फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:49 AM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
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नोएडा श्रमिक प्रदर्शन: पत्रकार सत्यम वर्मा की रासुका में हिरासत पर फैसला सुरक्षित
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रासुका में निरुद्धी को लेकर दाखिल पत्रकार सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा. इस याचिका में अप्रैल में नोएडा में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन में याची की भूमिका को लेकर रासुका के तहत की गई. उनकी एहतियातन हिरासत को चुनौती दी गई है. सत्यम वर्मा ने गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम द्वारा 12 मई को रासुका की धारा 3(2) सपठित धारा 3(3) के तहत हिरासत आदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है. याचिका में हिरासत आदेश व उससे संबंधित अन्य आदेशों को रद्द करने के साथ सत्यम वर्मा की तत्काल रिहाई और मुआवजे की मांग की गई है.
संभल में नवरात्रि से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, 5000 अपराधियों का सत्यापन
संभल में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में जनपद के करीब पांच थानों की पुलिस और पीएसी के जवानों ने संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास वाले इलाके दीपा सराय समेत शहर के प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों में करीब तीन किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च किया. एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सपा सांसद के आवास के पास, संवेदनशील इलाकों और शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस बल के साथ करीब तीन किलोमीटर तक पैदल मार्च किया. जनपद में करीब 5000 अपराधियों का सत्यापन कराया गया है. इनमें हिस्ट्रीशीटर, असामाजिक तत्व और अन्य अपराधी शामिल हैं. पुलिस ने इनका डोजियर भी तैयार कराया है. संभल पुलिस का कहना है कि सभी लोग आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें. अगर कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटनाओं पर लगाम नहीं लगने पर थाना प्रभारी निलंबित
अलीगढ़ : गभाना थाना क्षेत्र में लगातार हो रही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं के बीच थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार पर कार्रवाई की गई है. विवेचना में लापरवाही और कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतने के आरोप में एसएसपी नीरज जादौन ने थाना प्रभारी मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है. थाना प्रभारी गभाना के पद पर तैनात थे. एसएसपी की ओर से जारी कार्रवाई में बताया गया कि विवेचना में लापरवाही और कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है. निलंबन के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है. एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्ण मनोयोग से जनहित में कार्य करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि विवेचना और पुलिसिंग से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
अमेठी में नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 5 साल की सजा, दुष्कर्म के आरोप से कोर्ट ने किया बरी
अमेठी में करीब नौ साल पुराने नाबालिग से जुड़े मामले में सुलतानपुर की पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोषी प्रविन्द कुमार उर्फ परमेन्दर कुमार को घर में घुसने और नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है. हालांकि अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी.ने यह जानकारी दी.
सिद्धार्थनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सपाइयों का प्रदर्शन
सिद्धार्थनगर में सपाइयों ने पार्टी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपाइयों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ जैसे नारे लगाए. सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि सपा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रही है.
फर्रुखाबाद: फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा, लापरवाही पर अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस
यूपी के फर्रुखाबाद मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ की अध्यक्षता में जनपद में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 2,50,162 कृषकों की आईडी बनाई जानी है.जिसके सापेक्ष अब तक 2,08,390 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है.लगभग 42,000 कृषकों की फार्मर आईडी बनाया जाना अभी शेष है. मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ बताया ने विकासखंड स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाते हुए शेष कृषकों की फार्मर आईडी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व की जानकारी देते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए. समीक्षा के दौरान विकासखंड स्तर पर ड्यूटी में लगाए गए पंचायत सहायकों, ग्राम रोजगार सेवकों, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा एक भी फार्मर रजिस्ट्री न बनाए जाने के संबंध में कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर 304 पंचायत सहायकों, 88 लेखपालों, 27 ग्राम पंचायत सचिवों, 47 ग्राम रोजगार सेवकों तथा 23 ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
औरैया: मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन, घी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी, 508 किलो घी सीज
औरैया में त्यौहार के मद्देनजर मिलावटी एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को निझाई मोहाल स्थित घी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की. जांच के दौरान शेष 508 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख 35 हजार 280 रुपये बताई गई है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार सीज कर दिया गया है. सीज किए गए घी को खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं, प्रतिष्ठान पर मिली कमियों के संबंध में सुधार नोटिस भी जारी किया गया है. सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार ने बताया है कि मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा.
कुशीनगर में टीबी मुक्त भारत अभियान, गांव-गांव पहुंचेंगी टीमें
कुशीनगर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम का बड़ी स्क्रीन के जरिए सीधा प्रसारण किया गया. राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया. जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजय चौहान ने की. इस दौरान विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, विधायक मनीष जायसवाल और विधायक विनय प्रकाश गोड़ समेत अधिकारी, कर्मचारी, युवा और स्वयंसेवक मौजूद रहे। सभी ने टीबी उन्मूलन के लिए सक्रिय भागीदारी की शपथ ली. ‘जोश टीम’ अब जिले के गांवों में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण और इससे बचाव के बारे में जानकारी देगी. टीम संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करेगी. इसके साथ ही टीबी को लेकर फैली भ्रांतियों और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंद्रप्रकाश ने बताया कि कुशीनगर में करीब 3200 टीबी मरीज उपचाररत हैं, जबकि जिले के 129 गांव टीबी मुक्त घोषित किए जा चुके हैं.
पति की मौत के सदमे में 20 वर्षीय विधवा ने फांसी लगाकर दी जान
पटियाली निवासी राजवीर शाक्य की 20 वर्षीय पुत्री मुस्कान की शादी नौ मई 2026 को सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला चौबे निवासी राहुल शाक्य पुत्र महेशचंद्र के साथ हुई थी. परिजनों के अनुसार शादी के करीब दो माह बाद राहुल ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पति की मौत के बाद मुस्कान अपने मायके पटियाली आकर रहने लगी थी. मुस्कान के पिता राजवीर शाक्य ने बताया कि पति की मौत के बाद से बेटी मानसिक तनाव में रहती थी. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजयवीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
रामपुर में आपदा प्रभावित परिवारों और किसानों को जिलाधिकारी ने दिया मुआवजा
रामपुर में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों और किसानों को राहत पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है. जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनता दर्शन के दौरान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए तीन आवासीय मकानों के प्रभावित परिवारों को राहत सहायता के चेक वितरित किए. तीनों परिवारों को कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं फसल क्षति के मामले में अब तक जिले के 1,085 किसानों को 83 लाख 75 हजार 930 रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है.
श्रावस्ती में करंट लगने से दो ग्रामीणों की मौत, डीएम ने गांव में की जांच
श्रावस्ती के गिलौला विकासखंड के मोहम्मदापुर गांव में करंट लगने से दो ग्रामीणों वेद प्रकाश पाठक और सचिन मिश्रा की मौत का मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. गुरुवार को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. गुरुवार को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने घटना को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव की बिजली व्यवस्था का विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत राज नारायण से गुरुवार शाम तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा. डीएम ने कहा कि जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.