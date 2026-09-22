फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

औरैया में पिता ने बेटे की पीट पीटकर की हत्या

औरैया: जिले के सहार थाना क्षेत्र के पुरवा सोमवंशी गांव में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां पारिवारिक विवाद में एक पिता ने अपने 15 वर्षीय बेटे की पीट-पीटकर हत्या करने दी. घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया है. किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सहार थाना प्रभारी गणेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पिता द्वारा बेटे की पीटकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.