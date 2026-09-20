पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें, ललितपुर में बिजली गिरने से दो की मौत, अमेठी में बदमाशों ने कार पर बरसाई गोलियां

ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला और एक बच्चे की मौत

ललितपुर: जिले में आकाशी बिजली गिरने से दो अलग-अलग जगह पर महिला समेत एक बच्चे की मौत हो गई. वहीं एक घायल हो गया. पहली घटना ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडेला की है. जहां शनिवार दोपहर खेत पर काम कर रही 27 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. परिजन आनन-फानन में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं दूसरी घटना तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम गुड़ा की है. जहां आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर परिवार के साथ काम कर रहे दो युवक चपेट में आ गए, जिससे आनंद चरण(13) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक संदीप गंभीर रूप से झुलस गया.

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग-अलग स्थान पर दो लोगों की मृत्यु हुई है. दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के िए भेज दिया है.