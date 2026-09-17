पीएम मोदी का जन्मदिन कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से मनाया

कानपुर: गड्ढे में गिरा बाइक सवार, हेलमेट ने बचाई जान, निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

कानपुर: बारिश के बाद जगह-जगह गड्डो में तब्दील हो चुकी कानपुर की सड़कें अब लोगों के लिए न सिर्फ मुसीबत बन गई है.बल्कि इन गड्ढों में गिरकर लोग घायल भी हो रहे हैं. जाजमऊ के हिंदुस्तान कंपाउंड में मंगलवार देर रात एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत खुले गड्ढे में जाकर गिर गया. इससे बाइक सवार को काफी गंभीर चोटें आई है. सर पर हेलमेट लगा होने के कारण उसकी जान बच गई. मौके पर पहुंचे राहगीरों ने आनन-फानन में युवक को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद सथानीय लोगों में नगर निगम को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पार्षद पति फकर इकबाल ने बताया कि, ये काम नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, काम पूरा हो चुका है.जल्द गड्ढे को भरवा कर पाट दिया जाएगा.