UP MLC Election Result: 4 सीटों पर BJP जीती, सपा बनारस-आगरा सीट जीती, गोरखपुर में दूसरे राउंड में पिछड़ी BJP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:17 PM IST
यूपी में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है. भाजपा के खाते में अभी तक चार सीटें आ चुकी हैं. वहीं वाराणसी और आगरा खंड शिक्षक चुनाव में सपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है. बता दें कि आगरा में मतगणना में मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. सपा के प्रत्याशी ने मारपीट का आरोप लगाया. बीजेपी प्रत्याशी ने भी कुर्ते फाड़ने का आरोप लगाया. हंगामा और मारपीट की भी सूचना है. आज शाम तक एमएलसी चुनाव की बची हुई सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी.
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निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, एक स्नातक तथा पांच शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवार विजयी घोषित
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक स्नातक तथा पांच शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए गए हैं.
विजयी प्रत्याशी
1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी)
2. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी)
3. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी)
4. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉ. आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी)
5. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्री चंद्र शर्मा (भारतीय जनता पार्टी)
6. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डा. हरि सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी)
गोरखपुर: चौथे राउंड तक ध्रुव त्रिपाठी 466 मतों से आगे, दूसरी वरीयता की गिनती शुरू
गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना में चौथे राउंड तक भाजपा समर्थित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी प्रथम वरीयता के मतों में 466 वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्हें 11,881 मत मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर चल रहे राजीव यादव को 11,415 मत प्राप्त हुए हैं. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी 8,301 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद अब दूसरी वरीयता के मतों की गणना शुरू हो गई है. इसी गणना के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव में किस प्रत्याशी को जीत मिली है. फिलहाल प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए दूसरी वरीयता की गिनती पूरी होने का इंतजार है. चौथे राउंड तक प्राप्त मतों के अनुसार अजीत कुमार सिंह को 4,406, अजय सिंह को 2,503, डॉ. राकेश सिंह को 448 और पंकज कुमार सिंह को 377 मत मिले हैं. सत्यपाल सिंह को 322, राम प्रताप राम को 477, डॉ. राजेश पांडेय को 80, राकेश कुमार तिवारी को 62 और देव भास्कर तिवारी को 52 मत प्राप्त हुए हैं. अन्य प्रत्याशियों में डॉ. शरदेंदु कुमार त्रिपाठी को 112, शिव श्याम यादव को 37, डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी को 24 और दिनेश कुमार मिश्र को 13 मत मिले हैं.
मतगणना के दौरान कुल 43,611 मतों में से 40,811 मत वैध और 2,800 मत अवैध पाए गए हैं। अब दूसरी वरीयता के मतों की गणना पर सभी प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हैं। इसके पूरा होने के बाद ही चुनाव के विजेता की तस्वीर साफ होगी।
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव के दूसरे राउंड में निर्दलीय राजीव आगे निकले
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के साथ मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. अब तक नौ प्रत्याशी एलिमिनेट हो चुके हैं. इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को बढ़त मिली है, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी की बढ़त में कमी आई है. पहले ध्रुव त्रिपाठी 512 मतों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनकी बढ़त घटकर 447 मतों पर पहुंच गई है. द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव के बीच मतों का अंतर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. ध्रुव त्रिपाठी की बढ़त 65 मतों से कम हुई है. इससे मतगणना के अगले चरण को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है. अब तक नौ प्रत्याशियों के एलिमिनेट होने के बाद पांच और प्रत्याशियों का एलिमिनेशन बाकी है. निर्वाचन प्रक्रिया के तहत एलिमिनेट होने वाले प्रत्याशियों के मतपत्रों पर दर्ज अगली वरीयता के मतों की गणना की जाएगी. इन मतों के हस्तांतरण से दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर में बदलाव हो सकता है. मतगणना में अभी लगभग 15,700 मतपत्रों की जांच और गणना बाकी है. ऐसे में अंतिम परिणाम सामने आने में अभी समय लग सकता है. शेष प्रत्याशियों के एलिमिनेशन और उनके मतपत्रों पर दर्ज वरीयता के मतों की गणना के बाद ही मुकाबले की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी. फिलहाल भाजपा समर्थित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी 447 मतों से आगे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को द्वितीय वरीयता की गणना में बढ़त मिलने से मुकाबला रोचक हो गया है.
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आगे
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने पर भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी 466 मतों से आगे रहे. उन्हें कुल 11881 मत मिले. वहीं, निर्दलीय राजीव यादव को 11415 वोट मिले. सपा के संजयन त्रिपाठी को कुल 8301 वोट मिले. सपा प्रत्याशी मतगणना का बहिष्कार कर बाहर निकल आए हैं. फिलहाल अंतिम घोषणा होनी बाकी है. सपा और निर्दलीय प्रत्याशी का विरोध जारी है.
बनारस में स्नातक एमएलसी सीट में दूसरे चरण की काउंटिंग पूरी, सपा प्रत्याशी आगे
वाराणसी में स्नातक एमएलसी सीट के लिए पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है. सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को 5235 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर बीजेपी के केदारनाथ सिंह हैं. उन्हें कुल 3740 वोट मिले हैं. दूसरे राउंड की काउंटिंग जारी है. दूसरे चरण की काउंटिंग पूरी हो गई है. सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा 2945 मतों से आगे चल रहे हैं.
आगरा खंड शिक्षक चुनाव में सपा के आकाश अग्रवाल जीते
आगरा खंड शिक्षक में सपा के आकाश अग्रवाल जीत गए हैं. थोड़ी देर में प्रशासन ने इसकी घोषणा कर दी. रिकाउंटिंग की मांग को लेकर पहले ही भाजपा प्रत्याशी हरी किशोर तिवारी मतगणना का बहिष्कार करके रात में ही चले गए. हंगामा, मारपीट के आरोपों के बीच सपा खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल मीडिया के सामने आए.
बनारस में खंड स्नातक शिक्षक चुनाव में बीजेपी को झटका, सपा के लाल बिहारी यादव जीते
वाराणसी में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है.स्नातक शिक्षक पद पर वर्तमान एमएलसी लाल बहादुर यादव का दावा है कि एक बार फिर से जीत मिली है.उनका कहना है कि,वो चुननाव को जीत चुके हैं. घोषणा के बाद बड़ी संख्या लोग उत्सव मना रहे हैं.हालांकि अभी प्रशासन की ओर से जीत की घोषणा नहीं हुई है. वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर लाल बहादुर यादव 5000 से ज्यादा वोटो से चुनाव जीते हैं. उनका कहना है कि मैं शिक्षकों के ops और मानदेय के लिए लडूंगा. बीजेपी से शिक्षक पूरी तरीके से दुःखी था और समाजवादी पार्टी को अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया है. मीडिया से बातचीत में लाल बहादुर यादव ने कहा कि यह जीत शिक्षकों की है. हमारे माननीय नेता ने अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी सौंपा था, हमने उसे पूरा किया है. उन्होंने कहा कि, हम सदन में एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाएंगे और उसके साथ ही शिक्षकों का जो उचित मानदेय होगा उसे भी दिलाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने मदरसा शिक्षकों को लेकर के बड़ा बयान दिया है.उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों का जो बकाया वेतन है, उसका भुगतान भी कराया जाएगा. भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से शिक्षक त्रस्त है. उनकी आंखों में आंसू है इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है. सीएम योगी ने खुद प्रचार किया था, जिला विद्यालय निरीक्षक में वोटरों को धमकाया भी था, लेकिन कोई असर नहीं दिखा, जनता ने खुलकर सपा का साथ दिया है.
बरेली में BJP के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों 17,676 वोटों से जीते
बरेली: बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को 17,676 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की. परिणाम के अनुसार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों को 21,672 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को 3,996 मत प्राप्त हुए. जीत के बाद डॉ. ढिल्लों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनहितकारी नीतियों तथा शिक्षकों के विश्वास की जीत बताया. डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनहितकारी नीतियों और गुरुजनों के अटूट विश्वास की विजय है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनके खिलाफ आरोप लगाए और बयानबाजी की, लेकिन उन्होंने शिक्षकों के सम्मान और सेवा को प्राथमिकता दी. उन्होंने अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर समेत पूरे निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों के प्रति आभार जताया. डॉ. ढिल्लों ने कहा कि शिक्षकों ने 70 प्रतिशत से अधिक मतों का समर्थन देकर उन पर विश्वास जताया है. डॉ. हरि सिंह ढिल्लों को 21,672 और हाजी दानिश अख्तर को 3,996 मत मिले.
4 सीटों पर जीत के साथ BJP आगे, सपा के खाते में 1 सीट, काउंटिंग जारी
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ के बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी जीत गए हैं. इसी तरह मेरठ-सहारनपुर सीट से भाजपा के श्रीचंद शर्मा, बरेली-मुरादाबाद सीट से भाजपा के हरिसिंह दिल्लो ने विजय हासिल की है. बीजेपी ने अभी तक शिक्षक निर्वाचन खंड में कुल 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है. वहीं, वाराणसी से सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है. वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मेरठ-सहारनपुर सीट से भाजपा के दिनेश गोयल विजयी रहे है. इस तरह बीजेपी ने 11 सीटों में 4 पर कब्जा जमाते हुए बढ़त बना ली है. वहीं, सपा के खाते में अभी तक एक सीट ही आई है. अन्य सीटों के लिए मतगणना जारी है. आज शाम तक 11 सीटों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी. वहीं, इलाहाबाद-झांसी सीट से सपा के डॉ. मान सिंह यादव आगे चल रहे हैं. वहीं, आगरा से भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह बढ़त बनाए हुए हैं.
आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026 में भाजपा प्रत्याशी आगे
आगरा खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना के चौथे राउंड में भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह बढत बनाए हुए हैं. करीब 3000 मतों से सपा प्रत्याशी से आगे हैं.
राउंड- 4 की मतगणना
डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरु जी) - 7069
शशांक यादव उर्फ सीटू - 4142
दक्ष कुमार - 209
मतेंद्र सिंह गहलौत - 72
अनुराग सिंह - 16
अंबरीश कुमार सिंह - 84
अंबरीश पाल सिंह - 1198
मानवेंद्र प्रताप सिंह - 45
रघुराज सिंह - 5
राहुल गुप्ता - 56
राहुल राज कुलश्रेष्ठ - 74
रूप सिंह - 7
रुमा कुमारी - 127
अस्वीकृत - 893
चार राउंड के बाद डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 23280 और शशांक यादव को 20545 मत मिले.
आगरा में हंगामा, मारपीट, सपा-बीजेपी प्रत्याशियों के कुर्ते फटे; पुलिस बल तैनात
आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना में मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. मतगणना के दौरान सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जिस पर सपा प्रत्याशी ने मतगणना स्थल में मारपीट का आरोप लगाया. कुर्ता फाड़ दिया. आरोप है कि भाजपा के समर्थकों ने उन पर हमला बोला. जबकि, भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी ने भी मारपीट और कुर्ता फाडने का आरोप लगाया है. इसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने धरना दिया और बाद में मगणना का बहिष्कार करके चले गए. भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के कुर्ते फटे और मारपीट के निशान भी दिखाए हैं. जिससे मतगणना स्थल पर माहौल गर्मा गया है. हंगामा और नारेबाजी के साथ ही सपा और भाजपा समर्थक आमने-सामने आ गए हैं. अभी बुधवार सुबह साढे पांच बजे तक दूसरी वरीयता को लेकर मतगणना जारी है. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि सपा और भाजपा दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. इसकी जांच की जा रही है.
अखिलेश यादव ने किया ट्वीट
देर रात ही सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके साथ ही लिखा है कि भाजपा खुद ही बताए कि आगरा के जीतते हुए सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ उसके लोगों द्वारा किया गया यह व्यवहार कितना जाय है.