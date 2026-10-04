फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

लव मैरिज का दुखद अंत: शादी के डेढ़ साल बाद ही पत्नी ने ठोका तलाक का मुकदमा, कोर्ट से लौटने के बाद दी जान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह और चल रहे केस के मानसिक तनाव में एक 25 वर्षीय युवक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली. डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक की पत्नी पिछले छह महीने से मायके में रह रही थी. इतना ही नहीं उसने अदालत में तलाक का वाद दायर कर रखा था. शनिवार शाम कोर्ट की तारीख से लौटने के बाद डिप्रेशन में आए युवक ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. दिल दहला देने वाली बात यह है कि महज तीन महीने पहले ही मृतक के बड़े भाई ने भी घरेलू विवाद में जान दे दी थी. एक ही घर से 90 दिनों के भीतर दो जवान बेटों की अर्थी उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया है. ​

दुबग्गा थाना प्रभारी श्रीकांत राय ने बताया सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.