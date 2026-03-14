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यूपी में बढ़ती जा रही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, रामपुर में नाले के गैस से खाना पकाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन

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यूपी में सिलेंडर क्राइसिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 6:17 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 7:43 PM IST

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उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब साफ तौर पर नजर आ रहा है. अब यूपी में एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. इस बीच कुछ लोग गैस सिलेंडर की कालाबजारी करना भी शुरू कर दिए है. इसी के साथ प्रदेश में कई जगह पर इसको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगें हैं. साथ ही तमाम नेता विपक्ष पार्टियों ने सरकार को घेर रखा है.

LIVE FEED

7:36 PM, 14 Mar 2026 (IST)

लखनऊ में बढ़ती जा रही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत

राजधानी लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता का संकट बढ़ता जा रहा है. शनिवार को राजधानी लखनऊ के पॉस इलाके लालबाग में इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के पहुंचे, लेकिन गाड़ी ना आने के चलते लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ा. आलम यह है कि लोगों को गैस का सिलेंडर पाने के लिए कई बार गैस एजेंसी और गोदाम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे ग्राहकों से ईटीवी भारत ने बातचीत की तो पता चला लंबे समय से ग्राहक गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते उन्हें खाना बनाने में समस्या हो रही है गैस एजेंसी पर लोग साइकिल और मोटरसाइकिल पर खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी पर भरा हुआ सिलेंडर पानी की आस में पहुंच रहे हैं. हालांकि, शनिवार को गैस की सप्लाई न होने के चलते कई गैस एजेंसी पर लोगों को गैस नहीं मिल पाई है.

लखनऊ में LPG की किल्लत (Video Credit; ETV Bharat)

7:31 PM, 14 Mar 2026 (IST)

रायबरेली में गैस संकट का समाधान एनटीपीसी ने सुझाया

रायबरेली में अमेरिका इज़राइल और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए गैस संकट का समाधान एनटीपीसी ऊंचाहार ने सुझा दिया है. एनटीपीसी का कहना है कि अगर गैस संकट के चलते उपभोक्ता इंडक्शन और हीटर के साथ बिजली पर स्विच ओवर करता है तो विद्युत् सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पडे़गा.

एनटीपीसी के एच आर हेड पंकज कुमार का कहना है कि मौजूदा उत्पादन की तीस प्रतिशत तक क्षमता बढ़ाई जा सकती है. इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनटीपीसी ऊंचाहार अपनी 2 कैंटीन के लिए आर्गेनिक वेस्ट से गैस का उत्पादन कर समाज को सन्देश दे रहा है कि इस प्रकार की छोटी-छोटी यूनिट पर भी आम लोग लगाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. एनटीपीसी में वार्षिक प्रेस मीट के दौरान संस्थान के नये परियोजना प्रमुख विश्व मोहन सिंह ने इस दौरान एनटीपीसी की उन्नति को लेकर स्थापित हुए कई आयामों का भी ज़िक्र किया.

7:14 PM, 14 Mar 2026 (IST)

घरेलू गैस आपूर्ति पर एक्शन में सांसद, अफसरों से बोले जनता को दिक्कत हुई तो कार्रवाई तय

कानपुर में घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई के मामले में भले ही डीएम और डीएसओ लगातार ये बात कह रहे हों, कि किसी तरह का संकट नहीं है. पर जनता सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर अपना सिलेंडर लेने पहुंच रही है. कहीं न कहीं भारी भीड़ इस बात का इशारा कर रही है कि गैस की किल्लत है.

इस गंभीर मामले पर शनिवार को भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने अपने आवास पर डीएसओ, प्रशासनिक अफसरों व पेट्रोलियम विभाग के अफसरों संग मंथन किया. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने अफसरों से कहा- ऐसे प्रबंध करिए, जिससे जनता को दिक्कत न हो. गैस एजेंसियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए. हर एजेंसी संचालक ये सुनिश्चित करें कि समय से उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिलेगा. उन्होंने कहा, अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं तो जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई तय है.

7:04 PM, 14 Mar 2026 (IST)

रामपुर में आम आदमी पार्टी का गैस के बढ़े दामों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन

रामपुर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाल के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर काफी संख्या में कार्यकर्ता इकठ्ठा हुए. गैस के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि विरोध प्रदर्शन काफी अनोखे अंदाज में हुआ. गैस के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन तो हुआ ही उसके साथ-साथ मोदी के मंत्र का भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश की गई. एक बार पीएम मोदी ने कहा था कि नाले के गैस से खाना, चाय बनाया जा सकता है. उसका भी आम आदमी पार्टी ने नाले में गैस चूल्हे का पाइप डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन चूल्हा नहीं जला फिर थकहार कर आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने अपने पुराने चूल्हे में ही उपले डालकर रोटियां बनाई.

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रामपुर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

6:57 PM, 14 Mar 2026 (IST)

शाहजहांपुर में गौ सेवा आयोग के सदस्य राजेश सेंगर LPG को लेकर बोले- घरों में गाय पालें, गोबर से तैयार करें गैस

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य राजेश सेंगर आज शाहजहांपुर पहुंचे. एलपीजी गैस की कमी को लेकर उन्होंने लोगों से गाय पालने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने घरों में गाय को पाले और उसके गोबर से गैस तैयार करें तो किसी भी घर में गैस की कमी नहीं रहेगी. इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरामानंद के गौ रक्षा यात्रा का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि संतों ने हमेशा गायों को संरक्षण दिया है.

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शाहजहांपुर में गौ सेवा आयोग के सदस्य राजेश सेंगर का बयान (Photo Credit; ETV Bharat)

6:51 PM, 14 Mar 2026 (IST)

सांसद फिल्म अभिनेता रवि किशन बोले-एलपीजी की दिक्कत का अफवाह उड़ा रहे विपक्षी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एलपीजी की किल्लत और वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए. भाजपा सांसद रवि किशन ने अब इन सवालों का करारा जवाब दिया है.

सांसद रवि किशन ने कहा कि झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच है. यह गलत बात है, सब जगह एलपीजी है. देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित न करें. उन्होंने दावा किया कि सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से करके रखी है. एलपीजी गैस हर जगह उपलब्ध है. नियम से कॉल करना है, बुकिंग करनी है, आपके घर पर सिलेंडर डिलीवर होगा. इस झूठ-अफवाह में कृपया कोई न पड़े रवि किशन ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई थीं.

Last Updated : March 14, 2026 at 7:43 PM IST

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