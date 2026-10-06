फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 9:06 AM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
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मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1080 किलो पटाखों के साथ दो गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना पुलिस ने अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से करीब 1080 किलोग्राम अवैध रूप से निर्मित पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री और उपकरण भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल कुमार और उत्कर्ष त्यागी के रूप में हुई है. पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है.
कानपुर देहात में पूर्व सांसद सहित 237 सपाइयों पर दर्ज हुई एफआईआर
कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. रविवार को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध करने और उनका पुतला दहन किए जाने के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद राजाराम पाल सहित करीब 237 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसमे से करीब 37 लोगो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, सड़क घेरकर यातायात बाधित करने ,कलेक्ट्रेट गेट में धक्का देकर उसे क्षतिग्रस्त का प्रयास करने और पेट्रोल डालकर पुतले में आग लगाने की कोशिश का आरोप लगाया है. सीओ सदर संजय सिंह ने बताया कि बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुतला फूंकने के मामले में एसआई नरसिंह सिंह की तहरीर पर 237 लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस घटना के दौरान बनाई गई वीडियो के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करेगी.
हमीरपुर में खेत से निकलने के विवाद में दिव्यांग वृद्ध की हत्या
हमीरपुर जिले में खेत से निकलने को लेकर हुए विवाद में दिव्यांग वृद्ध राजबहादुर अहिरवार (60) की हत्या कर दी गई. आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते दो लोगों ने 60 वर्षीय किसान के सिर पर लोहे की सब्बल से कई वार किए गए. गंभीर चोट लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं नामजद आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं. सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर को मुस्करा पुलिस को पुरवा मोहाल में राजबहादुर की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो राजबहादुर खेत में मृत अवस्था में मिले. उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। परिजनों ने पारिवारिक व्यक्तियों पर लोहे की सब्बल से सिर पर प्रहार कर हत्या करने का आरोप लगाया है.
मेरठ में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा, एक की मौत
मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित जागरण ऑफिस और शोभिक मॉल के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने जमकर तांडव मचाया. एटा जिले के नंबर वाले एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने पीछे से ई-रिक्शा और कई वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण सड़क हादसे में काम से घर लौट रहे दो भाइयों में से एक अफजाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई मोहसिन गंभीर रूप से घायल हो गया. टीपी नगर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा के अनुसार बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दो भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे. इनमें से एक भाई अफजाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई मोहसिन को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.
लखनऊ में 50 वर्षीय विधवा से रेप, घर में घुसकर पड़ोसी ने की दरिंदगी
लखनऊ के ग्रामीण इलाके बंथरा थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय दलित महिला घर में अकेली रह रही थी. अधेड़ महिला को अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले आरोपी मुकेश लोधी ने घर में घुसकर रेप की वारदात अंजाम दी. महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. पीड़िता की शिकायत पर बंथरा थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. बंथरा थाना प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया कि आरोपी मुकेश लोधी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है और पूर्व में भी छेड़छाड़ के एक मामले में जेल जा चुका है. घटना के बाद से ही आरोपी घर छोड़कर फरार है. आरोपी की तलाश की जा रही है.