फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

आगरा में गणेश महोत्सव समारोह में पथराव, लोगों के दो युवकों को पकड़कर जमकर पीटा

आगरा: ताजनगरी के सदर थाना क्षेत्र के शहजादी मंडी स्थित गणेश पंडाल पर रविवार रात पथराव से भगदड़ मच गई. मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही. लोगों ने घेराबंदी करके पथराव करने वाले दो युवकों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी. गणेश पंडाल पर पथराव और मूर्ति खंडित होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर पुलिस को ईंट-पत्थर मिले. पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में लिया.

सदर थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदौरिया ने बताया कि मामूली विवाद पर दो पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी की घटना हो गई. प्रतिमा पर पथराव किए जाने संबंधी बात पूर्णतः असत्य और निराधार है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. रात में ही जागरण कमेटी और भीड़ को समझा-बुझाकर शांत कराया था. हिरासत में लिए गए दोनों युवक से पूछताछ करके उनके फरार साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है.

