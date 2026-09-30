फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

औरैया में मामूली विवाद में भीड़ ने चाचा-भतीजे को पीटा, 2 बाइकों में लगाई आग

औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्के तालाब स्थित विधिचंद मोहल्ले में मंगलवार रात मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया. विवाद के दौरान दो बाइकों में आग लगा दी गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिन दरवाजा निवासी नौशाद मंसूरी उर्फ पंछी पुत्र मंसूर हसन ने आरोप लगाया कि तकिया मोहल्ले की ओर से करीब 50 लोग मौके पर पहुंचे. उन लोगों ने उनके साथ-साथ उनके भतीजे के साथ भी मारपीट करने लगे. नौशाद का कहना है कि उन्हें विवाद की वजह के बारे में जानकारी नहीं है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि रात करीब नौ बजे दो बाइकों में आग लगाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर दो फायर टेंडरों के साथ टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल निझाई चौकी प्रभारी मंगल सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की जांच-पड़ताल में जुटे हैं.