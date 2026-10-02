फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

चोरी के शक में किशोर को डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा, मौत, FIR दर्ज

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज में चोरी के संदेह में कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने 16 वर्षीय किशोर अभय को बंधक बनाकर इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. वारदात को छुपाने के लिए आरोपियों ने किशोर के शव को इलाके के एक फुटपाथ पर लावारिस फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात कॉलेज कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी है.

एडीसीपी दक्षिणी वसंत कुमार रालापल्ली ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस कॉलेज परिसर और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात में सीधे तौर पर शामिल सुरक्षा गार्डों और स्टाफ की सटीक पहचान की जा सके. एडीसीपी ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.​