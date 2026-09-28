फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की फटाफट खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:21 AM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

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7:04 AM, 28 Sep 2026 (IST)

हरदोई में चलती कार से 5 किलो चांदी की सनसनीखेज लूट

हरदोई: जिले के शाहजहांपुर-लखनऊ मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर 5 किलो चांदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ककरघटा गांव स्थित बजरी प्लांट के पास की बताई जा रही है. इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस की तीन विशेष टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया जाएगा. सरेराह हुई इस घटना से व्यापारी दहशत में आ गए हैं.

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एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा (Photo Credit; ETV Bharat)

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