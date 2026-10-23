यूपी MLC चुनाव: मतदान सकुशल संपन्न, अब रिजल्ट का इंतजार

वाराणसी में सकुशल सम्पन्न हुआ चुनाव, 30 हजार मतदाताओं ने तय किया प्रत्याशियों का भविष्य

एमएलसी चुनाव वाराणसी में भी सकुशल संपन्न हो गया. सुबह 8:00 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम तक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो स्नातक में शाम 4:00 बजे तक लगभग 35.5 मतदाताओं ने वोट डाले थे तो वहीं शिक्षक खंड में लगभग 67 फ़ीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.आंकड़ों में देखें तो दोनों मिलाकर लगभग 30000 वोटरों ने आज वोट डाला.

बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की करें तो, यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग बूथ पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किए .हालांकि कुल वोटर संख्या और मताधिकार का प्रयोग करने वाले की संख्या को देखें तो बड़ा गैप देखने को मिला. 50 फीसदी भी संख्या के अनुसार स्नातकों ने वोट नहीं डाला है. वोट डालने आए ललोगों का कहना रहा कि, इस बार शिक्षकों के मुद्दे और विकास को ध्यान में रख करके ही वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि शिक्षकों के मुद्दे को सबसे प्रमुख रखा है. वहीं युवाओं का कहना है कि वह अपने विकास और छात्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट कर रहे हैं, जो व्यक्ति सदन में उनके मुद्दों को उठेगा, वही हमारे लिए उचित प्रत्याशी है.

बूथों पर सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन भी मुस्तैद रही. ईटीवी भारत से बातचीत में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर वोटिंग अच्छे से चली. सभी बूथों पर सक्रिय निगरानी रखी गई थी. कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसके साथ ही लोगों से भी बातचीत भी की गई. बताते चलें कि, इन दोनों निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर

वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. स्नातक सीट पर 24 और शिक्षक सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बार वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. बीजेपी से पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिंह मैदान में हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहार यादव और बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद कुमार और पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह के बीच कड़ा टक्कर दिखेगी.

सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान

बूथों की बात करें तो स्नातकों के लिए 73 मूलभूत 8 सहायक बूथ तैयार किए गए. वहीं शिक्षकों के लिए 21 बूथ बनाए गए. वाराणसी खंड चुनाव में वाराणसी के साथ चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बलिया तक शामिल हैं. इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2.88 लाख स्नातक और 34900 शिक्षक मतदाता हैं. सभी जिलों के स्नातकों के लिए 257 और शिक्षकों के लिए 112 बूथ बनाए गए हैं.

27 अक्टूबर को होगी मतगणना

ग़ौरतलब हो कि, इस चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह प्रत्याशियों के नाम के सामने मुहर नहीं लगानी होती बल्कि मत पत्र में अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के सामने एक लिखना पड़ता है. इसके लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है.आज मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी जहां सुबह 8:00 बजे से पहाड़िया मंडी में इस फोटो की गिनती शुरू होगी.