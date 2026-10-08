फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

सहारनपुर में 4 करोड़ की स्मैक संग गिरफ्तारी के बाद सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

सहारनपुर में थाना जनकपुरी पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक्स सेल, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ साकिर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये बताई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान साकिर के रूप में की है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.