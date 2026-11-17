औरैया में तीन दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान

औरैया: जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में घसारा नहर के पास सोमवार को झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक पिछले तीन दिनों से लापता था. शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. युवक के चेहरे पर चोट के निशान और गले पर फंदे जैसे निशान मिलने से घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने भी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की. एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि युवक का शव मिलने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस जांच कर रही है.