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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 9:15 AM IST
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औरैया: अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठी आवाज, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
औरैया: उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है. इसी को लेकर मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन औरैया के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू कराने की मांग शासन तक पहुंचाने की अपील की गई. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जिला बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी कमलेश पोरवाल एडवोकेट ने बताया कि इस मांग को लेकर पैदल अधिवक्ता एकता यात्रा भी आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य किसी के खिलाफ विरोध करना नहीं, बल्कि वकीलों की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित कराना है.
कुशीनगर में खाद और धान खरीद व्यवस्था की हकीकत परखने सड़क पर उतरे डीएम
कुशीनगर में किसानों को खाद की उपलब्धता और धान खरीद में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. जिलाधिकारी संजय चौहान और अपर जिलाधिकारी पवन कुमार ने उर्वरक गोदामों और धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने खाद के स्टॉक से लेकर निर्धारित कीमतों, धान खरीद, बोरियों की उपलब्धता और किसानों के भुगतान तक की जानकारी ली. साथ ही किसानों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया.
जालौन में ई-रिक्शा संचालन पर कसेगा शिकंजा, डीएम ने दिए ये निर्देश
जालौन: शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी समीर व पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आमजन की सुविधा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहों एवं सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले बैनर, होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री तत्काल हटवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चौराहों के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का बैनर-होर्डिंग नहीं लगाया जाए और वहां ई-रिक्शा खड़े न होने दिए जाएं.
कासगंज में डीएम ने जिला जेल की बैरकों का किया औचक निरीक्षण
कासगंज: जिला कारागार में मंगलवार को उस समय हलचल मच गई, जब जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। दोनों अधिकारियों के अचानक जेल पहुंचने से जेल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई. अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं तक का बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान पुलिस बल के साथ जेल की विभिन्न बैरकों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई.
बलरामपुर में मूर्ति विसर्जन में एक और युवक की मौत, सांसद से मुआवजे की मांग
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के गेसेडी थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान पिकप जीप के खाई में पलटने से घायल 13 श्रद्धालुओं में आज एक और श्रद्धालु मनोज गौतम की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हादसे में अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है जबकि 2 का अस्पताल में इलाज जारी है. सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने प्रशासन में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को पच्चीस पच्चीस लाख एवं घायलों को 2-2 लाख सहायता देने की मांग की है.