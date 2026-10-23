यूपी MLC चुनाव: मतदान सकुशल संपन्न, अब रिजल्ट का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:47 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:42 PM IST
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खंड स्नातक और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया. मतदान शाम 4 बजे तक चला. जानकारी के मुताबिक कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर प्रदेश के सभी 72 जनपदों में मतदान हुआ. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक इस चुनाव में कुल 14,81,310 मतदाता हैं. इसके लिए 2,697 मतदान स्थल बनाए गए. चुनाव मैदान में कुल 152 प्रत्याशी हैं.
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आगरा में 12 जिलों की मतपेटियां पहुंचने लगीं
आगरा : आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतदान प्रक्रिया शुक्रवार देर शाम पूरी हो गई. जिसके बाद पोलिंग पार्टिंया आगरा कानपुर हाईवे पर आगरा गल्ला मंडी में पहुंचने लगीं. रात नौ बजे तक आगरा जिले की सभी पोलिंग पार्टिंयां आ गई थीं. इसके साथ ही आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन वाले 11 अन्य जिलों की पोलिंग पार्टिंयां अब पहुंचने लगी हैं. देर रात तक सभी जिलों की पोलिंग पार्टियां अपनी मतपेटियां जमा करा देंगी. अब 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. इस दौरान मतपेटियों को सीसीटीवी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा.
17 जिलों की मतपेटियां गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचीं, देर रात तक डटे रहे मंडलायुक्त और डीएम
गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को 17 जिलों के 200 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में पहुंचाया गया. मतपेटियों को सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थल पर रखवाने और पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी देर रात तक मुस्तैद रहे. परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई जिससे किसी प्रत्याशी को किसी प्रकार की शिकायत ना रहे.
वाणिज्य संकाय में मतपेटियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से की जा रही है. हालांकि, स्क्रीन का आकार छोटा होने के कारण प्रत्याशियों ने इस पर आपत्ति जताई और निगरानी के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाने की मांग की.
प्रत्याशियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग अफसर एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह तथा सहायक रिटर्निंग अफसर एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एआरओ एवं एडीएम वित्त को बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाने का निर्देश दिया. इसके बाद बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था कराने की कार्रवाई की गई, ताकि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परिसर में रखी मतपेटियों की निगरानी स्पष्ट रूप से की जा सके और प्रत्याशियों को भी निगरानी व्यवस्था देखने में सुविधा हो.
वाराणसी में सकुशल सम्पन्न हुआ चुनाव, 30 हजार मतदाताओं ने तय किया प्रत्याशियों का भविष्य
एमएलसी चुनाव वाराणसी में भी सकुशल संपन्न हो गया. सुबह 8:00 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम तक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो स्नातक में शाम 4:00 बजे तक लगभग 35.5 मतदाताओं ने वोट डाले थे तो वहीं शिक्षक खंड में लगभग 67 फ़ीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.आंकड़ों में देखें तो दोनों मिलाकर लगभग 30000 वोटरों ने आज वोट डाला.
बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की करें तो, यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग बूथ पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किए .हालांकि कुल वोटर संख्या और मताधिकार का प्रयोग करने वाले की संख्या को देखें तो बड़ा गैप देखने को मिला. 50 फीसदी भी संख्या के अनुसार स्नातकों ने वोट नहीं डाला है. वोट डालने आए ललोगों का कहना रहा कि, इस बार शिक्षकों के मुद्दे और विकास को ध्यान में रख करके ही वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि शिक्षकों के मुद्दे को सबसे प्रमुख रखा है. वहीं युवाओं का कहना है कि वह अपने विकास और छात्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट कर रहे हैं, जो व्यक्ति सदन में उनके मुद्दों को उठेगा, वही हमारे लिए उचित प्रत्याशी है.
बूथों पर सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन भी मुस्तैद रही. ईटीवी भारत से बातचीत में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर वोटिंग अच्छे से चली. सभी बूथों पर सक्रिय निगरानी रखी गई थी. कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसके साथ ही लोगों से भी बातचीत भी की गई. बताते चलें कि, इन दोनों निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर
वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. स्नातक सीट पर 24 और शिक्षक सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बार वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. बीजेपी से पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिंह मैदान में हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहार यादव और बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद कुमार और पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह के बीच कड़ा टक्कर दिखेगी.
सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान
बूथों की बात करें तो स्नातकों के लिए 73 मूलभूत 8 सहायक बूथ तैयार किए गए. वहीं शिक्षकों के लिए 21 बूथ बनाए गए. वाराणसी खंड चुनाव में वाराणसी के साथ चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बलिया तक शामिल हैं. इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2.88 लाख स्नातक और 34900 शिक्षक मतदाता हैं. सभी जिलों के स्नातकों के लिए 257 और शिक्षकों के लिए 112 बूथ बनाए गए हैं.
27 अक्टूबर को होगी मतगणना
ग़ौरतलब हो कि, इस चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह प्रत्याशियों के नाम के सामने मुहर नहीं लगानी होती बल्कि मत पत्र में अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के सामने एक लिखना पड़ता है. इसके लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है.आज मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी जहां सुबह 8:00 बजे से पहाड़िया मंडी में इस फोटो की गिनती शुरू होगी.
औरैया: बूथों पर मारपीट और फर्जी मतदान का आरोप
औरैया जिले के अजीतमल ब्लॉक में बूथ संख्या 139 और 223 पर कथित मारपीट और जबरन मतदान कराने के आरोप को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर के बाहर धरना देकर विरोध जताया. धरने में इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे, सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश गौतम समेत करीब आधा सैकड़ों सपाई शामिल रहे.
सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अजीतमल ब्लॉक में बनाए गए बूथ संख्या 139 और 223 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एजेंटों और मतदाताओं के साथ मारपीट की. सपा जिलाध्यक्ष ने जनपद के विभिन्न मतदान केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं पर दबाव बनाकर जबरन वोट डलवाने का भी आरोप लगाया. इन आरोपों को लेकर सपा नेताओं ने मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.
मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने सपा सांसद जितेंद्र दोहरे और जिलाध्यक्ष द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया. डीएम के आश्वासन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक चले धरने को समाप्त कर दिया.
मौके पर पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा सत्ता पक्ष यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मारपीट, बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया गया है. जांच कर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी.
हमीरपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव संपन्न, 50.68 फीसदी मतदान
प्रयागराज-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. हमीरपुर जिले के सभी 18 मतदान केंद्रों पर सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान हुआ. जिला प्रशासन के अनुसार, जनपद में कुल 50.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अशोक कुमार और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. प्रयागराज-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के डॉ. मानसिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार राठौर समेत 11 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों की निगाहें मतगणना और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं.
कासगंज : शिक्षक में 65.92% और स्नातक में 61.25% मतदान
आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (विधान परिषद) द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए कासगंज जिले में शुक्रवार को मतदान सकुशल माहौल में सम्पन्न हुआ. जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी प्रणय सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद के सभी 20 मतदान केंद्रों पर सुबह 8:00 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक चला.
इस दौरान मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जनपद में आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 65.92 प्रतिशत और आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 61.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
बागपत में स्नातक सीट पर 57.83 और शिक्षक सीट पर 45.68 फीसदी मतदान
मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में शुक्रवार को बागपत में मतदान संपन्न हो गया. जिले में स्नातक सीट पर 57.83 प्रतिशत और शिक्षक सीट पर 45.68 प्रतिशत मतदान हुआ. मतदान के लिए जिले के छह ब्लॉक मुख्यालयों और बड़ौत नगर पालिका परिषद समेत सात केंद्रों पर 21 मतदेय स्थल बनाए गए थे. मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियां सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट स्थित लोकमंच पर जमा कराई गईं.
कुशीनगर: शिक्षक निर्वाचन में 84.15 प्रतिशत मतदान
कुशीनगर में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत शिक्षक मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. शुक्रवार को जिले के सभी 15 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. जिले में कुल 84.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. जिलाधिकारी संजय चौहान ने पुलिस अधीक्षक के साथ कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कड़ी निगरानी और अधिकारियों की मौजूदगी में गोरखपुर विश्वविद्यालय भेज दिया गया है. अब सभी की निगाहें 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं.
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत कुशीनगर जनपद में शुक्रवार सुबह आठ बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम चार बजे तक चली. जिले में कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इन केंद्रों पर कुल 3 हजार 496 शिक्षक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था. मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं.
दोपहर तक 71.48, अंतिम आंकड़ा 84.15 प्रतिशत
कुशीनगर में मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा. दोपहर दो बजे तक जिले में 71.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. इसके बाद मतदान समाप्त होने तक मतदाताओं की भागीदारी बढ़कर 84.15 प्रतिशत पहुंच गई. शाम चार बजे मतदान की समय-सीमा समाप्त होने के साथ ही जिले में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई. प्रशासन की ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. मतपेटियां गोरखपुर विश्वविद्यालय भेजी गईं मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को निर्धारित स्थल कलेक्ट्रेट सभागार लाया गया. यहां से संबंधित अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतपेटियों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर भेजा गया.
एडीएम पवन कुमार ने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए आज कुशीनगर जनपद के सभी 15 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. जनपद में कुल 84.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. मतगणना 27 अक्टूबर को होगी. बताया कि सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियों को निर्धारित स्ट्रॉन्ग रूम में एकत्रित किया जा रहा है.
कौशांबी में पोलिंग बूथ पर भिड़े भाजपा और सपा नेता, हंगामा
कौशांबी चुनाव के दौरान नेवादा ब्लॉक मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ. मतदान प्रक्रिया के बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेता आमने-सामने आ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पोलिंग बूथ पर खड़ी कुछ गाड़ियों पर आपत्ति करते हैं और पुलिस कर्मचारियों को सपा का एजेंट बता रहे हैं. वहीं सपा नेता जितेंद्र सरोज ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग, गालियां देने और बूथ लूटने के प्रयास का आरोप लगाया.
अलीगढ़ में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ एमएलसी चुनाव, शिक्षक वर्ग में 52.61% और स्नातक में 47.49% मतदान
अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को अलीगढ़ जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. शाम चार बजे तक जिले में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 52.61 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 47.49 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पूरे दिन सक्रिय रहे.
जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मतदान के दौरान जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. दोनों अधिकारियों ने अकराबाद, छर्रा, पाली, इगलास, गोंडा, खैर, गभाना और अतरौली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए. मतदान संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कार्मिकों को बधाई दी.
सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने बूथ कैप्चरिंग के लगाए आरोप
आगरा: सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने चुनाव में गड़बड़ी और बूथ कैपरिंग के आरोप लगाए हैं. आगरा में सपा प्रत्याशी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि खेरागढ़, फतेहाबाद और छाता में भाजपा ने बूथ कैप्चरिंग कराई है. शिकायत के बावजूद अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं. जिससे चुनाव प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है. बोले कि शाही जामा मस्जिद जाकर इस्लाम कबूल करूंगा. मेरी बौद्ध धर्म में भी आस्था है. आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने शिकायत दी है. जिसकी जांच कराई जा रही है. आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा. जांच रिपोर्ट के बाद ही बूथ कैप्चरिंग और अन्य के बारे में कुछ बताया जाएगा.
औरैया में एमएलसी चुनाव के दौरान हंगामा
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान शुक्रवार को औरैया में मतदान को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं के साथ मारपीट और जबरन बैलेट पेपर छीनकर मतदान कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए. सपा ने अजीतमल, औरैया और एरवाकटरा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. वहीं, पूर्व भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सपा पर हार की आशंका से बौखलाने का आरोप लगाया.
सपा प्रत्याशी और बीजेपी समर्थकों के बीच धक्कामुक्की
एमएलसी चुनाव के बीच सदर तहसील में सपा प्रत्याशी आशुतोष सिंहा और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच धक्कामुक्की हुई. इस घटना के बाद चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह मतदान स्थल पर अपना वोट डालने पहुंचे. उन्होंने इस दौरान भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, सांसद ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है और उसे लगता है कि उसकी हार होगी, तो इसी तरीके से मुजाहिद से वो झगड़ा कराती है.
उन्होंने कहा कि,जब बीजेपी का प्रत्याशी झगड़े पर उतारू हो जाए या उनके समर्थक विवाद पर उतारू हो जाए, तो आपको मान लेना चाहिए कि प्रदेश में बीजेपी के कैंडिडेट हार रहे हैं और सपा जीत रही है. पुलिसकर्मियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं.
अमेठी में शिक्षक निर्वाचन में 88.35% मतदान
गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 का मतदान शुक्रवार को अमेठी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. जिले के सभी 9 मतदान केंद्रों पर कुल 88.35 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया.
डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने लिया जायजा
फर्रुखाबाद में भी मतदान शांतपूर्वक चल रहा है. डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने मतदान स्थलों का जायजा लिया है.
इतनी वोट से जीतेंगे कि गिनती नहीं बता पाएंगे-आशुतोष सिन्हा का बड़ा दावा
वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वाराणसी-मिर्जापुर स्नातक निर्वाचन सीट पर मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले के बीच सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने कर्मचारियों पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी ऊपर से पड़ रहे दबाव में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता के आगे उनकी कोशिश सफल नहीं होगी. आशुतोष सिन्हा ने यहां तक कहा कि इस बार वह इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे कि उसके आंकड़े बताना भी मुश्किल होगा. हालांकि, जीत का वास्तविक अंतर मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा.
वाराणासी : एमएलसी चुनाव बीजेपी के भ्रम को करेगा दूर: पूर्व मंत्री
वाराणसी में चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री महिला विंग की नेता रिबू श्रीवास्तव ने कहा कि, एमएलसी चुनाव बीजेपी के भ्रम को दूर करेगा. जिस तरीके से युवाओं के साथ अत्याचार किया, पढ़े-लिखों के लिए झंडा फहराना भी अपराध की श्रेणी में ला दिया. ऐसे में इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी. विधानसभा चुनाव के पहले यह एमएलसी का चुनाव उनकी आंखों को खोलने का काम करेगा और इनका भ्रम टूटेगा.
रामजी लाल सुमन ने लगाया आरोप
सपा नेता रामजी लाल सुमन ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है. कहा है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.
कासगंज: सपा विधायक नादिरा सुल्तान भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का लगाया आरोप
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान शुक्रवार को पटियाली में भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. सपा विधायक नादिरा सुल्तान के मतदान केंद्र पर पहुंचने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी हुई. देखते ही देखते धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे बूथ पर हंगामा खड़ा हो गया. भाजपा ने विधायक पर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया. भाजपा नेता डीएस लोधी और नीरज मिश्रा ने आरोप लगाया कि सपा विधायक नादिरा सुल्तान मतदान केंद्र के अंदर पहुंचकर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. दूसरी ओर, सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर शांतिपूर्वक खड़ी थीं. आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की.
वाराणसी : सपा प्रत्याशी बोले-लोग काम को देखकर करेंगे वोट
वाराणसी में लगातार अलग-अलग फोटो पर तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है. ऐसे में निवर्तमान एमएलसी और समाजवादी पार्टी स्नातक खंड के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि, जनता जागरुक है हमने शिक्षकों के लिए काम किया है.एसएमसी शिक्षक अपने मुद्दों और काम को देखकर के ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि, जनता सही मुद्दों के साथ वोट दे रहे हैं.
कासगंज: शांतिपूर्ण मतदान जारी
कासगंज में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में जारी है. चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी सदर और तहसीलदार सदर के साथ कोतवाली कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की मौजूदगी व सजगता की जांच की तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस कप्तान ओपी सिंह ने बताया कि जिले के सभी केंद्रों पर मतदाता बिना किसी भय और असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुरक्षा बल पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ मुस्तैद है.
महोबा में DM-SP ने किया स्थलीय निरीक्षण
इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन-2026 के लिए महोबा में सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया. महोबा जनपद में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के 9 मतदान केंद्रों पर कुल 7033 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 4994 पुरुष और 2039 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा.
डीएम प्रभास कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई है. मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने और व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले में 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि मतदान केदो के पास मानक के अनुसार सुरक्षा बल तैनात किया गया है.
औरैया में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान
औरैया में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र-2026 के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया. मतदान को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मतदान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जनपद में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 20 मतदान स्थल बनाए गए हैं. इनमें आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 तथा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12,838 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 10,415 मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2,423 मतदाता शामिल हैं.
मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि प्रत्येक एक-एक मतदान पार्टी को वोटिंग संपन्न कराने के लिए नामित किया गया है.
जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया है कि मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करें. प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.
औरैया:नीरज गौतम बोलीं-भाजपा ही शिक्षकों की समस्याओं का कर सकती है समाधान
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान शुक्रवार को भाजपा शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी के समर्थन में एससी-एसटी आयोग की सदस्य नीरज सिंह गौतम औरैया पहुंचीं. उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं एवं चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की.
नीरज सिंह गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सकती है. शिक्षक समाज शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होना जरूरी है. भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी के विजयी होने पर शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे.
कहा कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं. भाजपा सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर गंभीर है और उनके मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा प्रत्याशी के माध्यम से शिक्षकों की आवाज को सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
अमरोहा: धनौरा ब्लॉक में सपा MLC प्रत्याशी और भाजपा चेयरमैन आमने-सामने, बूथ पर जमकर हंगामा
स्थानीय निकाय/एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान धनौरा ब्लॉक परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब समाजवादी पार्टी के MLC प्रत्याशी दानिश अख्तर और धनौरा के भाजपा चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और मौके पर काफी देर तक माहौल गरमाया रहा. बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के बूथ पर पहुंचने को लेकर विवाद की स्थिति बनी. इसी दौरान भाजपा चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल और सपा प्रत्याशी के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
संजीव बालियान बोले-बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा
मुजफ्फरनगर: एमएलसी शिक्षक एवं स्नातक चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि दोनों वर्गों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और शिक्षक व स्नातक वर्ग के मतदाता काफी जागरूक हैं. उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी.
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक चुनाव में कुशीनगर में 44.85 फीसदी मतदान
कुशीनगर में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है. दोपहर 1 बजे तक जिले में कुल 44.85 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. कुल 3,496 मतदाताओं में से 1,568 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं.
कुशीनगर जिले में शिक्षक निर्वाचन को लेकर कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है. दोपहर 12 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक, कुल 3,496 मतदाताओं में से 1,568 मतदाता मतदान कर चुके हैं. इनमें 771 महिला मतदाताओं में से 252 ने वोट डाला है, जबकि 2,725 पुरुष मतदाताओं में से 1,316 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं.
मतदान के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है और करीब 45 फीसदी मतदान हो चुका है.
जालौन में जलशक्ति मंत्री ने किया मतदान, बोले- भाजपा की होगी बंपर जीत
जालौन: उरई में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन के तहत उरई स्थित जिला परिषद में बने बूथ संख्या 217 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. हा कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का सदन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां शिक्षकों और स्नातकों से जुड़ी समस्याओं को उठाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाता है.
कहा कि शिक्षक और स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर योग्य प्रत्याशियों का चयन करते हैं. उच्च सदन में इन प्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और स्नातकों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है. सपा नेताओं के भाजपा को चुनाव में हार मिलने के दावों पर पलटवार करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है और भाजपा इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी.
वाराणसी : जाने जनता किन मुद्दों को लेकर दे रही वोट, क्या है उनके मन की बात
वाराणसी में बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. चुनाव को लेकर लोग उल्लासित थे. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने मताधिकार का प्रयोग करने आने वाले लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने कहा कि इस बार सिर्फ एक मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है शिक्षकों के हित का. कहा कि पुरानी पेंशन की योजना को बहाल करने, शिक्षकों की सुविधा आदि को लेकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
आगरा खंड स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव: एटा में शांतिपूर्ण मतदान जारी
एटा : आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से एटा जिले में मतदान जारी है. जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 10 बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 8 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जिला प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.
वाराणसी : पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प
वाराणसी के सदर तहसील बूथ पर उस समय हड़कंप मच गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे. भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस विपक्षी पार्टियों के सामने मूकदर्शक बनी हुई है. प्रत्याशी आकर परिसर में हाथ जोड़ रहा है और उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है जिसका विरोध करते हैं और अगर प्रशासन में इस पर लगाम नहीं लगाया तो हम धरने पर भी बैठेंगे. इस दौरान बीच बचाव करते हुए पुलिस ने जैसे तैसे पूरे मामले को शांत कराया. भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प और नोंकझोक हुई.
कासगंज :मतदान शुरू, 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
आगरा खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो चुकी है. कासगंज जिले में मतदाताओं के उत्साह के बीच प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं.
कासगंज जिले में इस चुनाव को लेकर कुल 11,216 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. जिले के 1,291 शिक्षक मतदाता अपने वोट डालेंगे, जिनके लिए 8 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. जिले में 9,925 स्नातक वोटर पंजीकृत हैं, जिनके लिए 12 पोलिंग बूथ गठित किए गए हैं.
जिले में कुल 20 बूथों पर चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही है. किसी भी गड़बड़ी को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक बूथ पर 4 कार्मिकों (कुल करीब 100 कार्मिक) की ड्यूटी लगाई गई है. सुरक्षा के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही महिला मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी विशेष रूप से तैनात किया गया है.
मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनाव का मतदान जारी, डीएम ने परखीं व्यवस्थाएं
मैनपुरी: जनपद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान जारी है. मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया है. मतदाताओं की सुरक्षा और मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले मतदाताओं की जांच की जा रही है. मतदान कक्ष के भीतर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रवेश द्वार पर मोबाइल फोन जमा कराने के लिए विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं.
सोनभद्र में स्नातक एमएलसी चुनाव में दोपहर 12 बजे तक 18.07% मतदान
सोनभद्र में वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान जारी है. शुक्रवार सुबह 8 बजे से जिले के सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. दोपहर 12 बजे तक स्नातक निर्वाचन में 18.07 प्रतिशत, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है. बता दें कि स्नातक निर्वाचन के लिए जिले में कुल 16 हजार 850 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 1 हजार 741 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
गाजियाबाद में 13 केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान जारी, डीएम ने की वोटिंग की अपील
गाजियबाद डीएम रविंद्र कुमार माँदड़ ने जानकारी दी कि जिले में शांतिपूर्वक मतदान जारी है. जहां भी कोई शिकायत आ रही है तुरंत निस्तारण किया जा रहा है. उन्होंने वोटरों से ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील की है.
बरेली में शिक्षकों में वोटिंग को लेकर जोश हाई, सपा-बीजेपी में कांटे का मुकबला
बरेली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शुक्रवार को शिक्षकों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया. बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज, केडीएम इंटर कॉलेज और मनोहर भूषण इंटर कॉलेज समेत विभिन्न मतदान केंद्रों पर शिक्षक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे. शिक्षकों का कहना था कि वे ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, जो उनकी समस्याओं को विधान परिषद में मजबूती से उठाए और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों की लगातार पैरवी करे. राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान के लिए दो बूथ बनाए गए थे. यहां मतदान करने पहुंचे डॉ. मनोज कुमार यादव ने कहा कि शिक्षकों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं. उन्होंने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है. केडीएम इंटर कॉलेज में भी दो बूथ बनाए गए थे। बूथ नंबर पांच पर कुल 82 मतदाताओं में से 30 और बूथ नंबर 10 पर 105 में से 40 मतदाता दोपहर 12 बजे तक वोट डाल चुके थे. मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में करीब 650 मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाया गया था. यहां महिला शिक्षिकाएं भी मतदान के लिए पहुंचीं. सेक्रेड हार्ट्स स्कूल की शिक्षिका आयुषी सक्सेना और बीबीएल स्कूल की शिक्षिका सुगंधा कुमारी ने भी मतदान को महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना था कि शिक्षक अपने प्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं कि वह उनकी समस्याओं को समय-समय पर उठाए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे.
प्रयागराज में सपा प्रत्याशी ने भाजपा पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
प्रयागराज में इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक विधान परिषद (MLC) चुनाव के तहत आज सुबह से मतदान जारी है. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं वर्तमान एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने सुबह ठीक 8:00 बजे धूमनगंज स्थित कंपोजिट विद्यालय, हरवारा बूथ पर पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी डॉ. प्रभा यादव के साथ मतदान किया. डॉ. मानसिंह यादव ने कहा कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हरवारा केंद्र के ठीक 30-35 मीटर की दूरी पर भाजपा ने अपना बस्ता (बूथ) लगा रखा है, जबकि 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध होना चाहिए. उन्होंने इसे सीधे तौर पर आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया. बूथों पर धांधली और वोटरों को डराने का आरोप लगाया. वहीं, हरदोई में लखनऊ खंड स्नातक और लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है. यहां राजकीय कॉलेज मतदान केंद्र पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिले के कुल 47 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग चल रही है. इन केंद्रों पर कुल 32,295 पुरुष मतदाता और 15,400 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें और उत्साह नजर आ रहा है. जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 12:00 बजे तक जनपद में लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 15.81% और लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 25.50% दर्ज किया गया है. वहीं, अलीगढ़ में खैर इंटर कॉलेज में एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान बूथ नंबर 93 पर निरीक्षण को लेकर विवाद सामने आया है. भाजपा सांसद सतीश गौतम के मतदान केंद्र पर पहुंचने और निरीक्षण करने पर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. कार्यकर्ताओं ने सांसद पर जबरन बूथ के अंदर जाने का आरोप लगाया. इसको लेकर मतदान केंद्र पर माहौल गरमा गया. मामला अलीगढ़ के खैर इंटर कॉलेज स्थित बूथ नंबर 93 का है.
सुल्तानपुर में मतदान जारी, सीतापुर में हंगामा
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुनने के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से सुल्तानपुर में मतदान जारी है. अपने प्रतिनिधि को प्रदेश के उच्च सदन में भेजने के लिए शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.यहां 11 केंद्रों पर 2,679 मतदाता वोट डाल रहे हैं. वहीं, सीतापुर में लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान जिले में कई स्थानों पर विवाद की स्थिति सामने आई. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सपा एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर न जाने देने का आरोप लगाया. सूचना पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और महोली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता मौके पर पहुंचे. उन्होंने मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की. इसके बाद अधिकारियों और समर्थकों के बीच वार्ता कराकर मामले को शांत कराया गया. उधर खैराबाद ब्लॉक में झंडा लगाने को लेकर सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल की पुलिस से तीखी बहस हुई. वहीं महोली ब्लॉक में कथित तौर पर जबरन वोट डालने को लेकर विवाद हो गया. इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर जबरन वोट डालने का आरोप लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता की पुलिस से बहस हुई. वहीं, जालौन के बंगरा बूथ पर वोट डालने के क्रमांक को लेकर भाजपा और सपा के कार्यकर्ता पीठासीन अधिकारी इंद्रजीत शर्मा से भिड़ गए. मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विज दीक्षित भी मौजूद रहे. उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
अलीगढ़ में मतदान केंद्र पर पकड़े गए दो संदिग्ध फर्जी एजेंट
अलीगढ़ : अलीगढ़ के नौरंगीलाल इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर शुक्रवार को दो संदिग्ध फर्जी एजेंट मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों के अनधिकृत रूप से मतदान केंद्र में मौजूद होने की सूचना पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना सिविल लाइन पहुंचाया है.जानकारी के मुताबिक, दोनों संदिग्ध एजेंट बिना अधिकृत अनुमति के मतदान केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की. दोनों को हिरासत में लेकर उनकी भूमिका और मतदान केंद्र में मौजूदगी के कारणों की जांच की जा रही है.एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि नौरंगीलाल इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर दो एजेंट अनधिकृत रूप से मौजूद थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है, तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मिर्जापुर में वाराणसी खण्ड स्नातक MLC चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया. उन्होंने कहा प्रदेश में एनडीए हैट्रिक जा लगाने जा रहा है.वहीं, औरैया में MLC चुनाव का मतदान जारी है. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मतदान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. यहां कुल 20 मतदान स्थल बनाए गए हैं. इनमें आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 तथा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12,838 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 10,415 मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2,423 मतदाता शामिल हैं. वहीं, अलीगढ़ में एमएलसी चुनाव में दोपहर 12 बजे तक शिक्षक निर्वाचन में 21.60% और स्नातक में 17.03% मतदान हो गया है.
आगरा में मतदान जारी, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने डाले वोट
आगरा में उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय ने जीआइसी के पोलिंग बूथ पर मतदान किया. मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीत रही है. जबकि, सपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने कहा कि सरकार से जिस निष्पक्षता और पादर्शिता की अपेक्षा थी. वो धरी रह गई. पूरा सरकारी तंत्र इस चुनाव में सरकार का अंग बनकर काम कर रहा है. Body:बता दें कि आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक दोनों ही सीट पर कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है. जिसमें भाजपा और सपा के साथ ही निर्दलीय भी ताल ठोंक रहे हैं. दोनों ही भाजपा, सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं. जबकि, बसपा और कांग्रेस ने किसी को भी चुनाव नहीं लड़ाया है. आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 और खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस चुनाव में भाजपा और सपा के 100 से ज्यादा सांसद, विधायकों और कुछ मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मतदान निष्पक्ष कराने के लिए भारी मत्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. दोनों प्रेक्षक हीरालाल और अभिषेक कुमार ने भी जिलों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जांयजा लिया. यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने बेटे अलौकिक उपाध्याय के साथ जीआई इंटर कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ पर मतदान किया. मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी. सभी सीटें जीत रही है. मतदाताओं से अपील है कि पहले मतदान करें. इसके बाद दूसरे काम करें. इसके साथ ही उन्होंने आगरा खंड शिक्षक से सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के चुनाव में धांधली और अन्य आरोप पर कहा कि पहले जो भाजपा में शामिल होने के लिए घूम रहे थे. भाजपा से टिकट मांग रहे हैं. जब भाजपा ने टिकट नहीं दी तो सपा में चले गए. उनका कोई अपना राजनैतिक आधार नहीं है. अलौकिक उपाध्याय ने मतदान के बाद मतदाताओं से अपील की कि पहले मतदान, इसके बाद जलपान की बात कही. पूरा तंत्र सरकार का अंग बनकर कर रहा काम सपा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने कहा कि एमएलसी चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन से अपेक्षा की चुनाव निष्पक्ष होगा. चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. सरकारी तंत्र का बडे पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके बावजूद भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों ही प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं. सरकार से अपेक्षा रहती है कि चुनाव निष्पक्ष कराएगी. मगर, ऐसा होता नहीं दिख रहा है. पूरा तंत्र सरकार का अंग बनकर काम कर रहा है. पुलिस और प्रशासन सरकार के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इसके अलावा और वो क्या कह सकते हैं. ये बोले मतदाता खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव में मतदाताओं में क्रेज खूब दिख रहा है. मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. मतदाता नीता सिंह ने बताया कि स्नातक के रोजगार की बात जीतने के बाद प्रत्याशी उठाए.
मेरठ में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर भड़के भाजपा विधायक, गोरखपुर में सपा-बीजेपी में टक्कर
मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के लिए चल रहे मतदान के दौरान एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है. अपना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मतदाता सूची में भारी अनियमित्ताओं और खामियों को देखकर तीखा आक्रोश व्यक्त किया है. वहीं अलीगढ़ एमएलसी चुनाव में सुबह 10 बजे तक शिक्षक निर्वाचन में 6.50% और स्नातक में 7.23% मतदान तक मतदान हो गया. गोरखपुर: गोरखपुर- फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया के बीच, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ संजयन त्रिपाठी ने डीएवी डिग्री कॉलेज में जहां अपना मतदान किया वहीं, बीजेपी के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी अपने मूल जनपद सिद्धार्थनगर में वोटिंग किये. दोनों प्रत्याशी अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं.
यूपी की 11 सीटों के लिए देखिए अब तक कितना मतदान, गोरखपुर-फैजाबाद खंड सबसे आगे
यूपी के 11 जिलों में सुबह दस बजे तक इतना मतदान हुआ.
अलीगढ़ : खैर इंटर कॉलेज के बूथ पर मतदान को लेकर मतदाताओं का हंगामा
अलीगढ़ : खैर इंटर कॉलेज में बूथ नंबर 93 पर मतदान को लेकर मतदाताओं ने हंगामा कर दिया. बूथ पर हंगामे की सूचना मिलने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे. मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बूथ पर जांच कराने के निर्देश दिए. मतदान के दौरान मतदाताओं के हंगामे से मौके पर हलचल मच गई. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा बोले, मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी गंभीर मामला, सपा सुधार कराएगी
अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा ने गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसके बाद उन्होंने "ईटीवी भारत" से बातचीत की. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि जनता में इस चुनाव को लेकर भी भारी उत्साह है. समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश समेत देश भर में माहौल बदला हुआ है. जहां तक एसआईआर को लेकर बात है तो समाजवादी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है. बूथ प्रहरी नियुक्त किए गए हैं. जिन नामों को काटा गया है या नाम बदल दिए गए हैं उन्हें हमारी पार्टी के बूथ प्रहरी सुधरवा रहे हैं. हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है. मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां की जा रही है, वह ठीक नहीं है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पर नजर है. पीलीभीत सदर विधानसभा सीट पर जिस तरह से मतदाताओं के नाम बदल दिए गए हैं यह काफी गंभीर मामला है. इसी तरह की हरकतें अन्य सीटों पर भी की गई होंगीं. एक ही सीट पर कम से कम 10000 मतदाताओं के साथ खिलवाड़ किया गया है. हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं. किसी भी मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा.
फिरोजाबाद के 33 केंद्रों पर 18 हजार मतदाता डालेंगे वोट
फिरोजाबाद: आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव के लिए मतदान जारी है. यहां 33 केंद्रों पर 18,474 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोटिंग शाम चार बजे तक होगी. मतदान केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.
अलीगढ़ और अयोध्या में धीरे-धीरे बढ़ रहा मतदान
अलीगढ़ और अयोध्या में मतदान का प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अलीगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने नौरंगीलाल इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है. प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें. वहीं, अयोध्या के 15 मतदान केंद्रों पर 16 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 3084 मतदाता करेंगे. मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रमुख प्रत्याशियों में भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के संजय त्रिपाठी तथा वित्तविहीन शिक्षक संघ के अजय सिंह और अजीत सिंह शामिल हैं.
मिर्जापुर : वाराणसी खण्ड स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव के लिए मतदान जारी
मिर्जापुर : वाराणसी खण्ड स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है. चुनाव को लेकर जिला मिर्जापुर प्रशासन अलर्ट है. जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. जिले में कुल 44 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. स्नातक वर्ग के 25860 मतदाता और शिक्षक वर्ग के 2970 मतदाता मतदान करेंगे.
बदायूं और अंबेडकरनगर में वोटिंग जारी
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षा चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है. इसमें बीजेपी से हरी सिंह ढिल्लो और सपा समर्थित दानिश अख्तर मैदान में है. जनपद बदायूं में कुल 3935 वोटर हैं.3935 वोटर 10 पोलिंग बूथों पर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं. यहां कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं.वहीं, अंबेडकरनगर में गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है. यहां जिले के नौ ब्लॉकों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. जनपद में कुल 2891 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
मेरठ में वोटर बोले, प्रत्याशी तो नहीं मिले, न्यूज में जो अच्छा लगा वोट देने आ गए
मेरठ में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है. इस दौरान वोट देने के लिए पहुंचे मतदाताओं से जब पूछा गया कि क्या किसी प्रत्याशी ने उसने जनसंपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नहीं. मतदाताओं ने कहा कि न्यूज में जो प्रत्याशी अच्छा लगा उसे वोट देने के लिए आ गए हैं. यह उनकी जिम्मेदारी और अधिकार है. इस वजह से आज सबसे पहले वोट देने का काम किया है. हालांकि सुबह मतदान की गति कुछ धीमी रही. दोपहर तक मतदान प्रतिशत में इजाफे की संभावना है.
मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव में शिक्षक डाल रहे वोट
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक (एमएलसी) चुनाव के लिए आज मुरादाबाद में मतदान किया जा रहा है, शिक्षक मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे, सुबह 8:00 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो की शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगी. यहां कुल मिलाकर 17 उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.मतदान में कुल 12 मतदान स्थल (पोलिंग स्टेशन) बनाए गए हैं जिसमें 7696 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. मतदाताओं में 4200 पुरुष जबकि 3496 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगी.
लखनऊ में 259 मतदान केंद्रों पर एक लाख 16 हजार 491 मतदाता डालेंगे वोट
लखनऊ में 259 मतदान केंद्रों पर एक लाख 16 हजार 491 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 96 हजार 70 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 20 हजार 421 मतदाता शामिल हैं. प्रदेशभर में 11 सीटों के लिए 14 लाख 81 हजार 310 मतदाता पंजीकृत हैं और 152 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतगणना 27 अक्टूबर को होगी. 31 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी है. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक हिबेट पॉलिटेक्निक में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर में वोट डालेंगे. ईटीवी भारत ने गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के मतदान केंद्र का दौरा किया तो यहां पर सभी चीजें पूरी तरह व्यवस्थित पाई हैं. मतदान केंद्र पर पर लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करने पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसे लेकर सभी सभी तैयारी तैयारी पूरी हैं पूरी हैं. गोमती नगर के इस केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र पर स्नातक के लिए कुल 712 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे तो खंड शिक्षक के लिए 130 मतदाता अपने मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. लखनऊ को नौ जोन और 45 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौंबंद की गई है. मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र या निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है. मतपत्र पर निशान लगाने के लिए पीठासीन अधिकारी की ओर से दिया गया बैंगनी रंग का स्केच पेन ही प्रयोग होगा. बाकायदा यहां पर यहां पर एक एक दिशा निर्देश का पेज चस्पा किया गया है.
गाजीपुर में स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव का मतदान शुरू 56477 वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग
गाजीपुर: वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया. जिले में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 56,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनके मतदान से 34 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो जाएगी. जिले में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 19 मतदान केंद्रों पर 70 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 50,283 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6,194 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
वाराणसी में 74,840 मतदाता डालेंगे वोट, सपा-बीजेपी में मुकाबला
वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. इन दोनों निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए कोई 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत को पेटी में बंद कर दिया जाएगा.स्नातक सीट पर 24 और शिक्षक सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बार वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. बीजेपी से पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह अपने दावेदारी मजबूत बता रहे हैंतो वहीं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिंह मैदान में है.शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहार यादव और बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद कुमार और पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह के बीच कड़ा टक्कर दिखेगी.
यूं कर सकते हैं मतदान, कंट्रोल रूम स्थापित
आगरा: मतदान करने वाला मतदाता अपना नाम सूची में देखने के बाद मतदान केंद्र पहुंचेकर मतदान अधिकारी को अपना पहचानपत्र और वोटर लिस्ट की सूची का क्रमांक दिखाएं. मतदान अधिकारी इसके बाद बैलेट पेपर देगा. बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम लिखा और उसकी फोटो लगी मिलेगी. मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने बूथ पर दिए गए बैंगनी रंग के पेन से वरीयता क्रम में अंक लिखना होगा. बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम के आगे सही या क्रास का चिन्ह नहीं लगाना होगा. आगरा के अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) अमरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम कलक्ट्रेट में बनाया है. जिसके सहायक प्रभारी मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मोबाइल नंबर-9997012900 और मुनेश कुमार गुप्ता उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा मोबाइल नंबर-7906300290 नामित हैं. कंट्रोल रूम का फोन नंबर-0562-2260550 है.
इन पहचान पत्र से कर सकते मतदान
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● पैन कार्ड
● भारतीय पासपोर्ट
● राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्तानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों, द्वारा अपने क्रमचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र
● सासंदों.विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
● शैक्षिक संस्थाओं जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
● विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र
● सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र
● यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवह अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार
|जिले
|शिक्षक वोटर
|स्नातक वोटर
|आगरा
|15788
|24426
|फिरोजाबाद
|3075
|15399
|मथुरा
|6694
|10669
|अलीगढ़
|7046
|39143
|एटा
|1969
|20002
|मैनपुरी
|2321
|12425
|इटावा
|3929
|19951
|फर्रुखाबाद
|1880
|6742
|कासगंज
|1291
|9925
|हाथरस
|2566
|17797
|औरैया
|2423
|10415
|कन्नौज
|1820
|7821
आगरा खंड के 12 जिलों में 2.41 लाख वोटर आज चुनेंगे दो एमएलसी
आगरा: उप्र विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन और खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू हो गया. जो शाम चार बजे तक चलेगा. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक सीट पर 12 जिलों के 241527 मतदाता अपना मताधिकार का बैलेट पेपर से करेंगे. सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देख चुके हैं. इसके साथ ही प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ देर रात तक वोटरों के संपर्क में रहे. बता दें कि आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक दोनों ही सीट पर कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है. जिसमें भाजपा और सपा के साथ ही निर्दलीय भी ताल ठोंक रहे हैं. दोनों ही भाजपा, सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं. जबकि, बसपा और कांग्रेस ने किसी को भी चुनाव नहीं लड़ाया है. आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 और खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस चुनाव में भाजपा और सपा के 100 से ज्यादा सांसद, विधायकों और कुछ मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मतदान निष्पक्ष कराने के लिए भारी मत्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. दोनों प्रेक्षक हीरालाल और अभिषेक कुमार ने भी जिलों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जांयजा लिया.
27 अक्टूबर को घोषित होगा चुनाव परिणाम
यूपी एमएलसी चुनाव का परिणाम 27 अक्टूबर को आएगा. उस दिन वोटों की गिनती होगी उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा.
आगरा में आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित
आगरा में आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी. परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश रहेगा. मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल भी बंद रहेंगे. सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर भी आदेश लागू होगा. जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर विशेष अवकाश घोषित किया गया है.
पांच स्नातक और छह शिक्षक सीटों के लिए जोर आजमाइश
आज के चुनाव में पांच खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली-मुरादाबाद शामिल हैं. वहीं, छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं. इस चुनाव में भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है.
स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचक नामावली हुई ऑनलाइन, घर बैठे लीजिए मतदाता क्रमांक की जानकारी
लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने की समस्त गतिविधियां वेबसाइट www//ceouttarpradesh.nic.in के माध्यम से आनलाइन की गयी. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व के निर्वाचनों की मतदाता सूची को जनपद स्तर पर मैनुअल रूप में तैयार कर उपयोग की जाती थी. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 05 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित है कि सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ताओं का पंजीयन करने के लिए पहली बार आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया, जिसके माध्यम से घर बैठे आवेदक को अपना फार्म आनलाइन भरने की सुविधा दी गयी. विकसित पोर्टल के माध्यम से अर्हता तिथि 01 नवम्बर, 2025 के आधार पर खण्ड स्नातक में 2,91,273 एवं खण्ड शिक्षक में 52,082 कुल 3,43,355 आवेदकों ने अपना आनलाइन पंजीयन कराया. कुल 14,81,310 (स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हुए हैं. मतदाताओं को अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता क्रमांक की घर बैठे जानकारी मिलेगी. उधर, आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली. औरैया के जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने शहर में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों को निर्देश दिए.