फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 8:44 AM IST
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जीवित्पुत्रिका के दिन नदी में डूबा 8 साल का प्रिंस
कुशीनगर: जीवित्पुत्रिका व्रत के दिन शनिवार को कुशीनगर में दर्दनाक हादसा सामने आया. कसया के मां कोटेश्वरी नगर वार्ड नंबर-2 का रहने वाला प्रिंस(08) अपनी मां के साथ नदी किनारे गया था. इसी दौरान स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. सूचना के बाद प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और नदी में बच्चे की तलाश शुरू कर दी. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. एसडीएम जी अक्षय दीपक ने बताया कि अभी तक शव मिला नहीं है. गोताखोर तलाब में ढूढ रहे हैं.
महिला आयोग की सदस्य ने किया अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
कासगंज: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या रेनू गौड़ ने शनिवार को कासगंज जिले के गंजडुंडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.
निरीक्षण के दौरान गौड़ ने मरीजों के लिए उपलब्ध भोजन व्यवस्था की भी समीक्षा की. उन्होंने पाया कि भोजन वितरण व्यवस्था में कुछ सुधार की आवश्यकता है. इस संबंध में उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक से बातचीत कर समय पर और उचित भोजन उपलब्ध कराने तथा रसोईघर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात भी कही.
लव मैरिज का दुखद अंत: शादी के डेढ़ साल बाद ही पत्नी ने ठोका तलाक का मुकदमा, कोर्ट से लौटने के बाद दी जान
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह और चल रहे केस के मानसिक तनाव में एक 25 वर्षीय युवक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली. डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक की पत्नी पिछले छह महीने से मायके में रह रही थी. इतना ही नहीं उसने अदालत में तलाक का वाद दायर कर रखा था. शनिवार शाम कोर्ट की तारीख से लौटने के बाद डिप्रेशन में आए युवक ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. दिल दहला देने वाली बात यह है कि महज तीन महीने पहले ही मृतक के बड़े भाई ने भी घरेलू विवाद में जान दे दी थी. एक ही घर से 90 दिनों के भीतर दो जवान बेटों की अर्थी उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया है.
दुबग्गा थाना प्रभारी श्रीकांत राय ने बताया सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई
एटा: जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक को लाठी-डंडों से पीट पीटकर अधमरा कर दिया. भीड़भाड़ वाले बाजार में युवक खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा. लेकिन बदमाशों ने ना सिर्फ मारपीट किया बल्कि घसीटते हुए भी ले गए. घटना के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट की जा रही है. वीडियो की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है. आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.