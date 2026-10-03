ETV Bharat / state

फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

up today news live-updates-breaking-uttar-pradesh-latest-update-aaj ki news live blog
फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:31 AM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 8:30 AM IST

Choose ETV Bharat

यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

8:28 AM, 3 Oct 2026 (IST)

मेरठ में वृ्द्धा की हत्या का आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, साथी भी पकड़ा गया

जनपद मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में गत 13 सितंबर को हुई वृद्ध महिला विमला देवी की हत्या व लूटकांड की घटना का हस्तिनापुर पुलिस, मवाना पुलिस और स्वाट टीम देहात की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर के बाद पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी शिवम उर्फ बारवी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है. वहीं, उसके दूसरे साथी कोशेन्द्र उर्फ गुल्लू को भी घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया. ​क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लवानिया ने यह जानकारी दी.

7:55 AM, 3 Oct 2026 (IST)

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चला पुलिसकर्मियों से एक्सटॉर्शन मनी मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश

शामली में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चलाकर पुलिसकर्मियों से एक्सटॉर्शन मनी मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर उनसे अवैध वसूली करता है. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी कल्याण सिंह कमल सैनी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

7:51 AM, 3 Oct 2026 (IST)

एटा में बदले सुर, सपा-कांग्रेस के बयानों से सियासी हलचल बढ़ी

एटा में इंडी गठबंधन को लेकर भले ही ऊपर से एकजुटता के दावे किए जा रहे हों, लेकिन एटा में सपा और कांग्रेस नेताओं के बयानों ने स्थानीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है हैं. सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी ने गठबंधन को पूरी तरह मजबूत बताते हुए किसी बड़े मतभेद से इनकार किया, तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाजी आसिफ हुसैन ने सपा के साथ कार्यक्रम और प्रदर्शन को लेकर अलग तस्वीर पेश की. परवेज जुबैरी ने कहा कि गठबंधन में थोड़ा-बहुत मतभेद होता रहता है, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों दल पुराने गठबंधन के अनुरूप चुनाव लड़ेंगे. सीटों को लेकर कांग्रेस के अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पर भी उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था. दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाजी आसिफ हुसैन ने कहा कि लखनऊ से उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्देश मिले थे. सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से संपर्क किया गया, लेकिन उनके मुताबिक जुबैरी बैठक में शामिल नहीं हुए. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी एटा की चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी करेगी, हालांकि हाईकमान से अलग निर्देश मिलने पर उसका पालन किया जाएगा.

7:49 AM, 3 Oct 2026 (IST)

शामली पुलिस ने चोरी की 23 मोटरसाइकिल की बरामद

शामली पुलिस ने चोरी की 23 मोटरसाइकिल की बरामद की है. पुलिस ने 3 बाल अपचारियों समेत 11 वाहन चोरों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चोर शामली, पानीपत, सहरानपुर सहित हरियाणा राज्य में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और बाद में उन्हें पांच पांच हजार रुपये में सीधे सादे लोगो को बेच देते थे. एसपी शामली एन पी सिंह ने बताया कि यह ऑर्गेनाइज गैंग है. यह लोग एक मास्टर चाबी रखते हैं और मुख्यतः यह लोग स्प्लेंडर गाड़ी को ही टारगेट करते हैं जो आसानी से खुल जाती थी. विधिक कार्रवाई की जा रही है. गैंग के बारे में पता लगाया जा रहा है.

7:47 AM, 3 Oct 2026 (IST)

औरैया में खेतों में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 19 तमंचे बरामद

औरैया के थाना दिबियापुर पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर 19 तमंचे, 12 अधबने तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी खेतों में बने ट्यूबवेल के पास विद्युत कनेक्शन का इस्तेमाल कर शस्त्र बनाने का काम कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद कुमार राजपूत के रूप में हुई है. एसपी अभिषेक भारती ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ दिबियापुर थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

7:45 AM, 3 Oct 2026 (IST)

कानपुर में रोड रोलर पर पोस्टर लगाने पर बीजेपी-सपा में सियासी संग्राम

कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य के दौरान एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सुजातगंज इलाके में सड़क गड्ढामुक्त करने में जुटे सरकारी रोड रोलर पर समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्षद का बैनर लगा देखा गया, जिसे देखकर पूर्व भाजपा विधायक रघुनंदन भदौरिया भड़क गए. मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने तुरंत रोड रोलर से बैनर उतरवा दिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.सरकारी वाहन पर बैनर लगाने पर उठे सवालकैंट क्षेत्र के सुजातगंज स्थित गल्ला गोदाम सड़क पर गुरुवार को गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा था. आरोप है कि,सड़क मरम्मत में लगे सरकारी रोड रोलर पर सपा विधायक हसन रूमी और स्थानीय सपा पार्षद का बैनर टंगा हुआ था.पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि कोई काम करा रहे हैं तो बैनर-पोस्टर सड़क किनारे या दीवारों पर लगाए जा सकते हैं, न कि सरकारी गाड़ियों पर.भाजपा के काम का श्रेय ले रही है. वहीं, कैंट से सपा विधायक हसन रूमी ने भाजपा के पूर्व विधायक के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि,सुजातगंज में सड़क मरम्मत का काम नगर निगम द्वारा पास कराया गया है और वहां के पार्षद नफीस हैं. विधायक ने कहा, अगर काम कराने का बैनर-पोस्टर लगा दिया गया तो इसमें कौन सी गैरकानूनी बात हो गई? इस तरह से बैनर-पोस्टर हटा देना सीधे तौर पर गुंडई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

7:43 AM, 3 Oct 2026 (IST)

चंदौली में सपा सांसद बीरेंद्र सिंह का आरोप, फॉर्म -7 के जरिये मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई

मुगलसराय में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है. सांसद ने फॉर्म-6 और फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी कर लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे. सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए. सांसद ने आरोप लगाया कि फॉर्म-7 के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई. सांसद ने चुनाव प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का फैसला तय प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों के स्तर पर होना चाहिए.

7:41 AM, 3 Oct 2026 (IST)

अमेठी में 414 डीजे संचालकों को पुलिस की नोटिस, मानक तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अमेठी पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले के डीजे संचालकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित ध्वनि मानकों और समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने डीजे की साउंड लिमिट के साथ उसकी ऊंचाई और चौड़ाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने की भी हिदायत दी है.अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 414 डीजे संचालकों को थानावार सभी थानाध्यक्षों द्वारा बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर ली गई है. मीटिंग के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जो साउंड लिमिट रखनी है और जो समय सीमा का ध्यान रखना है. इसके बारे में उनको बताया जा चुका है. ऊंचाई और चौड़ाई भी तय की गई है. अगर मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

7:36 AM, 3 Oct 2026 (IST)

देवरिया में पूर्व सैनिक ने कलेक्ट्रेट में किया आत्मदाह का प्रयास, CM योगी से 4 बार लगा चुका है गुहार

देवरिया में गांधी जयंती के दिन कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया. एक पूर्व सैनिक सत्येंद्र कुमार शाही ने आत्मदाह करने का प्रयास किया. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.खामपार थाना क्षेत्र के भिंगारी बाजार के रहने वाले सत्येंद्र का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि पर भू-माफिया और अन्य लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.सीएम के दरबार में 4 बार लगा चुके हैं. अभी तक न्याय नहीं मिला है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने पीड़ित की बात सुनी. डीएम ने एसडीएम भाटपाररानी को फोन कर मामले के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण का निर्देश दिया. इसके बाद पूर्व सैनिक को पुलिस सुरक्षा के साथ घर भेज दिया गया.

7:26 AM, 3 Oct 2026 (IST)

श्रावस्ती में नहर में अज्ञात युवक का शव मिला

श्रावस्ती के मल्हीपुर मार्ग स्थित सायफन के समीप सरयू नहर में शुक्रवार सुबह अज्ञात युवक का शव मिला. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को नहर से निकाला. थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया है शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. शव की शिनाख्त नही हो पाई है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण सही कारणों का चल सकेगा. पुलिस शिनाख्त की कोशिश कर रही है.

Last Updated : October 3, 2026 at 8:30 AM IST

TAGGED:

UP LATEST NEWS
UP TODAY NEWS
यूपी ताजा खबर
UP NEWS UPDATE
UP NEWS LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.