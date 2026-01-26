लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकल रहीं 21 झांकियां, राज्यपाल ले रहीं परेड की सलामी

राम मंदिर समेत कई झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

लखनऊ: एलडीए के उपाध्यक्ष झांकी कमेटी के अध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष की झांकियां विशेष रूप से आकर्षक और थीम आधारित हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होगा, जो देश की एकता और प्रगति का प्रतीक बनेगा. वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी में भगवान राम मंदिर की भव्य झलक के साथ विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश की थीम को प्रमुखता दी गई है. पर्यटन विभाग, गंगा मिशन, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों की झांकियां भी प्रदेश की उपलब्धियों को उजागर करेंगी. परेड को सुचारू, आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. इसमें सचिव LDA विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), अपर नगर आयुक्त, उपायुक्त पुलिस (यातायात) ज्ञानेन्द्र वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता नवनीत शर्मा और उप सचिव (जन सम्पर्क) माधवेश कुमार सदस्य के रूप में शामिल हैं.