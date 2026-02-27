बांके बिहारी मंदिर में खेली गई रंगभरी एकादशी होली, अयोध्या में संतों ने भी खेली अवधी हुडदंग
मथुरा: ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल और रंग लगाकर एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं तो वहीं दूर दराज से पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली का आनंद ले रहे हैं. आज बांके बिहारी मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान और द्वारकाधीश में होली का आनंद.
मंदिरों में शुरू हुई रंगों की होली: रंग भरी एकादशी के दिन मंदिरों में आज से रंग गुलाल की भरपूर होली शुरू हो जाती है. होली के रंग में सराबोर श्रद्धालु नाचते हुए नजर आ रहे हैं ब्रज में होली का एक अनोखा आनंद महसूस किया जा सकता है क्योंकि जनपद में पूरे 40 दिनों तक खोली शुरू होती है बसंत पंचमी के दिन से होली प्रारंभ होती है और फागुन के आखिरी दिन होली का समापन हो जाता है दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु होली का आनंद ले रहे हैं.
बांके बिहारी मंदिर में होली: रंग भरी एकादशी के दिन मंदिरों में रंगों की होली शुरू हो जाती है वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर राधा रमण राधा दामोदर मंदिरों में ठाकुर जी को रंग लगाने के साथ ही मंदिरों में रंग गुलाल उड़ाना शुरू हो जाता है होली का आनंद और ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन पाकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस पा रहे हैं आज बिरज में होली रे रसिया होली रे रसिया बिरज में होली रे रसिया बर जोड़ी रे रसिया इन्हीं गीतों के साथ श्रद्धालु मंदिर परिसर में नाच रहे हैं
रंगभरी एकादशी पर अयोध्या में संतों ने खेली अवध की हुडदंग, मंदिरों से निकले प्रभु और साधु संत
अयोध्या: राम नगरी अयोध्या के मंदिरों में रंगभरी एकादशी तिथि पर अवध के हुड़दंग होली का अलग ही नजारा रहा, बड़ी संख्या में नागा साधु और संतों की टोली मंदिर से निकलकर सड़कों पर रंग खेलते हुए, प्राचीन परंपराओं का निर्वाह कर पंचकोसी परिक्रमा किया. कुछ संतों की टोली भगवान के विग्रह के साथ होली खेलते हुए सरयू घाट पर यात्रा निकाली गई.
अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रंगभरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ में रंगो के बीच आस्था का ज्वार दिखा. धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आयीं. परम्परागत रूप से कड़ी सुरक्षा में प्रमुख सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निशान को लेकर साधू संतों का जुलूस अयोध्या की सड़कों पर निकला, संतो ने ढोल की धुन पर जमकर नृत्य किया.