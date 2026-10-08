फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:09 AM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
LIVE FEED
शामली में जमीन के नाम पर ठगी, गैंग के 4 सदस्य गिरफ़्तार
शामली में कांधला पुलिस ने जमीन की खरीद फरोख्त करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के चार शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ठगी के बाद कमाए गए 4 लांख रुपए भी बरामद किए हैं. कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली निवासी अब्दुल वाहिद ने पुलिस से ठगी की शिकायत की थी. गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रदीप लांबा, विजेंद्र सिंह, बंटी व लोकेश तोमर शामिल हैं. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गैंग के पांच सदस्य अभी फरार हैं. उनकी तलाश की जा रही है.
सहारनपुर में 4 करोड़ की स्मैक संग गिरफ्तारी के बाद सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
सहारनपुर में थाना जनकपुरी पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक्स सेल, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ साकिर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये बताई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान साकिर के रूप में की है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.
अलीगढ़ में करंट से महिला की मौत मामले में बिजली विभाग के जेई गिरफ्तार
अलीगढ़ में बारिश के दौरान जलभराव के बीच ट्रांसफार्मर से पानी में उतरे करंट की चपेट में आकर श्याम नगर निवासी करीब 50 वर्षीय रजनी शर्मा की मौत के मामले में बिजली विभाग के आरोपी जूनियर इंजीनियर फैज तैमूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस रिकॉर्ड में घटना की तारीख 8 जुलाई दर्ज है, जबकि घटना के संबंध में पूर्व में 9 जुलाई का भी उल्लेख किया गया था. उपनिरीक्षक यतेश कुमार का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
औरैया: 10 साल से बिना सूचना ड्यूटी से गायब अपर जिला बचत अधिकारी की सेवा समाप्त
औरैया में करीब 10 वर्षों से बिना किसी सूचना और अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित चल रहीं अपर जिला बचत अधिकारी सुश्री नेहा सिंह की शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. विभाग की ओर से लगातार नोटिस और संपर्क के प्रयासों के बावजूद उनके ड्यूटी पर वापस नहीं आने पर यह कार्रवाई की गई है. जिला सूचना कार्यालय औरैया की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी सेवा नियमावली के उल्लंघन के चलते शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई.
संभल में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंका
संभल में जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट में सपाइयों ने बुधवार को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सपाइयों ने पुतला फूंककर नारेबाजी भी की. प्रदर्शन में संभल जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के सपा विधायक भी नजर आए. गुन्नौर विधानसभा से विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव, असमोली विधानसभा से विधायक पिंकी यादव और संभल सदर विधानसभा से विधायक नवाब इकबाल महमूद प्रदर्शन में शामिल रहे. सपा जिला अध्यक्ष असगर अली ने बताया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार जनपद में विधायक और सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है. विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
औरैया: मालगाड़ी की चपेट में आने से किसान की मौत
औरैया के दिबियापुर थाना के फफूंद रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) लाइन पार करते समय किसान ग्राम नरियापुरवा निवासी राकेश वर्मा मालगाड़ी की चपेट में आ गया. हादसे में उसकी मौके पर ही गंभीर हालत हो गई. आरपीएफ जवानों ने घायल को तत्काल एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. थाना इंचार्ज अरुण कुमार अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया है कि मृतक की जेब से मिली डायरी में दर्ज नाम-पते के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई है.
श्रावस्ती: राप्ती नदी में बिजली गिरने से युवक की मौत, बारिश में हादसा
श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के वैभी गांव के पास बुधवार को राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए लोगों पर अचानक बिजली गिरने से हादसा हो गया. बिजली की चपेट में आने से राजेश कुमार (31) की मौत हो गई. वह बुधवार को गांव के ही पृथ्वीराज (36), चन्केश (34), तालेराम (30), धर्मदास (33) और रामसमुझ (35) के साथ सोनवा क्षेत्र के नरायनपुर के मजरा वैभी गांव के पास राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए थे. सोनवा थाना प्रभारी विष्णु देव पांडे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.