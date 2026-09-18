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पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन, लोगों ने जलाए आशीर्वाद के दीप, रोशनी से नहाया सार्वजनिक भवन

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फटाफट अंदाज में यूपी न्यूज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:02 AM IST

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कानपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार को पूरे प्रदेशभर में जगह जगह आयोजन होते रहे. जहां दिन में सेवा संकल्प अभियान चला तो वहीं शाम होते ही सेवा-दिवस-आशीर्वाद का दीप कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी दफ्तरों - स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए गए. वाराणसी और प्रयागराज के घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया. वहीं कानपुर में भी पीएम मोदी के 25 साल के जन सेवा काल और 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत हुई. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस महीने भर के अभियान के पहले दिन जिले के 1705 परिषदीय विद्यालयों में 'सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीप' कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया. शाम ढलते ही जिले के सभी सरकारी स्कूल दीयों और रोशनियों से चकमका उठे.

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