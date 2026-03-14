यूपी में बढ़ती जा रही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, रामपुर में नाले के गैस से खाना पकाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन

लखनऊ में बढ़ती जा रही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत

राजधानी लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता का संकट बढ़ता जा रहा है. शनिवार को राजधानी लखनऊ के पॉस इलाके लालबाग में इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के पहुंचे, लेकिन गाड़ी ना आने के चलते लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ा. आलम यह है कि लोगों को गैस का सिलेंडर पाने के लिए कई बार गैस एजेंसी और गोदाम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.



गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे ग्राहकों से ईटीवी भारत ने बातचीत की तो पता चला लंबे समय से ग्राहक गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते उन्हें खाना बनाने में समस्या हो रही है गैस एजेंसी पर लोग साइकिल और मोटरसाइकिल पर खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी पर भरा हुआ सिलेंडर पानी की आस में पहुंच रहे हैं. हालांकि, शनिवार को गैस की सप्लाई न होने के चलते कई गैस एजेंसी पर लोगों को गैस नहीं मिल पाई है.