UP Police SI Exam; सेंटरों में गहन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश, थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा

रायबरेली में 12 केंद्र में 3600 युवा देंगे परीक्षा, केंद्रों के बाहर हो रही तलाशी

रायबरेली जनपद के 12 परीक्षा केन्द्रों पर यूपी पुलिस दारोगा परीक्षा आयोजित हो रही हैं. परीक्षा को शुचितापूर्ण, नकलविहीन, निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस बल तैनात है. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जनपद में प्रत्येक पाली में कुल 3600 परिक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे. प्रश्नगत परीक्षा के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं परीक्षा को शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किये गए है.