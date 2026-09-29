फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

बदायूं गौवंश मौत मामले में भड़के सपाई, डीएम ने दी सफाई

बदायूं: यूपी के बदायूं में गौवंशों की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. जिले में बारिश और ठंड के चलते 100 से ज्यादा गौवंशों की मौत के आरोप लग रहे हैं. हालंकि प्रशासन ने अभी तक 32 गोवंशों की मौत की बात स्वीकारी है. डीएम ने बताया कि अभिगांव के केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. करीब 40 का इलाज चल रहा है. अभिगांव में 20 की मौतें हुई है. ब्यौर में 9 और मानिकपुर में एक गौवंश की मौत हुई है. जनपद में cdo की अध्यक्षता में निगरानी की जा रही है.

एक ओर बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने आरोप लगाया कि अभिगांव में 74 गौवंश की मौत हो गई है. 54 के शव गौशाला में दिखाई दिए जबकि 20 के शवों को गड्डा करके गौशाला के परिसर में दफन कर दिए गए. जबकि 25 गौवंश गंभीर हालत में पड़े हुए थे जिनका इलाज पहुंचने के बाद शुरू किया गया. वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद आदित्य यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए.