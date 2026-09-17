औरैया: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 10 साल की सजा

शामली : प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक का शुभारंभ

शामली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जनपद को बड़ी सौगात मिली है. यहां जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक नए ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने फीता काटकर ब्लड बैंक का उद्घाटन किया. ​इसके साथ ही, अस्पताल परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. इस ब्लड बैंक में शुरुआत में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा. इस सुविधा के शुरू होने से अब जनपद के मरीजों और उनके परिजनों को खून की कमी के चलते मेरठ या अन्य बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.