लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकल रहीं 21 झांकियां, राज्यपाल ले रहीं परेड की सलामी
Published : January 26, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 10:52 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह मनाया जा रहा है. विधान भवन के समक्ष आयोजित मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी पटेल के साथ विधानसभा पर ध्वजारोहण किया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के सामने निकल रही परेड की सलामी ले रहीं हैं. 21 झांकियां इस कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र हैं.
यूपी में ताजमहल समेत इन जिलों में फहराया गया तिरंगा
आगरा में ताजमहल में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय गान गाया गया. ताजमहल में अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया. नंदू कुमार शहर महामंत्री नितेश भारद्वाज मंडल महामंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. मऊ में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली. हमीरपुर में गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया.
राज्यपाल ले रहीं गणतंत्र दिवस परेड की सलामी
लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ले रहीं हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास पर ध्वजारोहण किया, कही ये बात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह के ध्वजारोहण के बाद भाषण दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संविधान का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वह भारत का नागरिक ही है. उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. योगी ने कहा कि भारत के संविधान का कोई अनादर करता है तो वह उन वीर सपूतों का भी अनादर करता है जिन्होंने देश पर अपना बलिदान दे दिया.
राम मंदिर समेत कई झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र
लखनऊ: एलडीए के उपाध्यक्ष झांकी कमेटी के अध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष की झांकियां विशेष रूप से आकर्षक और थीम आधारित हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होगा, जो देश की एकता और प्रगति का प्रतीक बनेगा. वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी में भगवान राम मंदिर की भव्य झलक के साथ विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश की थीम को प्रमुखता दी गई है. पर्यटन विभाग, गंगा मिशन, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों की झांकियां भी प्रदेश की उपलब्धियों को उजागर करेंगी. परेड को सुचारू, आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. इसमें सचिव LDA विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), अपर नगर आयुक्त, उपायुक्त पुलिस (यातायात) ज्ञानेन्द्र वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता नवनीत शर्मा और उप सचिव (जन सम्पर्क) माधवेश कुमार सदस्य के रूप में शामिल हैं.
स्कूल-कॉलेजों के साथ ही विभागों की झांकी भी होगी शामिल
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा इन झांकियों का संचालन किया जा रहा है. झांकियों का क्रम लॉटरी के माध्यम से तय किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों, संस्थाओं और प्रमुख स्कूलों की भागीदारी है. इस सूची में लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एण्ड कॉलेजेज, पर्यटन निदेशालय, इरम एजूकेशनल सोसाइटी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन आदि की भी झांकियां शामिल होंगी.