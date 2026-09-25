फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

इटावा में 30 हजार की रिश्वत लेते सप्लाई इंस्पेक्टर समेत 3 गिरफ्तार

इटावा: कानपुर की एंटी करप्शन टीम ने इटावा जिला पूर्ति कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते सप्लाई इंस्पेक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद पूरे जिला पूर्ति कार्यालय में हड़कंप मच गया. टीम ने कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों पकड़े गए लोगों को अपने साथ ले गई. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि 30 हजार रुपये की कथित रिश्वत किस काम के लिए मांगी गई थी और पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी.