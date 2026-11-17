फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:59 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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गोंडा में श्रीराम कथा का बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री व बाबा रामदेव करेंगे उदघाटन
गोंडा: जिले में इटियाथोक के जयप्रभा ग्राम में श्री श्यामा श्याम जू ट्रस्ट के ट्रस्टी आलोक दास जी महराज द्वारा श्री राम कथा का आयोजन 17 नवंबर से 25 नवंबर तक किया गया है. इस कथा का बखान राजन जी करेंगे. श्री राम कथा का उद्घाटन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री व बाबा राम देव संयुक्त रूप से 17 नवंबर को व्यास पीठ पर दीप प्रज्वलित कर करेंगे. कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है
फिरोजाबाद में फाइनेंसकर्मी की हत्या, मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
फिरोजाबाद: जनपद में फाइनेंस कर्मचारी प्रदीप कुमार की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देवेन्द्र पुत्र गंगा सिंह को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थीं. सीओ चंचल त्यागी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है.
कासगंज में खाद की दुकानों पर प्रशासन का छापा, दो दुकानों में मिली गड़बड़ी
कासगंज: जिले में जिला प्रशासन की ओर से खाद की कई दुकानों पर छापे मारकर जांच की गई. जांच के दौरान मां दुर्गा किसान सेवा केंद्र याकूतगंज और प्रगति खाद बीज भंडार मीरापुर पर खाद का निर्धारित स्टॉक और रेट बोर्ड लगा हुआ नहीं मिला. इसके अलावा खाद की खरीद-बिक्री का रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। दुकानों पर जरूरी कागजात भी अधूरे पाए गए. इन कमियों को देखते हुए अधिकारियों ने दोनों दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा. जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
युवती की हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने युवती की गला दबाकर हत्या कर डाली.हत्या का राजफाश न हो जाय लिहाजा शव को धान के खेत में छुपा दिया. करीब 26 दिन बाद जब खेत मे कंकाल और युवती के कपड़े मिले तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. आखिरकार पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुशील कुमार उर्फ कटनू को गिरफ्तार कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विवेक तिवारी के पर्यवेक्षण तथा सीओ रामनगर गरिमा पन्त के नेतृत्व में मैनुअल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा की मदद से रामनगर पुलिस ने सोमवार को हत्याभियुक्त सुशील कुमार उर्फ कटनू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
औरैया में तीन दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान
औरैया: जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में घसारा नहर के पास सोमवार को झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक पिछले तीन दिनों से लापता था. शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. युवक के चेहरे पर चोट के निशान और गले पर फंदे जैसे निशान मिलने से घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने भी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की. एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि युवक का शव मिलने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस जांच कर रही है.
सहारनपुर पुलिस की मुठभेड़, गोकशी में वांछित के पैर में लगी गोली, साथी फरार
सहारनपुर : जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देवबंद पुलिस की सोमवार को बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, स्कूटी और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं. सीओ गंगोह शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुस्तफा के रूप में हुई है. उसका साथी फरार हो गया है. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है.