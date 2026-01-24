उत्तर प्रदेश दिवस समारोह; पीएम मोदी ने दी बधाई, अमित शाह बोले- परिवारवादी पार्टियां यूपी के लिए कुछ नहीं करेंगी
January 24, 2026 at 2:40 PM IST
January 24, 2026 at 3:15 PM IST
लखनऊ : राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शनिवार को 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह का शुभारंभ हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि हैं. उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार यह तीन दिनों (24 से 26 जनवरी) तक चलेगा. यह उत्तर प्रदेश का 76वां दिवस है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी दिवस को पूरे राज्य में एक बड़े जन उत्सव की तरह मनाया जाएगा. जिसमें संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा. समारोह में अमित शाह 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले की खास पारंपरिक व्यंजनों को पहचाना जाएगा. इन व्यंजनों की गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच बढ़ाने पर काम होगा, ताकि स्थानीय स्वाद न सिर्फ राज्य और देश में, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हो सकें.
इन जिलाधिकारियों-विभूतियों को मिला सम्मान
कार्यक्रम में CM युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पांच जिलों के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की पांच विभूतियों को 'उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार' प्रदान किया गया. ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए. CM युवा उद्यमी विकास अभियान में सम्मानित DM जौनपुर दिनेश चंद्र , हरदोई अनुनय झा, अंबेडकर नगर अनुपम शुक्ला, झांसी मृदुल चौधरी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार से विंग कमांडर शुभ्रांशु शुक्ला, अलख पाण्डेय (फिजिक्स वाला, 10 करोड़ सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए), रश्मि आर्या (भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संयोजन के लिए), डॉ. हरिओम पावर (वीर रस के कवि), सुधांशु सिंह (वाराणसी, फिलीपींस में चावल पर शोध के लिए) सम्मानित किए गए.
परिवारवादी पार्टियां यूपी के लिए कुछ नहीं करेंगी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करते हुए जनता से अपील की कि परिवारवादी पार्टियां प्रदेश का विकास नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनाएं. राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शाह ने योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि मोदी-योगी की जोड़ी ने यूपी में विकास की गंगा बहाई है. उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गरीब कल्याण योजनाओं और सुरक्षा में सुधार का जिक्र किया. कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की. उन्होंने सभी को खड़ा कर भारत माता की जय के नारे लगवाए और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी. मौर्य ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में यूपी को शिखर की ओर ले जाया गया है. उन्होंने गरीबी उन्मूलन का संकल्प लिया और कहा कि गुंडागर्दी पहले ही समाप्त हो चुकी है. उन्होंने डकैती और लूट में कमी, साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार का उल्लेख किया. मौर्य ने यूपी को हर कालखंड में देश की सुरक्षा का प्रतीक बताया.
पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा-बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया
पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है. पत्र जारी कर शुभकामनाएं दी हैं. कहा है कि भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई. डबल इंजन सरकार और विकास को समर्पित यहां के लोगों की सहभागिता से हमारे इस राज्य ने बीते नौ वर्षों में बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत काम आने वाला है.
अमित शाह बोले- हमने कूड़े के ढेर को कंचन बना दिया
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र की जागृति का स्थल बनेगा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी बाजपेई की स्मृति में बना पार्क प्रेरणा देगा. यहां 65 एकड़ में कूड़ा फेंका जाता था. हमने इस कूड़े के ढेर को कंचन बना दिया है. 2017 में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को घोषणा पत्र में डाला और आज यह योजना पूरे भारत में है. यहां हर जिले का एक व्यंजन मेला लगा है. यहां के व्यंजन विश्व प्रसिद्ध हैं.
डकैती और लूट में यूपी में बड़ी कमी आई है. कनेक्टिविटी भी सुधरी है. यूपी हर कालखंड में देश को सुरक्षित करने वाला राष्ट्र बना है. अगले साल चुनाव का साल है. उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि यहां प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएं. प्रदेश से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया और गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं.
सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में और हर राज्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी हैं, वह इस कार्यक्रम से जुड़े हैं. 2018 में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इसी अवसर पर शुरू किया था. वन जिला वन क्यूज़ीन योजना उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी. मिलट्स से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके, स्थानीय उत्पादन बेहतर हो सकें, उनकी जियो टैगिंग हो सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा, जिसमें मोदी ने यूपी को विकास और विरासत का उदाहरण बताया. मोदी ने अयोध्या, मथुरा, काशी और सारनाथ जैसी जगहों का जिक्र कर यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य की सराहना की. योगी ने मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रदेश के 75 जिलों और अन्य राज्यों में भी यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. उन्होंने 2018 में शुरू की गई 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना का जिक्र किया, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू है. इसी तर्ज पर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (एक जनपद एक व्यंजन) योजना लॉन्च की गई. योगी ने कहा कि यह योजना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, जियो-टैगिंग करेगी और ODOP की सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी. इससे मिनट से बनी सामग्री लोगों तक पहुंचेगी और स्थानीय उत्पादन मजबूत होगा.