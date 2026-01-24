उत्तर प्रदेश दिवस समारोह; पीएम मोदी ने दी बधाई, अमित शाह बोले- परिवारवादी पार्टियां यूपी के लिए कुछ नहीं करेंगी

सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में और हर राज्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी हैं, वह इस कार्यक्रम से जुड़े हैं. 2018 में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इसी अवसर पर शुरू किया था. वन जिला वन क्यूज़ीन योजना उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी. मिलट्स से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके, स्थानीय उत्पादन बेहतर हो सकें, उनकी जियो टैगिंग हो सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा, जिसमें मोदी ने यूपी को विकास और विरासत का उदाहरण बताया. मोदी ने अयोध्या, मथुरा, काशी और सारनाथ जैसी जगहों का जिक्र कर यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य की सराहना की. योगी ने मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रदेश के 75 जिलों और अन्य राज्यों में भी यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. उन्होंने 2018 में शुरू की गई 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना का जिक्र किया, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू है. इसी तर्ज पर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (एक जनपद एक व्यंजन) योजना लॉन्च की गई. योगी ने कहा कि यह योजना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, जियो-टैगिंग करेगी और ODOP की सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी. इससे मिनट से बनी सामग्री लोगों तक पहुंचेगी और स्थानीय उत्पादन मजबूत होगा.