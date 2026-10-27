UP MLC Election Result LIVE: मेरठ शिक्षक सीट पर BJP के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर BJP के दिनेश गोयल जीते

एमएलसी चुनाव-2026: मतगणना शुरू, सुरक्षा-व्यवस्था के बीच खुल रहीं मतपेटियां

आगरा: उप्र विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. आगरा खंड शिक्षक चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी और आगरा खंड स्नातक चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिनकी किस्मत मंगलवार सुबह मतपेटियों से बाहर निकलने लगी है. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक एमएलसी की मतगणना गल्ला मंडी में हो रही है. मतगणना में मतदाताओं को अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वरीयता क्रम दिया है. इसी वरीयता के वोटों के आधार पर ही हार जीत के साथ ही मतगणना कितनी देर चलेगी. सबसे पहले मतपेटियों से निकले सभी बैलेट पेपर की 100-100 की गड्डी बनेंगी. यदि मतदान में मतदाताओं ने अपना वोट देते समय अधिक वरीयता नहीं दी तो परिणाम जल्दी आएंगे. इसके साथ ही अधिक वरीयता होने पर परिणाम आने में देरी होगी. इसके साथ ही मतगणना को लेकर गल्ला मंडी समिति में त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है.

बता दें कि आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन का क्षेत्र 12 जिले तक फैला हैं. जिससे ही 23 अक्टूबर को खंड स्नातक और खंड शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान हुआ. आगरा के तीन पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग के चलते 26 अक्टूबर को पुनर्मतदान कराया गया. आगरा के गल्ला मंडी में स्ट्रॉंग रूम बनाए गए हैं. जहां पर ही मतगणना के लिए सभी 12 जिलों की मतपेटिकाएं रखी हैं. जो मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम से निकाल कर खंड स्नातक और खंड शिक्षक को लेकर बनाए गए मतगणना हॉल में लाई जाएंगी. मतपेटिकाओं की सील खोलने से पहले सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को दिखाई जाएगी. इसके बाद उनमें से मतपत्र निकालकर मेजों पर रखे जाएंगे और उनकी गड्डियां बनाई जाएंगी. जिसके बाद मतों की गणना शुरू होगी. मतगणना में पहले प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को गिने जाएंगे. यदि किसी मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी दी है तो जरूरत पड़ने पर उन वरीयताओं के मतपत्रों की भी गणना की जा रही. जिससे ही मतगणना में काफी समय लग सकता है.

वहीं, आगरा खंड स्नातक से निर्दलीय प्रत्याशी अम्बरीश पाल सिंह में भी मतगणना को लेकर के सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मतगणना में बहुत देरी की जा रही है. यह सही नहीं है. और इस बारे में हमने और दूसरे प्रत्याशियों ने भी आरो से शिकायत की है.