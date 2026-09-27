फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 10:21 AM IST
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सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत
बहराइच: ड्यूटी खत्म कर बैरक पर जा रहे आरक्षी जयदीप की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना परिजनों को दी गई है. मृतक आरक्षी जयदीप पुत्र सत्यराम यादव जो अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा ग्राम निवासी थे और जो कोतवाली नगर में आरक्षी के पद पर तैनात थे. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते हैं तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल जवान से जानकारी ली गई. गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साथी जवानों में शोक की लहर है.
ड्यूटी खत्म कर बैरक पर जा रहे आरक्षी जयदीप की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना परिजनों को दी गई है. मृतक आरक्षी जयदीप पुत्र सत्यराम यादव जो अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा ग्राम निवासी थे और जो कोतवाली नगर में आरक्षी के पद पर तैनात थे. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते हैं तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल जवान से जानकारी ली गई. गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साथी जवानों में शोक की लहर है.
लगातार बारिश से पानी पानी लखनऊ, एक बुजुर्ग की मौत, सड़क पर उतरे अधिकारी
लखनऊ: राजधानी में बीते दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है. जगह-जगह जलभराव, पेड़ गिरने और दीवार ढहने की घटनाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. सिटी स्टेशन के पास बाउंड्री वॉल गिरने से दो कारें दब गईं, जबकि बक्शी का तालाब क्षेत्र में दीवार ढहने से एक बुजुर्ग की जान चली गई. आशियाना इलाके में सड़क पर जलभराव देखा गया, तो कई जगह पेड़ उखड़कर गिर पड़े, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा.
शहर के सहादतगंज, पुराने लखनऊ, चौपटिया, कश्मीरी गेट, विक्टोरिया स्ट्रीट, रकाबगंज और ऐशबाग जैसे इलाकों में भी जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। वहीं गोमती नगर, हजरतगंज, मरियाहू, त्रिवेणी नगर और खुर्रम नगर समेत कई क्षेत्रों में सड़कें तालाब बन गईं, जिसके चलते अधिकतर बाजार बंद रहे
बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को जिलाधिकारी विशाख और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर के कई इलाकों का दौरा कर जल निकासी और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद टीमों को आवश्यक निर्देश दिए. महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी शनिवार को इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड के विभिन्न इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर बारिश से उपजे हालात का जायजा लिया.
लगातार बारिश से मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबने से वृद्ध की मौत
एटा: लगातार हो रही बारिश के चलते एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदनगर वझेरा गांव में बड़ा हादसा हो गया. जहां एक कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जिसकी चपेट में एक बुजुर्ग 72 वर्षीय किसान राम सहाय आ गये. आनन फानन में परिजनों और ग्रामीणों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई.
अलीगंज सीओ राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.हादसे के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है. घटना के बाद सीओ राजेश सिंह ने ग्रामीणों से लगातार बारिश के बीच जर्जर मकानों और कमजोर दीवारों को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है.