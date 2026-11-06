फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

सीओ आफिस में तैनात सिपाही की संदिग्ध मौत से हड़कंप, खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

देवरिया: सीओ सदर कार्यालय में तैनात एक युवा कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मृतक सिपाही की पहचान 2020 बैच के कांस्टेबल आदित्य राम श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गोंडा जिले के रहने वाले थे. उनकी उम्र 27 साल थी और उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी. गुरुवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर संजीव रेड्डी और सदर कोतवाल शशिभूषण राय तत्काल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मेडिकल कॉलेज में इकट्ठा हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक कांस्टेबल आदित्य राम श्रीवास्तवगोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मुजेहना गांव के निवासी थे. क्षेत्राधिकारी सदर संजीव रेड्डी ने घटना की जानकारी ली और परिजनों को सूचना दी. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां जुट गए. सभी की आंखें नम थीं.