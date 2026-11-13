फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

अमरोहा के तिगरी मेले की तैयारियां तेज, अफसरों ने किया निरीक्षण

अमरोहा: कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर) के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी के चलते मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी मुनिराज जी ने जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के साथ तिगरी गंगा मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में चल रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए. मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों के पहुंचने के मद्देनजर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों ने विशेष ध्यान दिया. निरीक्षण के दौरान पेयजल, शौचालय, चिकित्सा शिविर, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया. डीआईजी मुनिराज जी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएं. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, उपजिलाधिकारी धनौरा शैलेश कुमार दुबे, पुलिस क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.