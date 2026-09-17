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औरैया: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 10 साल की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 3:55 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 4:25 PM IST

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औरैया : जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत औरैया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

पुलिस के अनुसार, यह मामला अछल्दा थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां बीते दिनों आरोपी अम्बुज पुत्र रामवीर, निवासी मोहल्ला सराय बाजार, कस्बा अछल्दा, थाना अछल्दा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद केस अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने अम्बुज को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. इस मामले की जानकारी पुलिस-प्रशासन की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई है.

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4:20 PM, 17 Sep 2026 (IST)

एटा : 9 दिन बाद नहर में मिले देवर-भाभी के शव

एटा : मिरहची थाना क्षेत्र के कुटैनामाफी गांव के पास हजारा नहर में देवर-भाभी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों बीते 8 सितंबर से लापता थे. हैरानी की बात ये है कि शवों के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. मृतकों की पहचान कासगंज जिले के रहने वाले कृष्णकांत पुत्र गिरीश चंद्र और उनकी सगी भाभी प्रियंका पत्नी पंकज के रूप में हुई है. थाना प्रभारी विदेश राठी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

4:10 PM, 17 Sep 2026 (IST)

मुजफ्फरनगर : सेवा संकल्प अभियान के तहत किसानों को मिली राहत

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया. इस दौरान पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के लाभार्थी किसानों को सम्मानित किया गया और पात्र किसानों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए. कृषि उत्पादन मंडी समिति के इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, दुर्घटना सहायता योजना और किसान उपहार योजना के अंतर्गत 15 किसानों को सम्मानित किया गया है. इनमें आठ किसानों को कुल 1 लाख 19 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के चेक दिए गए.

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सेवा संकल्प अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)

4:00 PM, 17 Sep 2026 (IST)

शामली : प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक का शुभारंभ

शामली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जनपद को बड़ी सौगात मिली है. यहां जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक नए ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने फीता काटकर ब्लड बैंक का उद्घाटन किया. ​इसके साथ ही, अस्पताल परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. इस ब्लड बैंक में शुरुआत में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा. इस सुविधा के शुरू होने से अब जनपद के मरीजों और उनके परिजनों को खून की कमी के चलते मेरठ या अन्य बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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ब्लड बैंक का शुभारंभ (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 17, 2026 at 4:25 PM IST

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