडल और समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया.
मऊ में निकली सेवा ज्योति- कलश यात्रा, मंत्री एके शर्मा ने सुनाई गुजरात के विकास की कहानी
मऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा के 25 पूरे होने पर मऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने उस दौर की यादें साझा कीं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और शर्मा खुद वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया. इसके बाद ए.के. शर्मा, मधुबन विधायक राम विलास चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य समेत जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा ज्योति और कलश यात्रा निकाली. गाजीपुर तिराहे से शुरू हुई यह यात्रा बाजार क्षेत्र से होते हुए वापस तिराहे पर पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
सिलबट्टे से पत्नी की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने शव को चिता से उठवाया
बरेली: जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के गहवरा गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उस वक्त हंगामा मच गया. जब पुलिस ने अंतिम संस्कार के दौरान चिता से शव को उतरवा लिया. मृतक के मायके पक्ष ने उसके पति पर सिलबट्टे से पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के मायके पक्ष का आरोप है कि अंजू के साथ उसके पति जयदेव का विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान जयदेव ने सिलबट्टे से अंजू के सिर पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और घटना के पूरे घटनाक्रम की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. मीरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि पति को हिरासत में लेकर शव को पीएम के लिए भेजा गया है, मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
आंवला-शाहबाद मार्ग पर हादसा, सब्जी व्यापारी की मौत
आंवला: आंवला-शाहबाद मार्ग पर संग्रामपुर गांव के पास बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा सवार सिरौली निवासी सब्जी व्यापारी बन्ने शाह की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ डंपर और क्षतिग्रस्त ई-रिक्शा को कब्जे में ले लिया. आंवला थाना प्रभारी बीनू सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
24 घंटे के अंदर तीन सड़क हादसों में तीन की मौत, 5 घायल
उन्नाव: जिले में बुधवार को अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. दो हादसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए, जबकि तीसरी घटना बांगरमऊ क्षेत्र में हुई. हादसों की सूचना पर संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजने के साथ मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे. पहला हादसा रात करीब 12.30 बजे हसनगंज थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 281.04 के पास हुआ. जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार टी. जिसमें एक शख्स की मौके ही मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए.
दूसरा हादसा रात करीब दो बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 254.500 पर हुआ. जहां आई-20 कार की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
तीसरी घटना बांगरमऊ थाना क्षेत्र के डहन गांव के पास सुबह करीब 8.45 बजे हुई. जहां 50 वर्षीय घसीटे साइकिल से जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी. हादसे में घसीटे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्नाव में विभिन्न हादसों में तीन लोगों की जान गई है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यातायात सुचारु रूप से चालू है.
थाना अध्यक्ष बनने के लिए लिखित परीक्षा, मेरिट के आधार पर मिली जिम्मेदारी
कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर एसपी ने थाना अध्यक्षों की तैनाती को लेकर अनोखा फर्मूला अपनाया है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने थानाध्यक्ष बनने के इच्छुक दरोगाओं से आवेदन लेकर उनकी कार्यकुशलता और संवेदनशीलता की लिखित परीक्षा कराई. परीक्षा में कानून-व्यवस्था के साथ जिले की भौगोलिक स्थिति, अपराध की चुनौतियों, फरियादियों से व्यवहार और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े सवाल पूछे गए. परीक्षा के आधार पर पुलिसकर्मियों को थाने और चौकी की जिम्मेदारी दी गई है. बताया जा रहा है कि, करीब 20 दरोगाओं ने थानाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया था. इनमें एक महिला दरोगा भी शामिल थीं. परीक्षा पास करने वाले छह दरोगाओं को बनाया गया थानाध्यक्ष जबकि चार को चौकी इंचार्ज बनाया गया है. एसपी केशव कुमार का कहना है कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी. यानी भविष्य में भी थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए पुलिसकर्मियों की क्षमता, क्षेत्र की समझ और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी जाएगी.
बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन
मेरठ: यूपी के मेरठ शहर में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आम जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधि को भी सड़क पर उतरना पड़ गया है. वार्ड नंबर 60 से भाजपा पार्षद के पति और भाजपा नेता नीरज सिंह ने बंदरों के आतंक के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया. बंदर का मुखौटा लगाए लोगों के साथ नीरज सिंह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बंदरों को पकड़वाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. पार्षद पति ने बताया कि क्षेत्र के स्कूलों के बाहर 100 से 250 तक की संख्या में बंदरों के झुंड जमा रहते हैं. बंदरों के काटने और हमला करने से कई लोग और बच्चे घायल हो चुके हैं. एक बुजुर्ग पर बंदर के हमला करने से उनके कूल्हे की हड्डी तक टूट गई. पार्षद पति ने आरोप लगाया कि निगम और वन विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.