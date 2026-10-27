UP MLC Election Result LIVE: मेरठ शिक्षक सीट पर BJP के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर BJP के दिनेश गोयल जीते
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:22 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:50 PM IST
यूपी में आज 11 MLC सीटों के सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है. यूपी निर्वाचन आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम आज दोपहर तक घोषित किए जाएंगे. आयोग के मुताबिक मतगणना यूपी के 7 शहरों में चल रही है. इनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर शामिल है.
LIVE FEED
यूपी शिक्षक एमएलसी चुनाव, आठ में दो सीटें बीजेपी ने जीतीं, तीन-तीन पर सपा-बीजेपी आगे
लखनऊ: यूपी में 11 में से आठ सीटों पर रुझान और रिजल्ट आ गए हैं. बीजेपी ने दो सीटें जीत ली हैं. तीन-तीन सीटों पर सपा और बीजेपी आगे हैं.
शिक्षक सीट
- वाराणसी: सपा के लाल बिहारी आगे बीजेपी के प्रमोद मिश्रा पीछे
- लखनऊ: बीजेपी उमेश द्विवेदी आगे सपा के प्रतीक कुमार पीछे
- आगरा: सपा के आकाश अग्रवाल आगे बीजेपी के हरिकिशोर तिवारी पीछे
- मेरठ: बीजेपी के श्रीचंद अग्रवाल जीते, सपा के नितिन कुमार तोमर को हराया
- गोरखपुर: बीजेपी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी आगे, सपा के संजयन त्रिपाठी पीछे
- बरेली: बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लो आगे सपा के हाजी दानिश अख्तर पीछे
स्नातक सीट
- वाराणसी: रुझान नहीं
- लखनऊ: रुझान नहीं
- आगरा: रुझान नहीं
- मेरठ: बीजेपी के दिनेश गोयल जीते, सपा के प्रमेंद्र भाटी को हराया
- झांसी: सपा प्रत्याशी मान सिंह आगे, बीजेपी के अशोक कुमार राठौर पीछे
गोरखपुर शिक्षक एमएलसी चुनाव: पहले राउंड में ध्रुव त्रिपाठी 109 वोट से आगे, राजीव यादव दूसरे स्थान पर
गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव की मतगणना में पहले राउंड के रुझान में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बढ़त बना ली है. पहले राउंड में ध्रुव त्रिपाठी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजीव यादव से 109 वोट आगे चल रहे हैं. वहीं, संजय त्रिपाठी तीसरे स्थान पर हैं. शुरुआती रुझानों में शीर्ष प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.पहले राउंड में अब तक करीब 14 हजार वोटों की गिनती हो चुकी है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ध्रुव त्रिपाठी को 3811 वोट मिले हैं, जबकि राजीव यादव को 3702 वोट प्राप्त हुए हैं. इस तरह ध्रुव त्रिपाठी ने राजीव यादव पर 109 वोटों की बढ़त बना रखी है। वहीं, संजय त्रिपाठी को 2734 वोट मिले हैं.
मेरठ की दोनों सीटें बीजेपी जीती, मेरठ शिक्षक सीट पर BJP के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर BJP के दिनेश गोयल जीते
मरेठ: मेरठ शिक्षक सीट पर BJP के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर BJP के दिनेश गोयल 13 हजार वोटों से जीत गये हैं. बीजेपी प्रत्याशी दिनेश गोयल ने अपनी जीत का दावा कर दिया है. समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. मिठाइयां बांटी जा रही हैं. भारतीय जनता पार्टी के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी दिनेश गोयल ने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े थे और इस मुद्दे पर ही उन्हें सभी का प्यार मिला है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होने में समय लग सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि 13000 से अधिक मतों से वह चुनाव जीत रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी नजर आ रही है. हालांकि, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परमेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वे इस चुनाव को हार गए हैं.
आगरा में शिक्षक एमएलसी चुनाव: पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल आगे
आगरा: आगरा में शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने बढ़त बना ली है. उन्हें कुल 5,550 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी हरी किशोर तिवारी को 4,859 वोट मिले हुए हैं. इस तरह डॉ. आकाश अग्रवाल ने 691 वोटों की बढ़त हासिल की है.
पहले राउंड में प्रत्याशियों को मिले वोट:
- डॉ. आकाश अग्रवाल (सपा)- 5,550 वोट
- हरी किशोर तिवारी- 4,859 वोट
- दिलीप कुमार आमौरिया- 949 वोट
- रण विजय यादव- 861 वोट
- डॉ. जगवीर सिंह- 262 वोट
वाराणसी शिक्षक एमएलसी चुनाव मतगणना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव आगे
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से विधान परिषद चुनाव की मतगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. वाराणसी खंड की शिक्षक सीट पर पड़े वोटों की गिनती का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है. पहले चरण की मतगणना से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे हैं. वोटों के बंडल बनाने और शुरुआती दौर की छंटाई के बाद सपा प्रत्याशी की यह बढ़त पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर रही है.
स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव की स्थिति: हालांकि, चुनावी विश्लेषकों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि शुरुआती दौर के रुझानों के आधार पर अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जैसे-जैसे मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और वोटों की संख्या में इजाफा होगा, वैसे-वैसे जीत और हार की वास्तविक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. वहीं अगर स्नातक एमएलसी सीट की बात करें तो वहां अब तक करीब पचास हजार वोटों की बंडलिंग का काम सफलता से पूरा किया जा चुका है. इसके बाद मतों की आधिकारिक गिनती को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है.
वोटों की गिनती के बीच लखनऊ में बोले केशव मौर्य: "हम धैर्य के साथ अच्छे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं"
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतगणना के बीच राजधानी लखनऊ में हलचल काफी तेज हो गई है. वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है. इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता बेहद सकारात्मक रुख के साथ नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.
बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जताया पूरा भरोसा: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी. उन्होंने कहा कि हम लोग धैर्य के साथ मतगणना पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और हमें बेहद अच्छे परिणाम की उम्मीद है. उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि जैसे ही वोटों की गिनती का यह काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी.
मेरठ में बीजेपी और निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव के एजेंट्स के बीच नोकझोंक, ADG ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
मेरठ: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी और निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव के एजेंट्स के बीच नोकझोंक हुई. मेरठ में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच एडीजी जोन भानु भास्कर ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के इंतजामों का जायजा लिया. एडीजी ने बताया कि मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और अब तक किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है.
सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी: एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी भ्रामक सूचना या संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते ध्यान दिया जा सके. मतगणना स्थल पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी दो शिफ्ट में लगाई गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी रहे.
मेरठ-सहारनपुर विधान परिषद चुनाव, तीसरे राउंड के परिणाम:
स्नातक खंड
दिनेश गोयल (BJP)- 10,421 वोट, परमेंद्र सिंह भाटी (SP)- 6,895 वोट
शिक्षक खंड
श्रीचंद शर्मा (BJP)- 9,034 वोट, नितिन तोमर (SP)- 2,782 वोट
परिणाम से पहले ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लगे नारे
मेरठ में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर काउंटिंग में अभी जहां शुरूआती रुझान ही सामने आए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से (शिक्षक एमएलसी) प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा के समर्थन में उनके समर्थकों ने नारे बाजी शुरू कर दी. कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया. इतना ही नहीं स्वयं बीजेपी से एमएलसी धर्मेंद्र भरद्वाज ने श्रीचंद शर्मा को बुके दिया.
मेरठ: MLC शिक्षक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने बनाई बढ़त
Intro:विधानपरिषद शिक्षक स्नातक निर्वाचन खंड में अब तक की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा आगे चल रहे हैं , पहले राउंड में 7000 मतपत्रों की गिनती हुई, जिसमें से बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा को 3895 वोट मिले जबकि 1280 वोट मिले हैं, गिनती जारी है, इस दौरान भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा से ईटीवी भारत से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान बताया कि काफी कार्य शिक्षकों के लिए सरकारों ने किए हैं, बता दें कि श्री चंद शर्मा वर्तमान में भी इस खंड से मौजूदा MLC हैं।
मेरठ-सहारनपुर एमएलसी चुनाव की काउंटिंग जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरठ: मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुरू हो गई है. जिला प्रशासन द्वारा मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इन चुनावों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे से सुचारू रूप से शुरू हो गई है. 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं, एमएलसी (स्नातक) के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश चंद्र गोयल ने बताया कि सरकार हमेशा विकास पर ध्यान देती है, वह विकास के मुद्दों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्हें अवसर मिला था. उन्होंने काफी कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेश सुविधा शुरू की है. विपक्ष सरकार के खिलाफ भ्रम फैला रहा है.
मेरठ: निर्दलीय प्रत्याशी और पुलिस में नोकझोंक
मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा खड़ा हो गया. मतगणना केंद्र के भीतर जाने और मोबाइल ले जाने की बात पर निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट विक्रांत वशिष्ठ की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी झड़प हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है. निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत वशिष्ठ ने बताया कि हम नियम-कायदों के तहत ही मतगणना केंद्र के भीतर जा रहे थे. पुलिसकर्मी हमारे साथ अभद्रता कर रहे थे और बिना वजह रोक रहे थे.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने कहा चुनाव आयोग और मतगणना केंद्र के कड़े नियमों के तहत परिसर में मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना पूरी तरह मना है. सुरक्षा जांच के दौरान प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई थी. मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया गया है. मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और किसी को भी सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
बरेली-मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. मतगणना के साथ ही 17 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मतगणना स्थल पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है. प्रशासन के मुताबिक निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना कराई जा रही है.
मतगणना के लिए आठ टेबल लगाए गए हैं, जबकि एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के लिए निर्धारित है. कुल 105 मतदान केंद्रों के बैलेट बॉक्स की मतगणना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी. सभी टेबल पर प्रत्याशियों की ओर से नामित मतगणना एजेंट मौजूद हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं. एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुबह साढ़े पांच बजे से ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई थी. सुरक्षा व्यवस्था को आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन में बांटा गया है. प्रत्येक कॉर्डन पर दो-दो राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को निर्धारित समय पर मतगणना शुरू करा दी गई. सभी 17 प्रत्याशी मतगणना प्रक्रिया में शामिल हैं और प्रत्येक टेबल पर उनके एजेंट मौजूद हैं. मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर 500-500 मीटर तक बैरिकेडिंग कराई गई है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य शुरू
गोरखपुर: गोरखपुर- फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना शुरू हो गई है. मतगणना का कार्य गोरखपुर विश्वविद्यालय की वाणिज्य विभाग में चल रहा है. गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया की चार लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है प्रत्येक लेयर में एक एडिशनल एसपी मौजूद रहेंगे मतगणना का काम लंबा चलेगा इसलिए सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम किए गए.
सभी 17 जिलों के 200 बूथों की के 54910 मतों की गणना यहां की जा रही है. मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं. दो शिफ्ट में मतगणना का कार्य शुरू होगा. एक प्रत्याशी पर 32 एजेंट होंगे. एक शिफ्ट में 16 एजेंट ही तैनात रह पाएंगे. जो सुबह 6:00 से 6:30 तक रह सकेंगे. इनमें से 14 एजेंट 14 टेबलों पर जबकि एक-एक एजेंट आरओ एवं एआओ टेबल पर भी मौजूद रहेंगे. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य शुरू हो गया है. 50-50 मतों के बंडल बनाए जाएंगे, इस प्रकार से प्रत्येक टेबल पर 20 बंडल बनाए जाएंगे जिनकी संख्या 1000 की होगी. इस तरह से एक टेबल पर 1000 मत गिने जाएंगे. कुल एक राउंड में 14000 मतों की गिनती होगी.
एमएलसी चुनाव-2026: मतगणना शुरू, सुरक्षा-व्यवस्था के बीच खुल रहीं मतपेटियां
आगरा: उप्र विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. आगरा खंड शिक्षक चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी और आगरा खंड स्नातक चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिनकी किस्मत मंगलवार सुबह मतपेटियों से बाहर निकलने लगी है. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक एमएलसी की मतगणना गल्ला मंडी में हो रही है. मतगणना में मतदाताओं को अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वरीयता क्रम दिया है. इसी वरीयता के वोटों के आधार पर ही हार जीत के साथ ही मतगणना कितनी देर चलेगी. सबसे पहले मतपेटियों से निकले सभी बैलेट पेपर की 100-100 की गड्डी बनेंगी. यदि मतदान में मतदाताओं ने अपना वोट देते समय अधिक वरीयता नहीं दी तो परिणाम जल्दी आएंगे. इसके साथ ही अधिक वरीयता होने पर परिणाम आने में देरी होगी. इसके साथ ही मतगणना को लेकर गल्ला मंडी समिति में त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है.
बता दें कि आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन का क्षेत्र 12 जिले तक फैला हैं. जिससे ही 23 अक्टूबर को खंड स्नातक और खंड शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान हुआ. आगरा के तीन पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग के चलते 26 अक्टूबर को पुनर्मतदान कराया गया. आगरा के गल्ला मंडी में स्ट्रॉंग रूम बनाए गए हैं. जहां पर ही मतगणना के लिए सभी 12 जिलों की मतपेटिकाएं रखी हैं. जो मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम से निकाल कर खंड स्नातक और खंड शिक्षक को लेकर बनाए गए मतगणना हॉल में लाई जाएंगी. मतपेटिकाओं की सील खोलने से पहले सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को दिखाई जाएगी. इसके बाद उनमें से मतपत्र निकालकर मेजों पर रखे जाएंगे और उनकी गड्डियां बनाई जाएंगी. जिसके बाद मतों की गणना शुरू होगी. मतगणना में पहले प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को गिने जाएंगे. यदि किसी मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी दी है तो जरूरत पड़ने पर उन वरीयताओं के मतपत्रों की भी गणना की जा रही. जिससे ही मतगणना में काफी समय लग सकता है.
वहीं, आगरा खंड स्नातक से निर्दलीय प्रत्याशी अम्बरीश पाल सिंह में भी मतगणना को लेकर के सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मतगणना में बहुत देरी की जा रही है. यह सही नहीं है. और इस बारे में हमने और दूसरे प्रत्याशियों ने भी आरो से शिकायत की है.
वाराणसी में आज नतीजे की बारी, कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मतगणना
एमएलसी चुनाव के बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, जहां सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा.24 अक्टूबर को लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और स्नातक में लगभग 41 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले थे तो वहीं शिक्षक खंड में लगभग 67 फ़ीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था,आंकड़ों में देखें तो दोनों मिलाकर वाराणसी। में लगभग 30000 वोटरों ने वोट डाला. बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की करें तो, यहां पर भी मतगणना की शुरुआत कड़े निगरानी के बीच हो चुकी है.सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन मुस्तैद है. इस बारे में एडिशनल श्री पीस शिव हरी मीणा ने बताया कि एक शिफ्ट में ढाई हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही सभी लोगों को पास के साथ ही अंदर आने की अनुमति दी गई है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कराई जा रही है.
बताते चलें कि, वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता है.वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए कोई 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.स्नातक सीट पर 24 और शिक्षक सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बार वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. बीजेपी से पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह अपने दावेदारी मजबूत बता रहे हैंतो वहीं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिंह मैदान में है.शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहार यादव और बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद कुमार और पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह के बीच कड़ा टक्कर दिखेगी.
मेरठ में मतगणना शुरु, शाम तक आएगा रिजल्ट
मेरठ-सहारनपुर खंड क्षेत्र के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव की मतगणना मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में हो रही है. मतगणना को लेकर व्यापाक इंतजाम पुलिस-प्रशासन की ओर से किये गए हैं. मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये. स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना हॉल तक का क्षेत्र पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है.
शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भाजपा सपा के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं. कुल मिलाकर दोनों चुनावों के लिए 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा. बता दें कि स्नातक सीट पर दिनेश गोयल बीजेपी के प्रत्याशी हैं जबकि सपा की ओर से प्रमेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं. सुरक्षा के लिहाज से चार एएसपी स्तर के अधिकारी,12 डिप्टी एसपी और 40 इंस्पेक्टर मतगणना ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जबकी साथ ही 500 से अधिक हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात हैं.
वाराणसी में वोटो की गिनती शुरू, 34 एमएलसी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शाम तक
बनारस में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की काउंटिंग की जा रही है. वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता है. वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए कोई 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.स्नातक सीट पर 24 और शिक्षक सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बार वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.
लखनऊ में मतगणना केंद्र के 8 किलोमीटर दायरे की शराब दुकानें बंद रहेंगी
लखनऊ में विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जिलाधिकारी लखनऊ ने मतगणना स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी तक आने वाली समस्त शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है. इससे मतगणना स्थल पर किसी प्रकार का कोई विवाद ना उत्पन्न हो. मतगणना समाप्त होने के बाद यह आदेश पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएगा. लखनऊ जिला अधिकारी विशाल जी अय्यर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
वाराणसी में मतगणना स्थल के सीसीटीवी कैमरे बार-बार बंद होने का आरोप, सपा प्रत्याशी ने कही ये बात
वाराणसी: वाराणसी में मतगणना केंद्र पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात हंगामा कर दिया. सपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बिजली काटने पर या ऐसे भी बार-बार स्ट्रांग रूम के आसपास बाहर लगा सीसी टीवी कैमरा बंद हो जा रहा है. इसकी वजह से वोट चोरी की आशंका है. सपा प्रत्याशी और वर्तमान एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कहना है कि रविवार को भी कैमरे लगातार बंद हुए थे. सोमवार को शाम से यह कैमरे बंद होना शुरू हो गए. हम लोग वहीं मौजूद थे और हर 10 मिनट पर कैमरे बंद हो जा रहे थे. एक बार तो करीब डेढ़ घंटे तक कैमरे बंद थे. बार-बार बिजली कटने के बाद जब लाइट आ रही थी तब कैमरे ऑन नहीं हो रहे थे. बिजली कटने पर भी कैमरे बंद हो रहे थे, जबकि जनरेटर की व्यवस्था और इनवर्टर से कनेक्शन होना जरूरी है. आशुतोष का आरोप था कि चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से और मतगणना भी पूरे पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी तरह की धांधली हुई तो सपाई सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
आगरा में पहले आएगा शिक्षक एमएलसी का परिणाम
आगरा में मतगणना केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहीं एसीएम नीलम तिवारी ने बताया कि एक चक्र की गणना में लगभग दो से ढाई घंटे लगते हैं. यह स्थिति तब होगी, जब मतपत्रों पर अधिक वरीयताएं न दी गई हों. शिक्षक सीट के मतों की गणना 11 चक्रों में होगी और स्नातक सीट पर गणना 20 चक्रों में होगी. जिससे पहले शिक्षक सीट का परिणाम मंगलवार देर शाम तक आ सकता है. स्नातक सीट का परिणाम इसके बाद में आएगा.
यह है निर्वाचन क्षेत्र के जिले
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया एवं कन्नौज हैं. मतगणना के लिए मंडी समिति परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं. मतगणना के लिए दोनों सीटों पर 14-14 टेबल लगाई हैं. प्रत्येक मेज पर दो-दो मतगणना एजेंट मौजूद रहेंगे. हर प्रत्याशी ने 28-28 एजेंट बनाए हैं. मतगणना केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. आगरा डीएम मनीष बंसाल ने बताया कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर कैमरा, सीसीटीवी निगरानी, साउंड सिस्टम, मेज और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था है. पर्याप्त बैरिकेडिंग के साथ शौचालय, अग्निशमन उपकरण, मेडिकल कैंप और मीडिया दीर्घा की व्यवस्था भी की है. आवश्यक सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन लगाई गई हैं. अधिकृत आईडी कार्ड के साथ ही लोगों को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा.
ये रहेगी यातायात व्यवस्था
● मथुरा से फिरोजाबाद जाने वाले सभी भारी वाहन मथुरा स्थित उत्तरी बाईपास से खंदौली होकर जाएंगे.
● फिरोजाबाद से मथुरा जाने वाले भारी वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेस वे होकर जाएंगे.
● फिरोजाबाद की तरफ से आने वाले हल्के वाहन बजरंग पेट्रोल पम्प से नुनिहाई तिराहा से एत्मादउद्दौला तिराहा होकर जाएंगे.
● अलीगढ़ और जलेसर की तरफ से आने वाले भारी वाहन खंदौली चौराहा से मुड़ी चौराहा होकर एत्मादपुर से फिरोजाबाद एवं खंदौली से यमुना एक्सप्रेसवे अथवा उत्तरी बाईपास होकर जा सकेंगे.
● आगरा से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले हल्के वाहन रामबाग चौराहा से एत्मादउद्दौला तिराहा, नुनिहाई, शहादरा चुंगी, बजरंग पेट्रोल पम्प होकर जाएंगे.
● सुधा नर्सरी के सामने बैरियर रहेगा. इससे आगे मतगणना कर्मियों, प्रत्याशियों और अभिकर्ता को जाने दिया जाएगा.
आगरा में खंड शिक्षक-स्नातक चुनाव में 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा
आगरा: उप्र विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी. आगरा खंड शिक्षक चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी और आगरा खंड स्नातक चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिनकी किस्मत आज मतपेटियों से बाहर निकलेगी. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक एमएलसी की मतगणना गल्ला मंडी में हो रही है. मतगणना में मतदाताओं को अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वरीयता क्रम दिया है. इसी वरीयता के वोटों के आधार पर ही हार जीत के साथ ही मतगणना कितनी देर चलेगी. सबसे पहले मतपेटियों से निकले सभी बैलेट पेपर की 100-100 की गड्डी बनेंगी. यदि मतदान में मतदाताओं ने अपना वोट देते समय अधिक वरीयता नहीं दी तो परिणाम जल्दी आएंगे. इसके साथ ही अधिक वरीयता होने पर परिणाम आने में देरी होगी. इसके साथ ही मतगणना को लेकर गल्ला मंडी समिति में त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है. बता दें कि आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन का क्षेत्र 12 जिले तक फैला हैं. जिससे ही 23 अक्टूबर को खंड स्नातक और खंड शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान हुआ. आगरा के तीन पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग के चलते 26 अक्टूबर को पुनर्मतदान कराया गया. आगरा के गल्ला मंडी में स्ट्रॉंग रूम बनाए गए हैं. जहां पर ही मतगणना के लिए सभी 12 जिलों की मतपेटिकाएं रखी हैं. जो मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम से निकाल कर खंड स्नातक और खंड शिक्षक को लेकर बनाए गए मतगणना हॉल में लाई जाएंगी. मतगणना में पहले प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को गिने जाएंगे. यदि किसी मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी दी है तो जरूरत पड़ने पर उन वरीयताओं के मतपत्रों की भी गणना की जाएगी. जिससे ही मतगणना में काफी समय लग सकता है.
बरेली में 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा
बरेली: बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसके साथ ही 17 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा. चुनाव में भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों और समाजवादी पार्टी के दानिश अख्तर के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. दोनों ही दलों के समर्थकों की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. प्रशासन ने मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह आठ बजे से बैलेट पेपर के जरिए मतों की गिनती शुरू होगी. मंगलवार देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है. नौ जिलों के 47,701 मतदाताओं ने किया मतदानबरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में नौ जिलों के कुल 47,701 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है.