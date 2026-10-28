UP MLC Election Result: 4 सीटों पर BJP जीती, सपा बनारस-आगरा सीट जीती, गोरखपुर में दूसरे राउंड में पिछड़ी BJP

गोरखपुर: चौथे राउंड तक ध्रुव त्रिपाठी 466 मतों से आगे, दूसरी वरीयता की गिनती शुरू

गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना में चौथे राउंड तक भाजपा समर्थित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी प्रथम वरीयता के मतों में 466 वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्हें 11,881 मत मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर चल रहे राजीव यादव को 11,415 मत प्राप्त हुए हैं. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी 8,301 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद अब दूसरी वरीयता के मतों की गणना शुरू हो गई है. इसी गणना के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव में किस प्रत्याशी को जीत मिली है. फिलहाल प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए दूसरी वरीयता की गिनती पूरी होने का इंतजार है. चौथे राउंड तक प्राप्त मतों के अनुसार अजीत कुमार सिंह को 4,406, अजय सिंह को 2,503, डॉ. राकेश सिंह को 448 और पंकज कुमार सिंह को 377 मत मिले हैं. सत्यपाल सिंह को 322, राम प्रताप राम को 477, डॉ. राजेश पांडेय को 80, राकेश कुमार तिवारी को 62 और देव भास्कर तिवारी को 52 मत प्राप्त हुए हैं. अन्य प्रत्याशियों में डॉ. शरदेंदु कुमार त्रिपाठी को 112, शिव श्याम यादव को 37, डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी को 24 और दिनेश कुमार मिश्र को 13 मत मिले हैं.

मतगणना के दौरान कुल 43,611 मतों में से 40,811 मत वैध और 2,800 मत अवैध पाए गए हैं। अब दूसरी वरीयता के मतों की गणना पर सभी प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हैं। इसके पूरा होने के बाद ही चुनाव के विजेता की तस्वीर साफ होगी।