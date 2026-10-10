फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 8:40 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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उन्नाव में पावर हाउस के अंदर करंट से जिंदा जला संविदाकर्मी, दो झुलसे
उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र स्थित औरास पावर हाउस में करंट की चपेट में आने से संविदाकर्मी ऋषि सिंह की दर्दनाक मौत हो गई. बिजली लाइन चालू करते समय अचानक तेज करंट की चपेट में आए कर्मचारी ऋषि सिंह आग की लपटों में घिर गए. देखते ही देखते वह बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. उन्हें बचाने की कोशिश में दो अन्य कर्मचारी विदुर और प्रदीप भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए. दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया. ऋषि सिंह करीब सात वर्षों से बिजली विभाग में संविदाकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. औरास थाना इंचार्ज ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, लाइन चालू करने से पहले सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इन बिंदुओं पर जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
अलीगंज में पुलिस और बदमाशाें में मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी गिरफ्तार
एटा : अलीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे साथी को पीछा कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया. घायल आरोपी की पहचान रामपाल उर्फ रामवीर और दूसरे की पहचान बिजेंद्र उर्फ बागड़ी के रूप में हुई. घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया. गिरफ्तार दोनों आरोपी 25-25 हजार रुपये के इनामी और वांछित थे. सीओ अलीगंज राजेश सिंह के मुताबिक नौ अक्टूबर की देर रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस ग्राम नगला किस के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक एटा की तरफ से आते दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और कैल्ठा रोड की ओर भाग निकले.
खुर्जा में पिंकी हत्याकांड के वांछित आरोपी रिंकू की पुलिस से मुठभेड़, पैर में गोली लगी
बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा क्षेत्र में पिंकी हत्याकांड में वांछित रिंकू से शुक्रवार रात खुर्जा देहात पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में रिंकू के पर में गोली लगी है. पुलिस ने घायल बदमाश रिंकू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किए है. पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर पिंकी का शव बरामद किया. एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि कॉम्बिंग के दौरान मुख्य अभियुक्त रिंकू के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर किया जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
श्रावस्ती के नाले में डूबकर 13 वर्षीय किशोरी की मौत
श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कुंडा नाले में डूबने से 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई. किशोरी घास काटने के लिए पड़ोसी गांव जा रही थी. इसी दौरान साईंपुरवा स्थित कुंडा नाले के पुल पर बैठने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नाले में गिर गई. मौके पर मौजूद एक युवक ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी अधिक होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका. किशोरी की पहचान सालिगराम की बेटी राधा देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने किशोरी के शव को नाले से बाहर निकलवाया. सीओ आलोक कुमार सिंह के साथ भिनगा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.
झांसी में एनएचएम संविदा कर्मियों का हल्लाबोल, समान काम-समान वेतन की मांग
झांसी में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को काम बंद हड़ताल करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. संघ के जिलाध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं. संगठन लगातार इनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक निर्णय के माध्यम से किया जाना चाहिए। संगठन का उद्देश्य अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाना और कर्मचारियों को सेवा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाना है. एनएचएम संविदा कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है. संगठन की ओर से चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार के जरिए अपनी नाराजगी जताई है. प्रदेश स्तर पर 12 अक्टूबर से लखनऊ में आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि ज्ञापन को शासन को भेज दिया गया है.
प्रयागराज में आज बंद रहेंगे सभी माध्यमिक विद्यालय
पितृ विसर्जन (सर्वपितृ अमावस्या) के मौके पर प्रयागराज के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 10 अक्टूबर को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है. जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, डॉ. सन्तोष कुमार राय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. निर्देश दिए गए हैं कि 10 अक्टूबर को विद्यालय बंद रखे जाएं.
अलीगढ़ में अकाउंटेंट ने फांसी लगाकर दी जान, कासगंज के रहने वाले थे
अलीगढ़ : जिले के गोण्डा ब्लॉक में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ब्लॉक में तैनात अकाउंटेंट तेजेन्द्र का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वह मूल रूप से कासगंज जिले के अशोक नगर स्थित पीपल वाली गली के निवासी बताए गए हैं. तेजेन्द्र अलीगढ़ जिले के गोण्डा ब्लॉक में अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे. क्षेत्राधिकारी इगलास संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को डायल 112 के माध्यम से थाना गोण्डा को ब्लॉक में एक कर्मचारी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. मृतक की पहचान तेजेन्द्र के रूप में हुई है, जो गोण्डा ब्लॉक में अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है.