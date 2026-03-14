UP Police SI Exam; सेंटरों में गहन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश, थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा
यूपी पुलिस दारोगा (UP Police Sub Inspector Bharti 2026 ) व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है. यह परीक्षा कल यानी 15 मार्च को भी आयोजित होगी. इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर से 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों के 1090 परीक्षा केंद्रों में दो पालियों में होगी. पहली पाली पूर्वान्ह 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक और दूसरी पाली अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होगी. परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी से मॉनीटरिंग की जाएगी.
LIVE FEED
रायबरेली में 12 केंद्र में 3600 युवा देंगे परीक्षा, केंद्रों के बाहर हो रही तलाशी
रायबरेली जनपद के 12 परीक्षा केन्द्रों पर यूपी पुलिस दारोगा परीक्षा आयोजित हो रही हैं. परीक्षा को शुचितापूर्ण, नकलविहीन, निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस बल तैनात है. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जनपद में प्रत्येक पाली में कुल 3600 परिक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे. प्रश्नगत परीक्षा के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं परीक्षा को शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किये गए है.
हमीरपुर के चारों परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा प्रवेश
हमीरपुर में यूपी पुलिस दारोगा परीक्षा चार केंद्रों पर दो पालियों में शुरू हो गई है. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमीरपुर, पीजी कॉलेज कुछेछा, श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर और राजाराम इंटर कॉलेज झलोखर बनाए यह परीक्षा केंद्र बनाए गए है. चारों केंद्रों में कुल 3360 परीक्षार्थी पंजीकृत गई है. बता दें कि परीक्षा संपन्न कराने को लेकर केंद्रों पर चाकचौबंद व्यवस्था किया गया है.