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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:10 AM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

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6:41 AM, 23 Sep 2026 (IST)

बीएचयू में छात्रों ने किया धरना-प्रदर्शन

वाराणसी: दुर्घटना में घायल छात्र का इलाज नहीं होने से नाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल के छात्रों ने मंगलवार देर रात जमकर हंगामा किया. वही छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और चीफप्राक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी कर्मचारी और अधिकारी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.दरअसल 16 सितंबर की रात को एक छात्र राम दुर्घटना में घायल हो गया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. सुबह साथी छात्र जब उसे देखने पहुंचे तो पता चला कि उसका अब तक इलाज भी शुरू नहीं हुआ है. जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया. आला अधिकारी और प्रोफेसर मौके पर पहुंचे तब छात्र का इलाज शुरू किया गया. इस मामले को लेकर छात्रों को मंगलवार को नोटिस जारी किया गया. इसी नोटिस को वापस लेने के मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है.

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धरने पर बैठे बिरला हॉस्टल के छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)

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