पीएम मोदी का जन्मदिन कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से मनाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 9:09 AM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बनारस के कांग्रेसियों ने अनको अनोखे तरीके से बधाई दी है. कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को बनारस से एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें 17 सवाल पूछे गए हैं. जिले के कैंटोनमेंट स्थित हेड पोस्ट ऑफिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी है. वहीं पर चिट्ठी को सार्वजनिक किया और कहा कि हम समय पर सभी जनप्रतिनिधियों से यह 17 सवाल पूछेंगे. इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि हमने अपने सांसद से 17 सवाल पूछे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और काशी की मूलभूत समस्याओं से जुड़े हैं. हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद इन सवालों का जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं मिला तो हम आगे और कार्यक्रम करेंगे.
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गोंडा में मंत्री अशीष पटेल का बड़ा बयान , कहा- संजय निषाद के साथ दरवाजा बंद होने जैसे हालात
गोंडा: कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे. जहां उनका भाजपा नेता व अपना दल कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. मंत्री ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान की जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की. उसके बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि संजय निषाद और माता प्रसाद के बीच मुलाकात के बाद दरवाजा बंद होने की स्थिति है. सवाल पर कहा कि अब उनके दर्द की दवा मैं कहाँ से ला सकता हूं. लेकिन अगर किसी को दर्द है, तो उसका इलाज होना चाहिए.
कानपुर: गड्ढे में गिरा बाइक सवार, हेलमेट ने बचाई जान, निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल
कानपुर: बारिश के बाद जगह-जगह गड्डो में तब्दील हो चुकी कानपुर की सड़कें अब लोगों के लिए न सिर्फ मुसीबत बन गई है.बल्कि इन गड्ढों में गिरकर लोग घायल भी हो रहे हैं. जाजमऊ के हिंदुस्तान कंपाउंड में मंगलवार देर रात एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत खुले गड्ढे में जाकर गिर गया. इससे बाइक सवार को काफी गंभीर चोटें आई है. सर पर हेलमेट लगा होने के कारण उसकी जान बच गई. मौके पर पहुंचे राहगीरों ने आनन-फानन में युवक को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद सथानीय लोगों में नगर निगम को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पार्षद पति फकर इकबाल ने बताया कि, ये काम नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, काम पूरा हो चुका है.जल्द गड्ढे को भरवा कर पाट दिया जाएगा.