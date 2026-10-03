फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

कानपुर में रोड रोलर पर पोस्टर लगाने पर बीजेपी-सपा में सियासी संग्राम

कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य के दौरान एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सुजातगंज इलाके में सड़क गड्ढामुक्त करने में जुटे सरकारी रोड रोलर पर समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्षद का बैनर लगा देखा गया, जिसे देखकर पूर्व भाजपा विधायक रघुनंदन भदौरिया भड़क गए. मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने तुरंत रोड रोलर से बैनर उतरवा दिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.सरकारी वाहन पर बैनर लगाने पर उठे सवालकैंट क्षेत्र के सुजातगंज स्थित गल्ला गोदाम सड़क पर गुरुवार को गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा था. आरोप है कि,सड़क मरम्मत में लगे सरकारी रोड रोलर पर सपा विधायक हसन रूमी और स्थानीय सपा पार्षद का बैनर टंगा हुआ था.पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि कोई काम करा रहे हैं तो बैनर-पोस्टर सड़क किनारे या दीवारों पर लगाए जा सकते हैं, न कि सरकारी गाड़ियों पर.भाजपा के काम का श्रेय ले रही है. वहीं, कैंट से सपा विधायक हसन रूमी ने भाजपा के पूर्व विधायक के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि,सुजातगंज में सड़क मरम्मत का काम नगर निगम द्वारा पास कराया गया है और वहां के पार्षद नफीस हैं. विधायक ने कहा, अगर काम कराने का बैनर-पोस्टर लगा दिया गया तो इसमें कौन सी गैरकानूनी बात हो गई? इस तरह से बैनर-पोस्टर हटा देना सीधे तौर पर गुंडई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.