फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:27 AM IST
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मेरठ में चेन स्नैचर्स गैंग का सदस्य एनकाउंटर में घायल, तमंचा बरामद
मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2026 को हुई चेन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 31 अक्टूबर को थाना गंगानगर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी. इसकी जांच के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों राहुल और बंटी को हिरासत में लिया था. उनसे पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उनका एक अन्य साथी नितिन उसी क्षेत्र में फिर से किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. देर रात करीब 1:00 बजे पुलिस ने जब आरोपियों को घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि पूछताछ में घायल आरोपी ने अपना नाम नितिन बताया है. उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक पीली धातु की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. मौके पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया.
सीओ आफिस में तैनात सिपाही की संदिग्ध मौत से हड़कंप, खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत
देवरिया: सीओ सदर कार्यालय में तैनात एक युवा कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मृतक सिपाही की पहचान 2020 बैच के कांस्टेबल आदित्य राम श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गोंडा जिले के रहने वाले थे. उनकी उम्र 27 साल थी और उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी. गुरुवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर संजीव रेड्डी और सदर कोतवाल शशिभूषण राय तत्काल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मेडिकल कॉलेज में इकट्ठा हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक कांस्टेबल आदित्य राम श्रीवास्तवगोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मुजेहना गांव के निवासी थे. क्षेत्राधिकारी सदर संजीव रेड्डी ने घटना की जानकारी ली और परिजनों को सूचना दी. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां जुट गए. सभी की आंखें नम थीं.
कासगंज में एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, बाजारों में पुलिस तैनात
कासगंज में दीपावली के पावन पर्व पर शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. इसी क्रम में कासगंज के पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने पुलिस बल के साथ सहावर कस्बे के प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों और व्यस्त चौराहों पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और आम जनमानस में सुरक्षा का भाव मजबूत किया. फ्लैग मार्च के दौरान सहावर के मुख्य बाजारों में पुलिस की बूटों की गूंज और भारी पुलिस बल की मौजूदगी से हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त करते हुए स्थिति का जायजा लिया. एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए.
आगरा में यातायात पुलिसकर्मी से अभद्रता और मारपीट, हंगामा
आगरा में गुरुवार शाम को छीपीटोला तिराहा के पास स्कूटी सवार ने यातायात पुलिस के सिपाही के साथ मारपीट कर दी. आरोप है कि स्कूटी सवार ने गालियां दीं. धमकी दी कि पूरे प्रदेश में कहीं नौकरी नहीं करने देगा. जिस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया. मुकदमा दर्ज करके उसका शांति भंग में चालान किया है. एसओ रकाबगंज योगेश कुमार ने बताया कि यातायात पुलिसकर्मी से अभद्रता और मारपीट करने के आरोपित स्कूटी सवार को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम गौरव कुमार निवासी मोहनपुरा बताया. आरोपित स्कूटी चालक के खिलाफ मुकदमा लिखकर उसका शांतिभंग में चालान किया है. अब इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
रामपुर में दो घंटे में पुलिस ने दो हत्यारोपी किए गिरफ्तार
रामपुर में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का महज दो घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 5 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कचहरी चौराहे के पास गंगापुर कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. मृतक की पहचान करीब 35 वर्षीय विष्णु सैनी निवासी गंगापुर के रूप में हुई थी. इसके बाद मृतक के भाई की तहरीर पर थाना सिविल लाइंस में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने दो घंटे के भीतर दो आरोपियों श्रीकांत और किशन सैनी उर्फ मौगली को जंगल कोठी खास बाग से गिरफ्तार कर लिया था. सीओ सिटी आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी.
बलिया में पुजारी को बंधक बनाकर लूट के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
बलिया: बलिया जिले के रसडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमाव लखनेश्वरडीह मंदिर से 30 अक्टूबर को पुजारी को बंधक बनाकर लूट के पांच आरोपी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए. दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है. लूटी गए चांदी के मुकुट, मूर्ति व छतरी व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की कार बरामद की गई है. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात अमाव लखनेश्वरडीह मंदिर के पुजारी ह्रदयानन्द पांडे को बंधक बनाकर चांदी के मुकुट और शिवलिंग के ऊपर की छतरी को चोरी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एक आरोपी जिशान के दाहिने पैर में गोली लगी तथा दूसरे आरोपी चंद्रशेखर कुमार के बाएं पैर में गोली लगी है. तीन अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.