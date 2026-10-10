फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

झांसी में एनएचएम संविदा कर्मियों का हल्लाबोल, समान काम-समान वेतन की मांग

झांसी में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को काम बंद हड़ताल करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. संघ के जिलाध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं. संगठन लगातार इनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक निर्णय के माध्यम से किया जाना चाहिए। संगठन का उद्देश्य अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाना और कर्मचारियों को सेवा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाना है. एनएचएम संविदा कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है. संगठन की ओर से चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार के जरिए अपनी नाराजगी जताई है. प्रदेश स्तर पर 12 अक्टूबर से लखनऊ में आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि ज्ञापन को शासन को भेज दिया गया है.