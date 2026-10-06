फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

हमीरपुर में खेत से निकलने के विवाद में दिव्यांग वृद्ध की हत्या

हमीरपुर जिले में खेत से निकलने को लेकर हुए विवाद में दिव्यांग वृद्ध राजबहादुर अहिरवार (60) की हत्या कर दी गई. आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते दो लोगों ने 60 वर्षीय किसान के सिर पर लोहे की सब्बल से कई वार किए गए. गंभीर चोट लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं नामजद आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं. सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर को मुस्करा पुलिस को पुरवा मोहाल में राजबहादुर की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो राजबहादुर खेत में मृत अवस्था में मिले. उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। परिजनों ने पारिवारिक व्यक्तियों पर लोहे की सब्बल से सिर पर प्रहार कर हत्या करने का आरोप लगाया है.