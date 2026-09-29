फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 8:56 AM IST
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बदायूं गौवंश मौत मामले में भड़के सपाई, डीएम ने दी सफाई
बदायूं: यूपी के बदायूं में गौवंशों की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. जिले में बारिश और ठंड के चलते 100 से ज्यादा गौवंशों की मौत के आरोप लग रहे हैं. हालंकि प्रशासन ने अभी तक 32 गोवंशों की मौत की बात स्वीकारी है. डीएम ने बताया कि अभिगांव के केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. करीब 40 का इलाज चल रहा है. अभिगांव में 20 की मौतें हुई है. ब्यौर में 9 और मानिकपुर में एक गौवंश की मौत हुई है. जनपद में cdo की अध्यक्षता में निगरानी की जा रही है.
एक ओर बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने आरोप लगाया कि अभिगांव में 74 गौवंश की मौत हो गई है. 54 के शव गौशाला में दिखाई दिए जबकि 20 के शवों को गड्डा करके गौशाला के परिसर में दफन कर दिए गए. जबकि 25 गौवंश गंभीर हालत में पड़े हुए थे जिनका इलाज पहुंचने के बाद शुरू किया गया. वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद आदित्य यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए.
आदित्य सुसाइड मामला: बहन की रिपोर्ट पर महिला मित्र सहित 3 पर FIR
एटा: 28 वर्षीय युवक आदित्य की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. मृतक की छोटी बहन की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मृतक की महिला मित्र, उसके पिता, भाई और बहनोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र और परिवार को हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देने सहित गंभीर धाराएं लगाई गई है. पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले पर कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि मृतक आदित्य की बहन की लिखित शिकायत के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
पत्थरों से कूचकर युवक की बेरहमी से हत्या
ललितपुर:शहर के कोतवाली क्षेत्र के चौकाबाग स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. 5 हमलावरों ने पत्थरों से मार मार कर युवक की हत्या. युवक को शराब की दुकान के अंदर ले जाकर और बाहर तक खींचकर मौत के घाट उतारा. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई ने बताया कि युवक की हत्या का मामला संज्ञान में आया है. आसपास के सीसीटीवी की फुटेज निकाली जा रही है, फिर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
पानी भरे खेत में मिला युवक का शव, रविवार से था लापता
ललितपुर: जिले के बार थाना क्षेत्र के धोवनखेरी गांव में सोमवार सुबह पानी भरे खेत में करीब 35 साल के युवक का शव मिलने से हड़ंकप मच गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान धोवनखेरी निवासी दीपक(35) पुत्र हरवल श्रीवास के रूप में हुई. परिजनों के अनुसार दीपक दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करता था. कुछ महीने पहले काम के दौरान ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से उसका एक हाथ कट गया था. इसके बाद वह उपचार कराने के लिए गांव आया हुआ था. बताया गया कि रविवार शाम दीपक अपने माता-पिता को स्टेशन छोडऩे गया था. उसके बाद से ही वह लापता था. परिजनों के मुताबिक दीपक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा चार बेटियां और एक बेटा है. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.