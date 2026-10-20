यूपी में रावण दहन; जमकर आतिशबाजी, गूंजा जय श्री राम

कुशीनगर में पडरौना राजदरबार के सामने रावण दहन

कुशीनगर के पडरौना राजदरबार के सामने विजयादशमी के अवसर पर परंपरागत रूप से रावण दहन का आयोजन किया गया. रामलीला मैदान में कुंवर आरपीएन सिंह ने रावण के पुतले का दहन किया. रावण दहन होते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई और उत्सव के माहौल में लोग झूमते नजर आए. इस मौके पर आरपीएन सिंह ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने मन के अंदर बैठे रावण को मारने और रामराज्य की स्थापना का संदेश दिया.