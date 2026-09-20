पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें, ललितपुर में बिजली गिरने से दो की मौत, अमेठी में बदमाशों ने कार पर बरसाई गोलियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : September 20, 2026 at 9:04 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला और एक बच्चे की मौत
ललितपुर: जिले में आकाशी बिजली गिरने से दो अलग-अलग जगह पर महिला समेत एक बच्चे की मौत हो गई. वहीं एक घायल हो गया. पहली घटना ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडेला की है. जहां शनिवार दोपहर खेत पर काम कर रही 27 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. परिजन आनन-फानन में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
वहीं दूसरी घटना तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम गुड़ा की है. जहां आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर परिवार के साथ काम कर रहे दो युवक चपेट में आ गए, जिससे आनंद चरण(13) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक संदीप गंभीर रूप से झुलस गया.
पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग-अलग स्थान पर दो लोगों की मृत्यु हुई है. दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के िए भेज दिया है.
ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली अमेठी, बाल बाल बचा युवक, कई हिस्ट्रीशीटरों पर एफआईआर
अमेठी: जिले में शनिवार देर शाम बाईपास पर स्कॉर्पियो सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा. पीड़ित ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है वे हिस्ट्रीशीटर बताए जा रहे हैं. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकार अमेठी मनोज मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक कमेटी ज्ञानेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया. पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सबुत इकट्ठा कर रही है. मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी.
ललितपुर में रफ्तार का कहर: बेकाबू गाड़ी ने कई वाहनों में मारी टक्कर, एक गिरफ्तार
ललितपुर: यूपी में शनिवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने शनिवार देर शाम महरौनी के कुवाघोषी गांव में कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिसमें 6 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद वाहन सवार एक शख्स को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी कब्जे में ले लिया है, आगे की जांच की जा रही है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है.