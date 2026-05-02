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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आज नामांकन का आखिरी दिन, 3 बजे के बाद साफ होगी तस्वीर

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हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:44 AM IST

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हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में बुधवार (29 अप्रैल) से नामांकन प्रक्रिया चल रही है. नामांकन का आज आखिरी और अहम दिन है. चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं. नामांकन के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. शुरुआती दो दिनों में ही 690 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा और बहुकोणीय हो सकता है.

LIVE FEED

9:36 AM, 2 May 2026 (IST)

​राजनीतिक दलों की मौजूदगी में होगी मशीनों की जांच

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking - FLC) को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय चूक की गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी. इसके साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मशीनों की जांच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकृत एजेंटों की सीधी उपस्थिति में की जाएगी.

​इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध

EVM की तकनीकी जांच का कार्य केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा ही संपन्न किया जाएगा. जांच के लिए एक बड़े हॉल का चयन किया जाएगा, जो पूरी तरह से CCTV कैमरों की निगरानी में होगा. हॉल के प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और इसे 'स्ट्रॉन्ग रूम' के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा. हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, केवल आयोग द्वारा अधिकृत वीडियोग्राफर ही वहां की रिकॉर्डिंग कर सकेगा.

वहीं, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि, इन निर्देशों के आधार पर जिला स्तर पर समितियों का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है.

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