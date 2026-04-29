हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, नगर परिषद कुल्लू में पार्षद पद के लिए चार आवेदन
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 2:35 PM IST
हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में आज (बुधवार, 29 अप्रैल) से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं.
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नगर परिषद कुल्लू में पार्षद पद के लिए चार आवेदन
हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव के लिए अब नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के लिए पहले दिन चार पार्षदों के द्वारा नामांकन पत्र भरा गया. सभी प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर तहसीलदार के समक्ष अपने-अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए. नगर परिषद कुल्लू की अगर बात करें तो पहले दिन गीता देवी ने वार्ड नंबर 6 से, सुभद्रा ने वार्ड नंबर 6 से, पुष्पा देवी ने वार्ड नंबर 1 से और आशा ठाकुर ने वार्ड नंबर 3 से अपना आवेदन भरा. वही, चुनाव आयोग के द्वारा नगर निकायों के लिए 29, 30 अप्रैल और 2 मई तक नामांकन पत्र भरने की तिथि जारी की गई है. 4 मई को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी और 6 मई को नामांकन की वापिसी होगी.
वहीं, वार्ड 6 से नामांकन पत्र भरने पहुंची उम्मीदवार गीता देवी ने बताया कि वह वार्ड के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी है और सभी लोगों के सहयोग के साथ वार्ड के विकास में अपना योगदान देगी. वार्ड में लोगों की जो भी समस्याएं होगी. उन्हें प्रशासन के साथ मिलकर हल किया जाएगा. नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार पुष्पा देवी ने बताया कि जनता के सहयोग से वह कुल्लू शहर के विकास को पूरा करने में अपना योगदान देगी. ऐसे में उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और अब वार्ड में जाकर लोगों से भी सहयोग मांगा जाएगा.
मंडी नगर निगम के लिए भाजपा ने उम्मीदवार किए घोषित
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निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की चेतावनी
सोलन शहर के वार्ड नंबर 10 में भाजपा के 5 टिकट दावेदारों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को सोलन के होटल में भाजपा के विवेक डोभाल, अनिल शर्मा और शशि इंद्र वालिया ने प्रेस वार्ता की और कहा कि, वार्ड नंबर 10 में अब असली और नकली भाजपा में टक्कर है. जब बूथ और वार्ड की बैठक वार्ड नंबर 10 में भाजपा की हुई थी तो उस समय पांच नाम पर चर्चा की गई थी, जिसमें विवेक गोपाल, शशि इंद्र वालिया, अनिल शर्मा, सत्यम गुप्ता सुषमा कंसल शामिल थी लेकिन वीरेंद्र सिंह जिसका नाम अब सामने आ रहा है उन्होंने इस बैठक में होते हुए भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. बावजूद इसके अब उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है. इसको लेकर नाराजगी है.
पालमपुर नगर निगम के लिए BJP ने घोषित किए उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर नगर निगम के लिए दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. पालमपुर वार्ड नंबर 11 राजपुर से किरना देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि वार्ड नंबर 15 होल्टा से लता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है.
रामपुर नगर परिषद में नामांकन शुरू
नगर परिषद रामपुर बुशहर के चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से 9 तक पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा. निर्वाचन कार्यक्रम के तहत उम्मीदवार 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार, रामपुर के कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे. सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 4 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी. उम्मीदवार 6 मई को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी होगी.
17 मई को मतदान
यदि चुनाव में मुकाबला होता है तो 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.