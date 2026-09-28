फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

हरदोई में चलती कार से 5 किलो चांदी की सनसनीखेज लूट

हरदोई: जिले के शाहजहांपुर-लखनऊ मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर 5 किलो चांदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ककरघटा गांव स्थित बजरी प्लांट के पास की बताई जा रही है. इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस की तीन विशेष टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया जाएगा. सरेराह हुई इस घटना से व्यापारी दहशत में आ गए हैं.