फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:02 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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कासगंज में ससुराल से लौटने के बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
कासगंज: सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव नर्रई में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिवार में चीख-पुकार मच गई. मृतक की पहचान रामनाथ पुत्र प्रेमसिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रामनाथ थाना सोरों क्षेत्र के गांव हुल्लपुर स्थित अपनी ससुराल से लौटकर आया था. इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रामनाथ की अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गया है, जिनमें दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं. पिता की मौत से बच्चों के सिर से साया उठ गया है. गांव में भी घटना को लेकर शोक का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने पर सिढ़पुरा थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक ने बताया कि फिलहाल युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
फर्रुखाबाद में डीएम-एसपी ने कृषि मंडी का किया निरीक्षण
फर्रुखाबाद: जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन-2027 के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सदर तहसील के बढ़पुर विकासखंड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति, सातनपुर का स्थलीय निरीक्षण किया. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मंडी परिसर में प्रस्तावित निर्वाचन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत वापसी, ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री के सुरक्षित रखरखाव के लिए स्ट्रांग रूम निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अन्य स्थलों की उपलब्धता एवं स्थिति का गहनता से अवलोकन किया.
औरैया में खेत में धान की क्रॉप कटिंग कराने पहुंचे डीएम
औरैया: जिले में धान की फसल की उत्पादकता का आकलन करने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने तहसील औरैया के ग्राम पीपरपुर में क्रॉप कटिंग कराई. डीएम की मौजूदगी में किसान प्रकाश चन्द्र पुत्र राजनरायन के खेत में निर्धारित क्षेत्रफल पर धान की फसल काटकर उत्पादन का आकलन किया गया. क्रॉप कटिंग के दौरान 43.3 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कुल 23.840 किलोग्राम धान की पैदावार प्राप्त हुई. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने किसानों को फसल अवशेष यानी पराली न जलाने के लिए जागरूक किया. उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है और खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करना चाहिए.
छठ महापर्व को लेकर संतकबीरनगर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी ने परखीं तैयारियां
संतकबीरनगर: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को सकुशल, शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अनुज मलिक और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने खलीलाबाद शहर के शुगर मिल चौराहे स्थित ऐतिहासिक पक्का पोखरे का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान डीएम अनुज मलिक ने नगर पालिका और संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए.
अमरोहा के तिगरी मेले की तैयारियां तेज, अफसरों ने किया निरीक्षण
अमरोहा: कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर) के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी के चलते मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी मुनिराज जी ने जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के साथ तिगरी गंगा मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में चल रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए. मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों के पहुंचने के मद्देनजर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों ने विशेष ध्यान दिया. निरीक्षण के दौरान पेयजल, शौचालय, चिकित्सा शिविर, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया. डीआईजी मुनिराज जी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएं. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, उपजिलाधिकारी धनौरा शैलेश कुमार दुबे, पुलिस क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.