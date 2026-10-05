फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

20 लाख के गहने और ढाई लाख कैश के साथ चोर गिरफ्तार

उन्नाव: गंगाघाट पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए करीब 20 लाख के गहने और 2.50 लाख नकद बरामद किए हैं. पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. पुलिस के मुताबिक, गंगाघाट थाना क्षेत्र के कर्मी बिजलामऊ गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने 2 अक्टूबर 2026 को थाने में चोरी की शिकायत दी थी.

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही पुलिस टीम ने अन्य साक्ष्यों को भी जुटाया और संदिग्धों के संबंध में जानकारी एकत्र की. जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले. मीडिया से बातचीत में सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि एक चोरी का गंगाघाट पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें लगभग बीस लाख के जेवर एवं ढाई लाख की नकदी बरामद की गई है.