हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, नगर परिषद कुल्लू में पार्षद पद के लिए चार आवेदन

नगर परिषद कुल्लू में पार्षद पद के लिए चार आवेदन

हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव के लिए अब नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के लिए पहले दिन चार पार्षदों के द्वारा नामांकन पत्र भरा गया. सभी प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर तहसीलदार के समक्ष अपने-अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए. नगर परिषद कुल्लू की अगर बात करें तो पहले दिन गीता देवी ने वार्ड नंबर 6 से, सुभद्रा ने वार्ड नंबर 6 से, पुष्पा देवी ने वार्ड नंबर 1 से और आशा ठाकुर ने वार्ड नंबर 3 से अपना आवेदन भरा. वही, चुनाव आयोग के द्वारा नगर निकायों के लिए 29, 30 अप्रैल और 2 मई तक नामांकन पत्र भरने की तिथि जारी की गई है. 4 मई को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी और 6 मई को नामांकन की वापिसी होगी.

वहीं, वार्ड 6 से नामांकन पत्र भरने पहुंची उम्मीदवार गीता देवी ने बताया कि वह वार्ड के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी है और सभी लोगों के सहयोग के साथ वार्ड के विकास में अपना योगदान देगी. वार्ड में लोगों की जो भी समस्याएं होगी. उन्हें प्रशासन के साथ मिलकर हल किया जाएगा. नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार पुष्पा देवी ने बताया कि जनता के सहयोग से वह कुल्लू शहर के विकास को पूरा करने में अपना योगदान देगी. ऐसे में उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और अब वार्ड में जाकर लोगों से भी सहयोग मांगा जाएगा.