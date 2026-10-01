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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:33 AM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

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7:15 AM, 1 Oct 2026 (IST)

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, राजकुमार भाटी ने कहा - अहंकारी पार्टी है बीजेपी, थानों की हो रही निलामी

बुलंदशहर: सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बुंदेलशहर में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना है. उन्होंने कहा कि जनविरोधी, अन्यायकारी और शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को बदलना चाहती है. जनता महसूस कर रही है कि इस सरकार को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है. सभी वर्ग और समाज के लोग लगातार सपा से जुड़ रहे हैं. भाटी ने कहा कि 2027 का चुनाव बीजेपी के कुशासन और अन्याय के खिलाफ एक युद्ध की तरह होगा. उन्होंने दावा किया कि 300 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी. गठबंधन पर कहा कि 2024 में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन है. पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है.

अमित शाह के कानून-व्यवस्था वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाटी ने कहा कि कुछ दिन पहले नोएडा के परी चौक से बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप कर दिल्ली तक ले जाया गया, सूरजपुर से दो लड़कियों का अपहरण कर एक को बुलंदशहर में फेंका गया. कहीं नकली विजिलेंस अधिकारी तो कहीं नकली पुलिस मिल रही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, थानों की नीलामी हो रही है और रिश्वत 20 गुना बढ़ गई है.

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के युवाओं को ई-रिक्शा चलाने की सलाह वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पहले उनसे पूछो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़े तलने की सलाह दे, उस सरकार के उपमुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाएं.

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