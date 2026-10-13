फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:34 AM IST
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SSB भिनगा में बालिकाओं और प्रशिक्षु कस्टम इंस्पेक्टरों ने देखी हथियार प्रदर्शनी
श्रावस्ती: 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB) भिनगा परिसर में सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया की बालिकाओं और कस्टम विभाग के प्रशिक्षु इंस्पेक्टरों के लिए हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. कमांडेंट अमरेन्द्र कुमार वरुण के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सीमा सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी गई. इस अवसर पर दोनों विद्यालयों की कुल 145 बालिकाएं, कस्टम विभाग के 47 प्रशिक्षु इंस्पेक्टर, वाहिनी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान मौजूद रहे. 62वीं वाहिनी एसएसबी की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए जन-जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
मैनपुरी में चेन लूट का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
मैनपुरी: कोतवाली क्षेत्र में महिला से सोने की चेन लूटने के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी राहुल वर्मा उर्फ कबूतर को पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. अंगोथा रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. मैनपुरी अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सहारनपुर में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4.16 करोड़ की स्मैक के साथ दो गिरफ्तार
सहारनपुर : जनपद सहारनपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों शोएब व आस मोहम्मद उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 83 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 16 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 5,600 रुपये नकद भी बरामद किए हैं. आरोपियों को जेल भेजा गया है.
हरदोई पुलिस ने 50 हजार का इनामी हत्यारोपी गुरुग्राम से दबोचा
हरदोई जिले की थाना बिलग्राम पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. 50 हजार का इनामी और हत्यारोपी अजय कुमार को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से साल 2025 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है. हरदोई पूर्वी के अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि 31 जनवरी 2025 को मोहनलाल का शव खेत में मिला था. इस मामले में अभियुक्त अमन कुमार और उसके साथी अजय कुमार उर्फ पप्पू यादव पुत्र मोतीलाल आरोपी है.अभियुक्त अजय कुमार लगातार अपनी पहचान बदलकर फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. अब उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है.