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यूपी में रावण दहन; जमकर आतिशबाजी, गूंजा जय श्री राम

कुशीनगर में रावण दहन
कुशीनगर में रावण दहन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 8:23 PM IST

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यूपी में विजयादशमी की धूम है. जगह-जगह मेले लगे हैं और शाम होते ही रावण दहन की परंपरा सभी जिलों में साकार रूप ले रही है. रावण दहन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. ईटीवी भारत पर देखिए प्रदेश भर में हो रहा रावण दहन का कार्यक्रम.

LIVE FEED

8:24 PM, 20 Oct 2026 (IST)

जालौन में धू-धूकर जला अहंकार का पुतला

उरई शहर सहित पूरे जिले में मंगलवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया. इस पल का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भगवान श्रीराम द्वारा रावण का वध होते ही पूरा मेला मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.

जालौन में रावण दहन (Video Credit; ETV Bharat)

8:11 PM, 20 Oct 2026 (IST)

कुशीनगर में पडरौना राजदरबार के सामने रावण दहन

कुशीनगर के पडरौना राजदरबार के सामने विजयादशमी के अवसर पर परंपरागत रूप से रावण दहन का आयोजन किया गया. रामलीला मैदान में कुंवर आरपीएन सिंह ने रावण के पुतले का दहन किया. रावण दहन होते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई और उत्सव के माहौल में लोग झूमते नजर आए. इस मौके पर आरपीएन सिंह ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने मन के अंदर बैठे रावण को मारने और रामराज्य की स्थापना का संदेश दिया.

कुशीनगर में रावण दहन (Video Credit; ETV Bharat)

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