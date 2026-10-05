फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 7:46 PM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू दशहरी का प्रदर्शन
हरदोई: जिले की तहसील बिलग्राम के विकास खंड सांडी के ब्लॉक परिसर में किसान समस्याओं को लेकर भाकियू दशहरी धरना प्रदर्शन किया. दर्जनों गांवों से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने ब्लॉक परिसर में जोरदार हल्ला बोला. किसान नेताओं ने ब्लॉक प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो वे जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे.
SIR के विरोध में सपा का धरना प्रदर्शन, पुलिस से तीखी झड़प
कौशांबी: यूपी के कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं ने SIR और वर्तमान चुनाव प्रणाली के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय मंझनपुर के प्रमुख पत्रकार चौराहे पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर हालात को संभाला गया. समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव ने बताया कि आज पूरे देश और प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है.
अतीक का शूटर अरमान प्रयागराज कोर्ट में पेश, वापस भेजा गया बिहार के गयाजी जेल
प्रयागराज: चर्चित उमेश पाल हत्याकाण्ड का आरोपी माफिया अतीक के शूटर अरमान क़ो कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के SC-ST की कोर्ट मे पेश किया गया. पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस का शख्त पहरा था. कोर्ट ने अरमान की ट्रांजिट रिमांड मंज़ूर कर लिया है. अब 14 दिन बाद अरमान क़ो फिर से कोर्ट मे पेश किया जायेगा. सरकारी वकील मनोज पांडे ने बताया किया, प्रयागराज की एससी एसटी कोर्ट ने अरमान की ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली और उसे गया जेल वापस भेज दिया. अब अगली सुनवाई में अरमान क़ो फिर से कोर्ट मे पुलिस लाएगी, इस बीच पुलिस रिमांड अर्ज़ी दाखिल करके उससे पूछताछ कर सकती है.
20 लाख के गहने और ढाई लाख कैश के साथ चोर गिरफ्तार
उन्नाव: गंगाघाट पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए करीब 20 लाख के गहने और 2.50 लाख नकद बरामद किए हैं. पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. पुलिस के मुताबिक, गंगाघाट थाना क्षेत्र के कर्मी बिजलामऊ गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने 2 अक्टूबर 2026 को थाने में चोरी की शिकायत दी थी.
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही पुलिस टीम ने अन्य साक्ष्यों को भी जुटाया और संदिग्धों के संबंध में जानकारी एकत्र की. जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले. मीडिया से बातचीत में सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि एक चोरी का गंगाघाट पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें लगभग बीस लाख के जेवर एवं ढाई लाख की नकदी बरामद की गई है.
कानपुर में UPI पर MDR शुल्क के खिलाफ व्यापारियों का हल्लाबोल
कानपुर: यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले एमडीआर शुल्क के विरोध में सोमवार को कानपुर शहर के घंटाघर चौराहे पर व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले जुटे व्यापारियों ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले 0.4 फीसदी शुल्क और इस पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी के हिडन चार्ज को तुरंत वापस लेने की मांग की. भारत माता प्रतिमा के पास एकजुट हुए व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे तीन शिक्षकों की सेवा समाप्त
कानपुर देहात: यूपी के कानपुर देहात जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लगातार स्कूल से गैरहाजिर चल रहे तीन शिक्षकों के खिलाफ सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है. यह तीनों शिक्षक अलग अलग स्कूलों में तैनात थे और पिछले काफी समय से अनुपस्थि चल रहे थे. हालांकि इससे पहले बीएसए ने इन तीनों शिक्षकों को एक नोटिस जारी कर अपने बयान जारी करने को कहा था. बाबजूद इसके इन तीनों शिक्षकों की ओर से किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दिए जाने के बाद सोमवार को बीएसए आशीष पांडे ने इन तीनों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
सैक्स रैकेट का खुलासा, 3 प्रेमी जोड़े गिरफ्तार
बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित होटल पैराडाइज में देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान 3 प्रेमी जोड़ों को हिरासत में लिया गया. छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को होटल के अलग-अलग कमरों से तीन प्रेमी जोड़े मिले हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया. होटल संचालक मौके से फरार हो गया.
इस पूरे मामले पर खुर्जा सीओ शोभित कुमार अत्री का कहना है कि एक संयुक्त टीम बनाकर होटल के विरुद्ध सीजर की कार्रवाई की जा रही है.
जमीन विवाद में पांच साल से सुनवाई न होने का आरोप, कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश
उन्नाव: जमीन से जुड़े विवाद में अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एक युवक ने उन्नाव कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया. समय रहते पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. बताया जा रहा है कि माखी थाना क्षेत्र के अकवरपुर दबौली गांव निवासी मोहन द्विवेदी सोमवार दोपहर करीब एक बजे कलेक्ट्रेट पहुंचा था. मोहन अपनी जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत अधिकारियों के सामने रखना चाहता था. इसी दौरान उसने आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा. अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार ने युवक की समस्या सुनी और संबंधित मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया. अधिकारियों के समझाने के बाद युवक शांत हुआ.