बांके बिहारी मंदिर में खेली गई रंगभरी एकादशी होली, अयोध्या में संतों ने भी खेली अवधी हुडदंग

रंगभरी एकादशी पर अयोध्या में संतों ने खेली अवध की हुडदंग, मंदिरों से निकले प्रभु और साधु संत

अयोध्या: राम नगरी अयोध्या के मंदिरों में रंगभरी एकादशी तिथि पर अवध के हुड़दंग होली का अलग ही नजारा रहा, बड़ी संख्या में नागा साधु और संतों की टोली मंदिर से निकलकर सड़कों पर रंग खेलते हुए, प्राचीन परंपराओं का निर्वाह कर पंचकोसी परिक्रमा किया. कुछ संतों की टोली भगवान के विग्रह के साथ होली खेलते हुए सरयू घाट पर यात्रा निकाली गई.

अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रंगभरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ में रंगो के बीच आस्था का ज्वार दिखा. धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आयीं. परम्परागत रूप से कड़ी सुरक्षा में प्रमुख सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निशान को लेकर साधू संतों का जुलूस अयोध्या की सड़कों पर निकला, संतो ने ढोल की धुन पर जमकर नृत्य किया.