फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 11:19 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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डीएम ने छात्राओं के साथ किया लंच, कॉलेज का किया निरीक्षण
अमेठी: पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर का जिला अधिकारी ने मंगलवार को निरीक्षण किया. डीएम शशांक चौधरी ने छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खुद परखी. डीएम ने छात्राओं के बीच बैठकर भोजन किया. इसके बाद उन्होंने मेस, छात्रावास, कक्षाओं और परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई समेत व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए. जिला अधिकारी ने छात्राओं के लिए तख़्त खरीदने का निर्देश भी दिया.
कासगंज में गैराज मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत
कासगंज: यूपी के कासगंज जिले के कस्बा ढोलना में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय बाइक मिस्त्री आलोक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा अतरौली-कासगंज मार्ग पर पूरनसिंह इंटर कॉलेज के पास उस वक्त हुआ, जब मिस्त्री मरम्मत के बाद बाइक का ट्रायल लेने निकला था. तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि आलोक की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही ढोलना इंस्पेक्टर अवधेश भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
चांदी लेकर व्यापारी को थमाते थे बंद नोट, दोनों गिरफ्तार
आगरा: ताजनगरी पुलिस कमिश्नरेट की न्यू आगरा थाना पुलिस ने चांदी व्यापारी से ठगी करने के दो आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये ठग व्यापारियों से चांदी की डिलेवरी लेकर जाली नोट और कागज की गड्डी थमा जाते थे. पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद फरार अन्य दो आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों के पास से 10.34 लाख के बंद हुए नोट, 4 हजार कैश , एक कार और दो मोबाइल बरामद किए हैं. एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि 29 सितंबर को गांव बहादुर चौराहा से दोनों आरोपी अमन वर्मा निवासी आकाश नगर गोविंदपुरम गाजियाबाद और सचिन वर्मा निवासी शांति नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया.
फर्जी दस्तावेज के जरिये PWD से पैसा निकालने वाला ठेकेदार गिरफ्तर
अलीगढ़: राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र लोधा में निर्माण कार्य का फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने मामला सामने आया है. साथ ही जाली दस्तावेजों के आधार पर पीडब्ल्यूडी विभाग से भुगतान प्राप्त कर सरकारी संपत्ति को चूना भी लगाया. आरोपी ठेकेदार सरजीत सिंह कुंडू को पुलिस ने गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर सहायक अभियंता के साथ अभद्र व्यवहार करने, धमकी देने और सह-ठेकेदार का भुगतान नहीं करने का भी आरोप है.
पैसों के विवाद में मारपीट, एक की मौत
अलीगढ़: मंगलवार की शाम को अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के ज्वार गांव में दोस्तों के बीच पैसों के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस के मुताबिक, मामले में शिवम, रवि और अनु के नाम सामने आए हैं. तीनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.
औरैया में मामूली विवाद में भीड़ ने चाचा-भतीजे को पीटा, 2 बाइकों में लगाई आग
औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्के तालाब स्थित विधिचंद मोहल्ले में मंगलवार रात मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया. विवाद के दौरान दो बाइकों में आग लगा दी गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिन दरवाजा निवासी नौशाद मंसूरी उर्फ पंछी पुत्र मंसूर हसन ने आरोप लगाया कि तकिया मोहल्ले की ओर से करीब 50 लोग मौके पर पहुंचे. उन लोगों ने उनके साथ-साथ उनके भतीजे के साथ भी मारपीट करने लगे. नौशाद का कहना है कि उन्हें विवाद की वजह के बारे में जानकारी नहीं है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि रात करीब नौ बजे दो बाइकों में आग लगाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर दो फायर टेंडरों के साथ टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल निझाई चौकी प्रभारी मंगल सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की जांच-पड़ताल में जुटे हैं.
श्रावस्ती में आरोपी से सांठगांठ के आरोप में उपनिरीक्षक निलंबित, विभागीय जांच के भी आदेश
श्रावस्ती: आरोपी के साथ सांठगांठ कर जांच में गड़बड़ी करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने उपनिरीक्षक राम भवन प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्रावस्ती जिला प्रशासन ने जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि एक मामले की जांच के दौरान सामने आया कि उपनिरीक्षक राम भवन प्रजापति ने एक अभियुक्त से कथित सांठगांठ कर उसे विवेचना में अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया. पुलिस विभाग ने इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की है.