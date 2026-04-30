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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: नामांकन का आज दूसरा दिन

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हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 9:52 AM IST

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हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में बुधवार (29 अप्रैल) से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. नामांकन का आज दूसरा दिन है. चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं. नामांकन के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं.

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9:42 AM, 30 Apr 2026 (IST)

नगर परिषद बिलासपुर को कैसा चाहिए प्रत्याशी?

नगर परिषद बिलासपुर के 11 वार्डों में होने जा रहे चुनावों को लेकर जनता अपनी-अपनी राय खुलकर रख रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो ईमानदार हो, अच्छी छवि वाला हो और हर समय जनता की समस्याएं सुनने व उनके साथ खड़ा रहने वाला हो. स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कार्यकाल में विकास कार्यों की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. कई वार्डों में कुछ काम हुए, लेकिन जनता को संतुष्टि देने वाले कार्य कम नजर आए. लोगों ने आरोप लगाया कि बिना सही योजना और सोच-विचार के कई कार्य किए गए, जिससे जनता को सुविधा मिलने के बजाय परेशानियां झेलनी पड़ीं.

नगर परिषद बिलासपुर में विकास कार्यों पर उठे सवाल

जनता का कहना है कि, कुछ गलियों में पहले टाइलें लगाई गईं और बाद में उन्हें उखाड़कर दोबारा सीमेंट या अन्य निर्माण कार्य करवा दिए गए. इससे सरकारी धन की बर्बादी हुई और आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बार-बार तबादले होने से भी विकास कार्य प्रभावित होते हैं. कार्यकाल के दौरान संबंधित अधिकारियों का उपलब्ध रहना जरूरी है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके.

लोगों ने साफ कहा कि, इस बार वे ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो वार्डों की सड़कों, सफाई व्यवस्था, पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे तथा हर समय जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहे. स्थानीय लोगों का मानना है कि जो उम्मीदवार जमीन से जुड़ा होगा और लोगों के बीच रहकर काम करेगा, वही नगर परिषद का कार्यकाल बेहतर बना सकता है.

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