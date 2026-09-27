फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत

बहराइच: ड्यूटी खत्म कर बैरक पर जा रहे आरक्षी जयदीप की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना परिजनों को दी गई है. मृतक आरक्षी जयदीप पुत्र सत्यराम यादव जो अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा ग्राम निवासी थे और जो कोतवाली नगर में आरक्षी के पद पर तैनात थे. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते हैं तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल जवान से जानकारी ली गई. गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साथी जवानों में शोक की लहर है.

ड्यूटी खत्म कर बैरक पर जा रहे आरक्षी जयदीप की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना परिजनों को दी गई है. मृतक आरक्षी जयदीप पुत्र सत्यराम यादव जो अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा ग्राम निवासी थे और जो कोतवाली नगर में आरक्षी के पद पर तैनात थे. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते हैं तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल जवान से जानकारी ली गई. गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साथी जवानों में शोक की लहर है.