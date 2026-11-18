जालौन में ई-रिक्शा संचालन पर कसेगा शिकंजा, डीएम ने दिए ये निर्देश

जालौन: शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी समीर व पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आमजन की सुविधा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहों एवं सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले बैनर, होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री तत्काल हटवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चौराहों के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का बैनर-होर्डिंग नहीं लगाया जाए और वहां ई-रिक्शा खड़े न होने दिए जाएं.