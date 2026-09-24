फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बरेली: पत्नी को लेने ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक की बरेली में सड़क हादसे में मौत हो गई. कटरा थाना क्षेत्र में मरुआ झाला के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाजे के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. मृतक सुनील (25) शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र के कुनिया चचोरा गांव का निवासी था. कोतवाली प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.