यूपी में रावण दहन; जमकर आतिशबाजी, गूंजा जय श्री राम
यूपी में विजयादशमी की धूम है. जगह-जगह मेले लगे हैं और शाम होते ही रावण दहन की परंपरा सभी जिलों में साकार रूप ले रही है. रावण दहन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. ईटीवी भारत पर देखिए प्रदेश भर में हो रहा रावण दहन का कार्यक्रम.
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जालौन में धू-धूकर जला अहंकार का पुतला
उरई शहर सहित पूरे जिले में मंगलवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया. इस पल का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भगवान श्रीराम द्वारा रावण का वध होते ही पूरा मेला मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.
कुशीनगर में पडरौना राजदरबार के सामने रावण दहन
कुशीनगर के पडरौना राजदरबार के सामने विजयादशमी के अवसर पर परंपरागत रूप से रावण दहन का आयोजन किया गया. रामलीला मैदान में कुंवर आरपीएन सिंह ने रावण के पुतले का दहन किया. रावण दहन होते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई और उत्सव के माहौल में लोग झूमते नजर आए. इस मौके पर आरपीएन सिंह ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने मन के अंदर बैठे रावण को मारने और रामराज्य की स्थापना का संदेश दिया.