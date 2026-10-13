फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

हरदोई पुलिस ने 50 हजार का इनामी हत्यारोपी गुरुग्राम से दबोचा

हरदोई जिले की थाना बिलग्राम पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. 50 हजार का इनामी और हत्यारोपी अजय कुमार को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से साल 2025 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है. हरदोई पूर्वी के अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि 31 जनवरी 2025 को मोहनलाल का शव खेत में मिला था. इस मामले में अभियुक्त अमन कुमार और उसके साथी अजय कुमार उर्फ पप्पू यादव पुत्र मोतीलाल आरोपी है.अभियुक्त अजय कुमार लगातार अपनी पहचान बदलकर फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. अब उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है.